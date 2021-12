Statistiques du marché des antennes d’aéroport 2021, aperçu de l’analyse mondiale, informations sur l’industrie et pandémie de COVID-19 présentant les opportunités futures 2028

Une antenne est un appareil qui reçoit et transmet des signaux électriques. Les antennes jouent un rôle important dans les aéroports pour faciliter la téléphonie mobile, les communications par satellite et les réseaux locaux sans fil. Un avion utilise des antennes à fréquence radio pour naviguer vers leurs destinations et communiquer avec le contrôle de la circulation aérienne.

Les antennes d’aéroport sont principalement utilisées pour les aéroports militaires et les aéroports commerciaux. Dans les aéroports militaires, les antennes permettent d’améliorer la communication en introduisant des bandes de fréquences haute, très haute fréquence et ultra haute fréquence. Ces solutions d’antennes avancées fournissent des applications véhiculaires, au sol, aéroportées et à bord de navires qui permettent de présenter de multiples opérations militaires.

Principaux acteurs clés du marché des antennes d’aéroport :

Northrop Grumman Corporation

Cobham Limitée

Antenne Wade, Inc

Amphenol Procom

Société de produits d’antenne

Comrod Communication AS

HENSOLDT Inc

Rohde & Schwarz GmbH & Co.

termes

Société d’antennes Watts

Les progrès des systèmes d’antennes d’aéroport augmentent en raison de la construction et de la rénovation croissantes d’aéroports nouveaux et existants à travers le monde. Alors que le nombre de passagers voyageant par avion augmente, il y a un énorme déploiement d’antennes de point d’accès Wi-Fi LAN sans fil dans les aéroports pour fournir un accès Internet haut débit aux passagers. The Mobile Mark, Inc., une société basée au Royaume-Uni, a proposé en octobre 2019 des antennes de gestion de flotte 5G pour le système mondial de navigation par satellite (GNSS) et des installations Wi-Fi qui seraient utilisées pour la communication, la sécurité publique et la gestion de flotte de véhicules.

Marché des antennes d’aéroport – par type d’aéroport

Aéroport commercial

Aéroport militaire

Marché des antennes d’aéroport – par type d’antenne

dipôle

Monopole

Marché des antennes d’aéroport – par bande de fréquence

Haute fréquence

Très haute fréquence

Ultra haute fréquence

Marché des antennes d’aéroport – par application

SATCOM

La navigation

Surveillance

Autres

