Statistiques du marché des fauteuils roulants en Europe, perspectives avec analyse d’impact de Covid-19 et augmentation du TCAC de 7,1 % au cours de la période 2021-2028 | Aperçu du marché des entreprises

Le marché européen des fauteuils roulants devrait passer de 1 165,1 millions de dollars US en 2021 à 1 880,2 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 7,1 % de 2021 à 2028. Le système augmente la capacité des utilisateurs à se déplacer sur des surfaces inégales, minimisant les risques de blessures aux épaules dues à la fatigue. Ces avancées basées sur les technologies modernes sont susceptibles d’introduire de nouvelles tendances futures sur le marché des fauteuils roulants dans les années à venir.

Les patients utilisent des fauteuils roulants lorsque la marche leur est impossible en raison d’une blessure, d’une maladie ou d’un handicap. Il existe différents types de fauteuils roulants disponibles sur le marché, en fonction des besoins du patient. Il existe une large gamme de fauteuils roulants disponibles qui diffèrent par les mécanismes de contrôle, la méthode de propulsion et la technologie utilisée. Il y a eu un effort important au cours de la dernière décennie pour développer un fauteuil roulant. Ainsi, la population gériatrique croissante devrait créer une demande importante de fauteuils roulants dans les années à venir, ce qui devrait en outre stimuler le marché des fauteuils roulants.

Le rapport de recherche sur les fauteuils roulants en Europe prend en outre en lumière le récapitulatif du marché en intégrant les caractérisations, la définition et les applications. En outre, il contient l’étude approfondie de divers angles, par exemple, les ouvertures, les limites, les moteurs, les défis et les dangers, et les principaux secteurs d’activité miniatures. De plus, le rapport isole le marché européen des fauteuils roulants en fonction de quelques parties et sous-sections ainsi que des modèles de développement des chiffres passés, actuels et imaginables pour chaque fragment et sous-parties enveloppées dans le rapport.

Les principales entreprises répertoriées dans le rapport sont Invacare Corporation, Medline Industries, Inc., OTTOBOCK, MEYRA GMBH, KARMAN HEALTHCARE, INC, Sunrise Medical, Smile Smart Technology, LEVO AG et Permobil.

Segmentation du marché des fauteuils roulants en Europe-

Par produit

Fauteuil roulant manuel

Fauteuil roulant motorisé/électrique

Fauteuils roulants électriques standards

Fauteuils roulants électriques sur mesure

Fauteuil roulant intelligent

Par type

Roue motrice centrale

Traction avant

À traction arrière

Fauteuil roulant électrique debout

Par application

Troubles neurologiques

Patients handicapés

Autres

Par utilisateur final

Centres de réadaptation

Hôpitaux et Cliniques

Soins à domicile

Centres de chirurgie ambulatoire

Par utilisation

Adulte

Pédiatrique

Par canal de distribution

Détail

Commerce électronique

Points clés couverts dans le rapport de recherche sur les fauteuils roulants en Europe :

Aperçu: Dans cette section, la signification du marché européen des fauteuils roulants est donnée tout au long de l’examen approfondi du rapport pour introduire un point de vue complet sur la qualité et la substance de l’étude d’exploration.

Analyse des stratégies des acteurs de l’industrie : cet examen profitera aux acteurs commerciaux pour prendre le dessus sur leurs rivaux.

Analyse fragmentaire : Un chiffre solide et précis a été donné en ce qui concerne la part du gâteau des lieux importants du marché.

Analyse régionale : Le rapport sur le marché des fauteuils roulants en Europe couvre les cinq districts importants et leurs nations. Cet examen aidera les acteurs du marché à conjecturer sur les secteurs d’activité locaux non découverts et les différents points focaux.

Tendances clés du marché: Un examen de haut en bas des modèles les plus récents et futurs du marché est abordé dans cette partie.

Prévisions du marché : les experts en examen donnent des estimations légitimes et exactes de l’ensemble de la taille du marché en termes de valeur et de volume. L’utilisation, la création, les transactions et les différentes estimations pour le marché européen des fauteuils roulants sont également rappelées pour ce rapport.

Il y a 15 chapitres clés couverts sur le marché européen des fauteuils roulants :

Partie 1, Aperçu de l’industrie du marché européen des fauteuils roulants ;

Section 2, Classification, spécifications et définition du segment de marché européen des fauteuils roulants par régions;

Partie 3, Fournisseurs de l’industrie, processus de fabrication et structure des coûts, structure de la chaîne, matières premières ;

Partie 4, Informations spécialisées et analyse des usines de fabrication d’Europe Fauteuil roulant, limite et taux de production des entreprises, distribution des usines de fabrication, état de la R&D et analyse des sources d’innovation ;

Partie 5, Étude de marché complète, analyse de la capacité, des ventes et des prix de vente avec le segment de l’entreprise ;

Partie 6, Analyse du marché régional qui contient les États-Unis, l’Europe, l’Inde, la Chine, le Japon, la Corée et Taïwan ;

Parties 7 et 8, Analyse du marché des fauteuils roulants en Europe par les principaux fabricants, Analyse du marché du segment des fauteuils roulants en Europe (par type) et (par application);

Partie 9, Analyse des tendances du marché régional, Tendance du marché par type de produit et par application :

Parties 10 et 11, Analyse de la chaîne d’approvisionnement, Analyse du type de marketing régional, Analyse du type de commerce ;

Section 12, Analyse des acheteurs de l’industrie des fauteuils roulants en Europe ;

