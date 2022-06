Statistiques du marché des écrans LED d’extérieur de location, acteurs clés, croissance des ventes, projection de la taille et aperçu du marché d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des écrans LED extérieurs de location devrait enregistrer un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision . L’augmentation des événements sportifs et des expositions, des séminaires, des cérémonies et d’autres événements similaires stimule la croissance des écrans LED extérieurs de location sur le marché. De plus, les écrans LED extérieurs offrent une source viable d’affichage de données dynamiques, plus faciles à gérer par rapport aux données matérielles, et une flexibilité pour mettre en œuvre des changements rapides dans les écrans pendant les événements. Ces facteurs devraient augmenter la demande d’écrans LED d’extérieur en location.

Les écrans LED d’extérieur offrent plusieurs fonctionnalités intégrées telles qu’une lisibilité exceptionnelle, une lumière dans un spectre beaucoup plus étroit par rapport aux autres sources d’éclairage, une efficacité énergétique, un prix de fonctionnement minimum et une longue durée de vie. Ceux-ci devraient réduire les pertes de puissance électronique et augmenter l’utilisation compétente des écrans LED extérieurs de location sur le marché.

Définition du marché mondial des écrans LED d’extérieur de location

L’ écran LED d’extérieur de location est un écran LED d’extérieur disponible à la location à court ou à long terme. Les écrans LED d’extérieur à louer sont très demandés ces jours-ci car ils offrent la meilleure luminosité possible et deviennent de plus en plus populaires grâce à ces caractéristiques.

Étendue du marché mondial des écrans LED d’extérieur de location

L’étude classe le marché des écrans LED extérieurs de location en fonction du type, de l’application, de la durée de location, de l’utilisation finale et de la taille des LED aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Monté en surface

Monté individuellement

Par Application Outlook ( Revenus, Millions USD, 2017 – 2030 )

Panneaux d’affichage

Affichage LED mobile

Conseil de périmètre

Feux de circulation

Mur de vidéos

Les autres

Par perspectives de durée de location ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Court terme

Long terme

Par perspectives d’utilisation finale ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

Loisirs

Commercial

Par perspectives de taille de LED ( chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2030 )

512x512mm

576x576mm

1280 × 640 mm

Les autres

Perspectives par région (chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des panneaux d’affichage devrait représenter la plus grande part de marché, par application

En fonction de l’application, le marché est divisé en panneaux d’affichage, écrans LED mobiles, panneaux de périmètre, feux de circulation, murs vidéo et autres. En 2021, les panneaux d’affichage détenaient la plus grande part de marché sur le marché mondial des écrans LED extérieurs de location. Les panneaux d’affichage sont de grands écrans électroniques extérieurs placés dans des zones à fort trafic telles que les routes très fréquentées, les toits des centres commerciaux et les bâtiments résidentiels. La publicité commerciale sur panneaux d’affichage devient l’une des tendances les plus populaires du marché, avec de nombreux modèles pour afficher des publicités sur des panneaux d’affichage. Contrairement à leurs homologues imprimés, qui ne peuvent afficher qu’une seule publicité à la fois, les panneaux d’affichage peuvent afficher plusieurs publicités en même temps, ce qui entraîne une croissance accrue du marché.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des écrans LED d’extérieur de location a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des écrans LED d’extérieur de location au cours de la période de prévision . En raison de l’augmentation de la population en Asie-Pacifique, les panneaux d’affichage représentent la plus grande part du marché des écrans LED extérieurs de location, ce qui entraîne une grande foule pour les panneaux d’affichage placés sur les côtés des routes, des bâtiments et d’autres zones. Les écrans LED mobiles, d’autre part, ont acquis une forte présence sur le marché car ils permettent une publicité porte-à-porte viable dans cette région densément peuplée.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des affichages LED extérieurs de location

La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat. Les principaux acteurs du marché mondial des écrans LED extérieurs de location sont :

Films amusants

LED Fonix

Leyard Optoélectronique

SHENZHEN LEDSINO OPTOELECTRONIQUE

Promotion

ÉCLAIRAGE SHENZHEN YUCHIP

ABCOMRENTS

Technologie événementielle SW

