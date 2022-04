Statut de la taille du marché de la médecine sportive: revenus avec les dernières tendances du secteur, croissance de la demande, nouvelles innovations et Smith & Nephew, Zimmer Biomet, Stryker, Breg, Inc., Medtronic

Le rapport sur le marché de la médecine sportive fiable estime les tendances de développement du marché 2021-2028 pour l’industrie de la médecine sportive. L’analyse des matières premières en amont, de la demande en aval et de la dynamique actuelle du marché est également effectuée ici. Le rapport analyse certains des défis auxquels l’industrie de la médecine du sport pourrait être confrontée au cours de la croissance. Ce rapport traite également des technologies sur lesquelles il faut travailler pour stimuler la croissance future, des effets qu’elles auront sur le marché et de la manière dont elles peuvent être utilisées. En outre, le rapport d’étude de marché sur la médecine sportive fournit également une enquête attentive sur l’état actuel du marché qui couvre plusieurs dynamiques de marché.

Le marché de la médecine sportive devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,9% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 8 453,18 millions USD. d’ici 2027. La demande croissante de chirurgies mini-invasives et l’afflux croissant de nouveaux produits et modalités de traitement sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Scénario de marché de la médecine du sport

La médecine du sport comprend divers types de produits de reconstruction corporelle tels que les implants, les produits de réparation des fractures et des ligaments, les appareils d’arthroscopie, les prothèses, les orthobiologiques et les produits de soutien et de récupération du corps tels que les attelles et les supports, les vêtements de compression, les équipements de physiothérapie, la thermothérapie, l’électrostimulation et les accessoires qui sont utilisés comme médecine sportive pour traiter plusieurs types de blessures, les progrès de ces produits fournissent des soins exclusifs, des options de traitement nouvelles et innovantes pour traiter divers types de blessures sportives et contribuent également au maintien des soins préventifs.

Les médecines sportives traitent du traitement et de la condition physique et de la prévention de tout type de blessures liées à l’exercice ainsi qu’au sport. La médecine du sport se concentre spécialement sur les services médicaux liés au sport pour l’athlétisme et d’autres équipes sportives. Les professionnels de la santé en médecine du sport ont reçu une formation spéciale pour traiter l’athlétisme afin de restaurer la fonction de l’athlétisme blessé grâce à laquelle les athlètes peuvent se déplacer à nouveau et revenir sur le terrain dès que possible.

Analyse PESTLE du marché mondial de la médecine du sport

• Politique (politique politique et stabilité ainsi que politiques commerciales, fiscales et fiscales

)

• Économique (taux d’intérêt, taux d’emploi ou de chômage, coûts des matières premières

et taux de change)

• Social (évolution de la démographie familiale, niveaux d’éducation, tendances culturelles,

changements d’attitude et changements de modes de vie)

• Technologiques (évolutions de la technologie numérique ou mobile, automatisation, recherche

et développement)

• Juridiques (législation du travail, droit de la consommation, santé et sécurité,

réglementations et restrictions internationales et commerciales )

• Environnemental (Climat, procédures de recyclage, empreinte carbone, élimination des

déchets et durabilité)

La part de marché (par chiffre d’affaires) pour les acteurs publics sera basée sur les informations disponibles dans le domaine public, et pour les acteurs privés, ces informations seront fournies au mieux, qui seront entièrement basées sur des entretiens primaires et les derniers développements. des entreprises

La concurrence sur le marché mondial de la médecine du sport par TOP Players est,

Smith & Nephew

Zimmer Biomet

Stryker, Breg, Inc

Medtronic

Bird & Cronin

Arthrex, Inc

Wright Medical Group NV

…..

Sur la base du produit, l’étude de marché sur la médecine du sport affiche les revenus, le prix, la part de marché et le taux de croissance de chaque type, principalement divisé en,

Par produits (produits de reconstruction corporelle, produits de soutien et de récupération du corps), application (genou, hanche, épaule et coude, pied et cheville, main et poignet, blessures au dos et à la colonne vertébrale, autres blessures), procédure (procédures d’arthroscopie du genou, procédures d’arthroscopie de la hanche , procédures d’arthroscopie de l’épaule et du coude, procédures d’arthroscopie du pied et de la cheville, procédures d’arthroscopie de la main et du poignet, autres), utilisateur final (hôpitaux, cliniques orthopédiques, centres de chirurgie ambulatoire, autres)

Ce rapport sur le marché de Médecine du sport étudie les principaux producteurs et consommateurs, se concentre sur la capacité, la valeur, la consommation, la part de marché et les opportunités de croissance du produit dans ces régions clés, couvrant

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Étendue du marché mondial de la médecine du sport et taille du marché

Le marché mondial de la médecine sportive est classé en quatre segments notables basés sur les produits, l’application, la procédure et l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des produits, le marché de la médecine sportive est segmenté en produits de reconstruction corporelle et en produits de soutien et de récupération du corps. En 2020, le segment des produits de reconstruction corporelle devrait dominer le marché de la médecine sportive en raison de l’augmentation des cas de blessures sportives, car les athlètes sportifs doivent prendre soin de leurs parties du corps pendant les activités sportives et les maintenir à long terme.

