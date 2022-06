Statistiques du marché du traitement au laser, acteurs clés, croissance des ventes, projection de la taille et aperçu du marché d’ici 2030

Le marché mondial du traitement au laser était évalué à 4991,2 millions USD en 2020 à 8226,87 millions USD d’ici 2027, à un TCAC de 7,4 % de 2021 à 2027. Des domaines d’application diversifiés devraient stimuler la croissance du marché du traitement au laser au cours de la période de prévision. L’industrie devrait gagner du terrain dans un proche avenir en raison de l’adoption croissante des lasers dans le secteur industriel pour plusieurs applications de traitement de matériaux telles que la découpe, le soudage, le perçage et la gravure. Le segment du traitement des matériaux devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, car l’adoption de cette technologie dans les procédures de fabrication offre une plus grande rapidité et des processus industriels fluides. La technologie laser offre une découpe, un perçage, un soudage, un marquage et une gravure de haute précision sans endommager le matériau.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/laser-processing-market

L’analyse mondiale de la chaîne de valeur du traitement au laser comprend les matières premières, les fournisseurs, les fabricants, les distributeurs et les industries d’utilisation finale. Les différentes matières premières comprennent le cristal et l’optique, les matériaux exotiques et d’autres composants électriques et mécaniques. Les matières premières ou sous-composants nécessaires au processus de fabrication proviennent de nombreux fournisseurs. Les composants et matériaux clés, tels que les cristaux et l’optique et les matériaux exotiques utilisés dans la fabrication de produits, sont achetés auprès de fournisseurs uniques ou limités. Le prix et la disponibilité de ces matières premières sont très volatils, en raison des conditions économiques nationales et internationales.

L’adoption croissante des lasers pour le traitement des matériaux devrait stimuler la croissance du marché du traitement au laser au cours de la période de prévision. L’adoption de la technologie laser dans le processus de fabrication offre des processus industriels à haute vitesse et précis. L’adoption rapide des lasers pour le traitement des matériaux a changé le scénario du marché au cours des dernières décennies. La capacité d’offrir des processus industriels plus précis et plus rapides que les techniques conventionnelles est responsable de l’adoption de la technologie laser dans les processus de fabrication.

Dynamique du marché mondial du traitement au laser

Moteurs : augmentation de la demande dans les applications industrielles et médicales

La mise en œuvre croissante du forage laser à coût élevé dans les champs d’exploration pétrolière et gazière devrait remplacer les techniques conventionnelles. De plus, la réduction des coûts de forage peut rendre viables les gisements de pétrole non rentables, ce qui a un impact favorable sur le marché du traitement au laser. Le besoin croissant de traitement au laser dans le module solaire industriel stimulera la croissance du marché. La recrudescence de la demande du secteur industriel augmentera la demande de lasers de haute puissance. Les lasers haute puissance pour le rechargement dur (revêtement laser) agissent comme une alternative aux méthodes telles que le soudage au gaz oxy-combustible, le soudage à l’arc et la projection thermique.

Les systèmes de traitement au laser ont une gamme plus complète d’applications industrielles, segmentées davantage en micro-traitement et macro-traitement. Différents processus tels que le marquage et la gravure, la mise en forme, le dimensionnement et le micro-usinage des objets utilisent la technologie laser. Les applications de microtraitement comprennent la production de cartes de circuits imprimés, d’écrans plats, de semi-conducteurs et de cellules solaires. Les applications de macro-traitement comprennent le soudage, les applications de marquage et la découpe.

Contraintes : coût de possession élevé

Dans des applications telles que la fabrication de dispositifs médicaux, le CO2 à haute puissance et l’énergie à haute impulsion devraient augmenter considérablement la demande. Les appareils devenant de plus en plus spécialisés, ces lasers sont appelés à devenir inadaptés dans certains cas. De plus, avec le coût de possession élevé associé à ces lasers, les fabricants préfèrent des alternatives telles que les lasers à semi-conducteurs pompés par diode à commutation Q (DPSSL), qui offrent une meilleure qualité pour le traitement du verre de formes profilées. Les lasers DPSS haute puissance remplacent les lasers pompés par lampe flash et les lasers ioniques en raison de leur efficacité et de leur compacité. De plus, les tendances macroéconomiques déviantes propulsées par la crise de l’euro, associées au manque d’expertise technique pour mettre en œuvre le traitement au laser, devraient entraver la croissance du marché. Le coût élevé de possession,

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/laser-processing-market?opt=2950

Portée du rapport

L’étude classe le marché du traitement au laser en fonction du produit, du processus, de l’application et des régions.

Par perspectives de produit (ventes, millions USD, 2017-2027)

Lasers à gaz

Lasers à semi-conducteurs

Lasers à fibre

Perspectives par processus (ventes, millions USD, 2017-2027)

Traitement des matériaux

Marquage & Gravure

Micro-traitement

Par application Outlook (ventes, millions USD, 2017-2027)

Automobile

Aérospatial

Des machines-outils

Electronique & Microélectronique

Médical

Emballage

Perspectives par région (ventes, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/laser-processing-market

Les lasers à gaz, par produit, représentent le plus grand segment de marché au cours de la période de prévision

Sur la base du produit, le marché mondial du traitement au laser a été segmenté en lasers à gaz, lasers à semi-conducteurs et lasers à fibre. Les lasers à gaz représentent la plus grande part de marché en 2020.

Le déploiement croissant de forages laser plus coûteux dans les champs d’exploration pétrolière et gazière devrait remplacer les techniques traditionnelles. La réduction des coûts de forage devrait rendre les gisements de pétrole non rentables réalisables, ce qui aura un impact positif sur la croissance du marché. La demande croissante pour ce type de traitement dans le module solaire industriel devrait en outre alimenter la croissance de l’industrie.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché du traitement au laser

En fonction de la région, le marché mondial du traitement au laser a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique affiche un taux de croissance de 10,2 %. Le marché du traitement laser en Asie-Pacifique est analysé au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. Dans la région Asie-Pacifique, la Chine est le pays à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La fusion des énergies renouvelables dans le réseau électrique existant de la Chine et le processus d’interconnexion des lignes de transport d’électricité nouvelles et existantes sont présumés alimenter la demande de produits.

En outre, des investissements à grande échelle sont réalisés dans les réseaux intelligents pour répondre à la demande croissante d’électricité. Le gouvernement indien met davantage l’accent sur l’intensification de la capacité de production d’électricité. La consommation d’énergie croissante associée à plusieurs projets d’infrastructure à venir devrait stimuler la demande du marché des composants et fournitures électriques du pays.

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/laser-processing-market

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial du traitement laser est fragmenté en quelques acteurs majeurs, notamment Coherent, Trumpf, Han’s Laser, IPG Photonics, Jenoptik, Lumentum, Gravotech, LaserStar, Lumibird, Epilog Laser, Alltec, Alpha Nov Lase, Amada Co., Ltd, Bystronic Laser AG, Coherent, Inc., Eurolaser GmbH, Han’s Laser Technology Co. Ltd et Epilog Laser, Inc.