Statistiques du Marché des Appareils de Spectrométrie de Masse en Amérique du Nord 2028: Taille, Prévisions de Parts, Tendances et Moteurs de Croissance

Analyse du Marché et Aperçu des Appareils de Spectrométrie de Masse

Le marché des appareils de spectrométrie de masse devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse la croissance du marché à un TCAC de 5,89% au cours de la période de prévision susmentionnée.

La spectrométrie de masse est essentiellement une technique analytique qui détermine et identifie les quantités d’un composé dans un échantillon ainsi que des traces de composants à des concentrations infimes, ce qui permet généralement aux chercheurs et aux scientifiques de cataloguer de manière exhaustive des échantillons sophistiqués en une seule analyse. Il aide à analyser le rapport masse / charge des ions dans des mélanges simples et complexes.

Analyse des Parts de Marché des Appareils de Spectrométrie de Masse et de Paysage Concurrentiels

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des appareils de spectrométrie de masse sont Agilent Technologies, Inc., Danaher, Waters Corporation, Bruker, Thermo Fisher, Perkinelmer, Inc., Société Shimadzu, Kore Technologies, Ltd., Dani Instruments S.P.A., Leco Corporation, JEOL Ltd., Eurofins Scientific, Ion Science, FLIR Systems, Inc, AMETEK. Inc., La société Hitachi, Ltd. et les Hautes Technologies entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et Pénétration des Nouvelles technologies

Le marché des appareils de spectrométrie de masse vous fournit également une analyse détaillée du marché pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les équipements d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des appareils de spectrométrie de masse, l’impact de la technologie utilisant des courbes de durée de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de santé et leur impact sur le marché des appareils de spectrométrie de masse. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Portée et Taille du marché des Appareils de Spectrométrie de masse en Amérique du Nord

Le marché des appareils de spectrométrie de masse est segmenté en fonction de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser de maigres segments de croissance dans les industries et à fournir aux utilisateurs une vue d’ensemble précieuse du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications principales du marché.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en spectrométrie de masse hybride, spectrométrie de masse unique et autres. La spectrométrie de masse hybride est segmentée en fonction de la technologie en triple quadripôle de mousse (tandem), TOF quadripolaire (Q-TOF), FTMS (spectrométrie de masse à transformée de Fourier). La spectrométrie de masse à transformée de Fourier (FTMS) est également catégorisée en FT-ICR MS et orbit-rap. Le segment de spectrométrie de masse unique est en outre classé en fonction du type de technologie en piège à IONS, quadripôle et temps de vol (TOF).

Sur la base de l’application, le marché des appareils de spectrométrie de masse est segmenté en biotechnologie, recherche clinique, diagnostic et tests environnementaux, découverte de médicaments, métabolomique, pharmaceutique, protéomique et autres applications.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en instituts et centres de recherche, sociétés médicales, pharmaceutiques et biopharmaceutiques, fournisseurs et distributeurs de systèmes de spectrométrie de masse, autres.

