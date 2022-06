Statistiques du marché des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux, acteurs clés, croissance des ventes, projection de la taille et aperçu du marché d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux devrait passer de 361,4 millions USD en 2021 à 768,4 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 9,1 % de 2022 à 2030 . Le marché mondial des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux est confronté à des changements importants dans sa dynamique de marché à mesure que des technologies nouvelles et avancées sont introduites. Ce secteur traverse une période d’amendements, entraînée par une demande combinée croissante de technologies émergentes et leur adoption dans le secteur de la santé. Plusieurs facteurs, tels que leur demande, leurs technologies et leurs avantages, stimulent le marché mondial des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux.

De plus, à mesure que la technologie de suivi des instruments et sa mise en œuvre dans le secteur de la santé progressent, le marché mondial des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux offre d’énormes opportunités aux fabricants de dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux. Ainsi, une approche fondée sur des preuves, une évaluation quantitative et une technologie à haute valeur ajoutée devraient modifier la dynamique de l’entreprise en incorporant de nouvelles technologies dans les offres actuelles.

Définition du marché mondial des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux

Les dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux sont des systèmes qui peuvent combiner la technologie de numérisation et le logiciel d’application. Ils aident les professionnels de la santé à accéder à des outils permettant de gagner du temps, les amenant à effectuer des procédures efficaces et rapides. Les dispositifs de suivi chirurgical sont très utiles pour organiser les ensembles chirurgicaux, le suivi du cycle d’utilisation et la documentation des instruments utilisés, comprendre le remplacement des instruments et d’autres applications.

Dynamique du marché mondial des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux

Pilotes : Disponibilité de produits technologiques avancés pour offrir plus de fonctionnalités dans les dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux

Les progrès des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux réduisent le temps nécessaire pour terminer la procédure et améliorent l’accessibilité et la qualité de la gestion des stocks dans les établissements médicaux. Ce système recueille et surveille également les données en temps réel sur les instruments chirurgicaux utilisés dans l’établissement de santé. Les acteurs du marché ont travaillé sur le développement de nouveaux produits et services qui répondent aux besoins des professionnels de la santé. L’introduction de dispositifs avec un temps de détection minimal et un enregistrement de données maximal peut potentiellement changer la face du marché mondial des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux.

Contraintes : Limitations Technologiques

Alors que le marché des instruments chirurgicaux est en plein essor, peu d’inconvénients pourraient le ralentir. Les étiquettes métalliques, les RFID et les codes-barres, par exemple, peuvent ne pas être en mesure de résister à des environnements difficiles tels que des températures d’autoclave, une stérilisation excessive avec des produits chimiques industriels et des interférences avec des métaux et des liquides. De plus, d’autres transmissions radio/champs électriques/magnétiques présents dans l’environnement d’utilisation peuvent provoquer des interférences. En raison de ces facteurs, la direction de l’hôpital doit régulièrement remplacer ces trackers. Il n’y a actuellement que quelques fabricants sur le marché dont les produits fournissent des détails sur l’ensemble du processus, tels que le nombre de cycles pendant lesquels le produit a été utilisé lors d’opérations chirurgicales, les produits chimiques utilisés pour le stériliser et les tissus impliqués. La faible capacité de stockage de données des dispositifs de suivi entrave la fluidité de la gestion des stocks et le maintien des données dans les hôpitaux et les centres ambulatoires. Cela devrait affecter négativement les investissements et l’achat des codes-barres largement utilisés.

Portée du marché mondial des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux

L’étude classe le marché des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux en fonction du type de technologie, du type de produit et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial .

Par type de technologie Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

RFID

code à barre

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire (ASC)

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment RFID devrait représenter la plus grande part de marché, par type de technologie

Par type de produit, le marché mondial des dispositifs d’instruments chirurgicaux est segmenté en codes-barres et RFID. En 2021, la RFID détenait la plus grande part de marché de 71,5 % sur le marché mondial des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux. Les hôpitaux doivent garder une trace de la disponibilité croissante et en constante évolution des instruments chirurgicaux afin d’en garder suffisamment à portée de main pour les procédures. Les comptages manuels et les codes-barres sont des solutions courantes de suivi des stocks (comme c’est le cas dans de nombreux secteurs), qui prennent du temps pour les employés. Le dispositif d’identification par radiofréquence (RFID) réduira le temps de comptage, permettant de compter les produits pharmaceutiques plus souvent et garantissant des données fiables et les bons types et quantités de médicaments à portée de main. Les étiquettes RFID peuvent être lues avec des lecteurs portables ou des lecteurs fixes et des antennes d’étagère lors des contrôles d’inventaire.

Au cours d’une intervention chirurgicale, les chirurgiens peuvent utiliser jusqu’à 250 instruments différents pour effectuer des tâches telles que couper, saisir, cautériser, suturer, aspirer et prévenir les saignements. Avant et après la chirurgie, le personnel hospitalier doit compter manuellement chaque instrument pour s’assurer qu’aucun n’a disparu, ce qui est une opération longue et fastidieuse. Ce processus comptable est lent, sujet aux erreurs, et il y a eu des cas où des instruments métalliques, des éponges, des serviettes, des épingles de sûreté et d’autres objets ont été laissés à l’intérieur du corps des patients. Alors que les puces RFID peuvent être utilisées pour suivre les outils chirurgicaux, en concevoir une pour les dispositifs métalliques réutilisables qui doivent être désinfectés entre les chirurgies est un défi. De plus, les chirurgiens insistent sur le fait que toute technologie appliquée à leurs instruments ne doit pas modifier le facteur de forme,

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé sur le marché mondial des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux au cours de la période de prévision . La région Asie-Pacifique est un marché émergent pour les dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux en raison de l’augmentation du revenu par habitant et des progrès rapides des procédures chirurgicales. De plus, la région Asie-Pacifique comprend la Chine et l’Inde, qui représentent 36,0 % de la population mondiale totale ou 67,0 % de la population de l’Asie-Pacifique. Ainsi, faire un marché émergent efficace. Le marché Asie-Pacifique est le plus grand marché des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux et devrait conserver son avance jusqu’à la fin de la période de prévision.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux

La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat. Les principaux acteurs du marché des dispositifs de suivi des instruments chirurgicaux sont :