Sur la base de l’application, le marché de la médecine sportive est segmenté en blessures au genou, à la hanche, à l’épaule et au coude, au pied et à la cheville, à la main et au poignet, au dos et à la colonne vertébrale et autres blessures. En 2020, le segment du genou devrait dominer le marché de la médecine sportive en raison de l’augmentation des fractures du genou et des déchirures ligamentaires, entraînant une augmentation des applications du genou sur le marché mondial de la médecine sportive.

Sur la base de la procédure, le marché de la médecine sportive est segmenté en procédures d’arthroscopie du genou, procédures d’arthroscopie de la hanche, procédures d’arthroscopie de l’épaule et du coude, procédures d’arthroscopie du pied et de la cheville, procédures d’arthroscopie de la main et du poignet et autres. En 2020, le segment des procédures d’arthroscopie du genou devrait dominer le marché de la médecine sportive en raison de l’augmentation des troubles du genou, ce qui contribue à stimuler la demande de procédures arthroscopiques du genou pour traiter les blessures au genou en médecine sportive dans le monde entier.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la médecine sportive est segmenté en hôpitaux, cliniques orthopédiques, centres de chirurgie ambulatoire et autres. En 2020, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché de la médecine sportive en raison de l’utilisation croissante de la médecine sportive dans les implants chirurgicaux tels que le genou, l’épaule, le poignet et le coude pour traiter tout type de blessure sportive.

Points stratégiques couverts dans la table des matières (chapitre) du marché mondial de la médecine du sport :

Chapitre 1 – Résumé exécutif

Le rapport commence par un résumé analytique du rapport sur le marché de Médecine du sport, qui comprend le résumé des principales conclusions et des statistiques clés du marché. Il comprend également les estimations de la valeur marchande (en millions de dollars US) des principaux segments du marché Médecine du sport.

Chapitre 2 – Introduction au marché

Les lecteurs peuvent trouver une taxonomie détaillée et des définitions dans ce chapitre pour comprendre les informations de base concernant la dynamique du marché de la médecine sportive, la chaîne d’approvisionnement, la liste des principaux distributeurs et fournisseurs et la liste des principaux acteurs du marché.

Chapitre 3 – Aperçu du marché

Les lecteurs peuvent trouver une analyse détaillée des opportunités sur le marché de la médecine sportive

Chapitre 4 – Aperçu du marché

Suivi du scénario de marché, avec des conclusions clés tirées des données historiques, des tendances actuelles et des perspectives d’avenir. Cette section fournit les facteurs macro-économiques du marché

Chapitre 5 – Contexte du marché

Les lecteurs peuvent trouver divers facteurs macro-économiques associés à la croissance du marché. Ce chapitre met en évidence la dynamique clé du marché, qui comprend les moteurs, les contraintes et les tendances

Chapitre 6 – Perspectives économiques mondiales

Cette section montre le produit intérieur brut par région et pays de 2006 à 2021

Chapitre 7 – Inclusions clés

Cette section du rapport comprend la réglementation et le scénario de remboursement associés au marché

Chapitre 8 – Analyse du marché de la médecine sportive en Amérique du Nord 2010-2018 et évaluation des opportunités 2018-2028

Ce chapitre comprend une analyse détaillée de la croissance prévue du marché de la médecine sportive en Amérique du Nord ainsi qu’une évaluation par pays pour les pays de la région, y compris les États-Unis et le Canada. Les lecteurs peuvent également trouver des informations relatives aux tendances et réglementations régionales en vigueur sur le marché de la médecine sportive en Amérique du Nord et à la croissance du marché régional, classées en fonction du type de produit, de la modalité et de l’utilisateur final.

Chapitre 9 – Analyse du marché de la médecine sportive en Amérique latine 2010-2018 et évaluation des opportunités 2018-2028

Les lecteurs peuvent trouver des informations détaillées sur des facteurs tels que l’analyse des prix et les tendances régionales qui ont un impact sur la croissance du marché Médecine du sport en Amérique latine. Ce chapitre comprend également les perspectives de croissance du marché de la médecine du sport dans les principaux pays LATAM tels que le Brésil, le Mexique et le reste de la région Amérique latine.

Chapitre 10 – Analyse du marché de la médecine sportive en Europe 2021-2018 et évaluation des opportunités 2018-2028

Des perspectives de croissance importantes du marché de la médecine du sport, sur la base du type de produit, de la modalité et de l’utilisateur final dans plusieurs pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Pologne et le reste de l’Europe ont été incluses dans ce chapitre.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie

