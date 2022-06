Statistiques du marché du séquençage métagénomique, acteurs clés, croissance des ventes, projection de la taille et aperçu du marché d’ici 2030

La taille du marché mondial du séquençage métagénomique était évaluée à 974,3 millions USD en 2020 et devrait atteindre 2 564,01 millions USD d’ici 2027, avec un TCAC de 17,5 % au cours de la période de prévision. La métagénomique est l’étude du matériel génétique dans les techniques de génomique modernes utilisant une suite d’outils génomiques pour accéder directement à leur contenu génétique à partir de la communauté d’organismes. Le processus de métagénomique a été responsable de progrès substantiels dans l’écologie, l’évolution et la diversité microbiennes ; cette activité est actuellement engagée dans de nombreux laboratoires de recherche. La croissance du marché mondial du séquençage métagénomique est tirée par des facteurs tels que des applications métagénomiques importantes dans divers domaines, le financement d’organismes gouvernementaux et privés pour des projets de séquençage à grande échelle et une baisse du coût du séquençage.

Des acteurs éminents du marché mondial du séquençage métagénomique ont opté pour diverses stratégies telles que les approbations, les lancements de produits et les investissements en R&D pour faire progresser le séquençage métagénomique afin de renforcer leur position sur le marché et de maintenir l’environnement concurrentiel. Ces estimations devraient stimuler la demande de séquençage métagénomique mondial dans les années à venir. De plus, le développement progressif de techniques et de progrès de séquençage plus rapides augmente la quantité de données générées, élargit la capacité des chercheurs à analyser les communautés microbiennes de divers habitats et environnements et augmente les données bioinformatiques, alimentant la croissance du marché.

L’exigence d’avancement parallèle dans diverses techniques d’isolement et d’identification, des outils bioinformatiques plus efficaces et plus robustes et une pénurie de professionnels hautement qualifiés sont les limites de ce marché et limitent la croissance du marché. À l’inverse, les marchés émergents, une montée de l’intérêt des principaux acteurs et chercheurs envers le séquençage métagénomique et une augmentation de la demande de séquençage génomique dans les laboratoires et les centres de recherche devraient offrir des opportunités de croissance au marché.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial du séquençage métagénomique

Le COVID-19 est une maladie infectieuse qui est apparue dans la province du Hubei à Wuhan, en Chine, fin décembre. La maladie hautement contagieuse, causée par un virus, le syndrome respiratoire aigu sévère SRAS-CoV-2, se transmet d’homme à homme. Elle se caractérise par de la fièvre, un essoufflement, des troubles gastro-intestinaux, des malaises, des maux de tête et une perte de goût et d’odorat. Les patients atteints de COVID-19 léger peuvent ou non demander un traitement médical et souffrent parfois d’une pneumonie légère.

L’épidémie de COVID-19 a perturbé les flux de travail dans le secteur de la santé dans le monde entier. La maladie a contraint de nombreuses industries à suspendre temporairement leurs activités, y compris plusieurs sous-domaines des soins de santé. Selon le rapport des Nations Unies sur les droits de l’homme, la pandémie de COVID-19 a menacé tous les membres de la société. Les systèmes de soins de santé sont touchés et la prestation efficace de soins et de traitements médicaux à tous les patients est devenue un défi dans le monde entier. L’impact global de la pandémie de COVID-19 devrait rester positif pour le marché du séquençage métagénomique. Tout au long de la pandémie de COVID-19, les diagnostics et les tests cliniques sont des éléments essentiels de la réponse. Ils sont en augmentation rapide avec l’augmentation des cas, permettant une identification et un isolement rapides des personnes infectées. La majorité des tests sont basés sur la PCR, détecter la présence du virus SARS-CoV-2 uniquement. Le séquençage de nouvelle génération et du génome entier du virus COVID-19 fournit des données métagénomiques de tests de diagnostic combinées à des données cliniques pour rechercher des traitements efficaces. L’analyse génomique et épigénomique continue du SRAS-CoV-2 est essentielle et est utilisée pour déterminer le nombre de souches virales, la méthode de propagation du virus dans de nouvelles régions et le nombre d’introductions du virus en cas de propagation communautaire de le virus si les épidémies sont liées.

Dynamique du marché mondial du séquençage métagénomique

Pilotes : Avancées dans le séquençage métagénomique

Les plateformes de séquençage métagénomique ont connu des progrès remarquables ces dernières années grâce aux évolutions technologiques. Le séquençage de l’ADN est très utile et avantageux par rapport aux puces à ADN traditionnelles pour diverses raisons telles que la faible concentration de l’exigence d’échantillon d’entrée, l’absence de biais expérimental dans les puces à ADN, etc. Le nombre total de lectures de séquences produites par exécution a considérablement augmenté avec la parallélisation massive des réactions de séquençage. Le besoin d’une plate-forme appropriée qui réduit le nombre d’étapes de pré-séquençage assure des séquences exactes avec de longues lectures (Mo à Go) produites par cycle, fonctionne sur une molécule d’ADN sans aucune préamplification et possède une précision de lecture élevée accrue parmi les chercheurs du monde entier.

Contraintes : contraintes budgétaires des utilisateurs finaux dans les pays en développement

Les expériences de séquençage de la métagénomique sont confrontées à des contraintes budgétaires des utilisateurs finaux dans certains pays en développement. En outre, l’impact économique et social sur la médecine génomique et la recherche dans les pays en développement entrave la croissance du marché. Selon l’organisation ARXIV, seuls les grands instituts de recherche dotés de programmes de financement importants, généralement issus de pays développés, peuvent entreprendre de tels projets, laissant les pays en développement à la traîne dans ce domaine car ces pays ne peuvent pas se permettre des séquenceurs coûteux de nouvelle génération (NGS). Cela freine la croissance du marché.

Opportunités : Disponibilité du cloud computing pour la gestion des données

Le besoin de technologies de séquençage métagénomique a augmenté dans les communautés scientifiques du monde entier avec une prise de conscience croissante dans les économies en développement. Cependant, le cloud computing offre une possibilité tourmentée d’accès à la demande aux ressources informatiques de séquençage métagénomique. De plus, outil de recherche d’alignement local de base (BLAST) sur des données métagénomiques réelles dans un environnement cloud pour déterminer la viabilité des approches de séquençage métagénomique, en bioinformatique et en biologie computationnelle, BLAST est l’une des principales applications supposées consommer la majorité des ressources dans ce domaine. . Par conséquent, une opportunité telle que la disponibilité du cloud computing pour la gestion des données stimule la croissance du marché mondial du séquençage métagénomique.

Portée du rapport sur le marché du séquençage métagénomique

L’étude classe le marché du séquençage métagénomique en fonction des produits et services, de la technologie et des applications aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives de produits et services ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Réactifs & Consommables

Instruments

Prestations de service Solutions d’analyse et d’interprétation des données Services de séquençage métagénomique



Par Perspectives technologiques ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Séquençage métagénomique Shotgun

Séquençage de l’ARNr 16S

Séquençage du génome entier et assemblage de novo

Métatranscriptomique

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Découverte de médicament

Métagénomique écologique et environnementale

Diagnostic clinique

Biocarburant

Applications industrielles

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment des services devrait représenter la plus grande part de marché par produit et services

Sur la base des produits et services, le marché mondial du séquençage métagénomique est divisé en déchets solides, déchets spéciaux et déchets électroniques. En 2020, le segment des services représentait la plus grande part de marché de 75,4 % sur le marché mondial du séquençage métagénomique. Le segment des services est en outre classé en solutions d’analyse et d’interprétation de données et en services de séquençage métagénomique. Le séquençage métagénomique est une méthode utilisée pour étudier les génomes collectivement dans une communauté microbienne, et il suit un flux de travail spécialisé qui implique plusieurs étapes, y compris l’extraction génétique, la préparation, le séquençage d’amplicon ou de fusil de chasse, l’assemblage, l’annotation et l’analyse des données métagénomiques.

Le séquençage du gène de l’ARNr 16S est couramment utilisé pour identifier, classer et quantifier les microbes dans des mélanges biologiques complexes et des échantillons environnementaux et intestinaux. Pour les séquences 16S, les amplifications par PCR ont généralement été regroupées en fonction de la similarité pour générer des unités taxonomiques opérationnelles (OTU) et des séquences OTU représentatives par rapport aux bases de données de référence pour déduire la taxonomie probable. Une augmentation des technologies et des applications de séquençage métagénomique devrait stimuler la croissance du marché.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

En fonction des régions, le marché mondial du séquençage métagénomique a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 19,0% sur le marché mondial du séquençage métagénomique au cours de la période de prévision. Le marché Asie-Pacifique est étudié au Japon, en Chine, en Australie, en Inde et dans le reste de l’Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique possède un immense potentiel de croissance de la métagénomique, qui est attribué à l’augmentation de l’attention des professionnels de la santé vers la découverte de médicaments et la croissance de l’industrie de la biotechnologie. En outre, l’augmentation de l’accessibilité des nouvelles technologies de séquençage avancées dans les pays de cette région devrait contribuer au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision.

De plus, la recherche, l’innovation et les développements liés au séquençage de l’ADN ont alimenté la croissance des études métagénomiques dans la région Asie-Pacifique. En outre, une augmentation des collaborations entre les économies développées et en développement travaillant dans le microbiome et la métagénomique devrait stimuler la croissance du marché Asie-Pacifique. Une augmentation de la prévalence des maladies génétiques et une augmentation des projets de recherche sur le séquençage métagénomique stimulent la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché

Le marché du séquençage métagénomique est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Eurofins Genomics, Illumina, Inc., Macrogen Inc., BGI Genomics Co., Ltd., Oxford Nanopore Technologies Ltd, PerkinElmer Inc., QIAGEN NV, Swift Biosciences Inc., Pacific Biosciences of California, Inc. et Thermo Fisher Scientific Inc. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale