Statistiques du marché de l’impression 3D en métal, opportunités commerciales, paysage concurrentiel et rapport d’analyse de l’industrie d’ici 2027

Le marché mondial de l’impression 3D en métal devrait représenter 5 739,0 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des métaux d’impression 3D observe un taux de croissance accéléré attribué à sa demande croissante de la part de l’industrie aérospatiale et de la défense. L’utilisation de l’impression 3D de pièces métalliques trouve une utilisation dans la production de composants et de structures complexes et légers pour fournir une résistance et une durabilité améliorées à l’avion et une efficacité énergétique accrue. GE Additive, une division de GE, GE a déployé l’impression 3D pour produire des turbopropulseurs avancés pour avions et a réussi à réduire le nombre de pièces de moteur de 855 à seulement 12. L’avion Cessna Denali équipé d’un turbopropulseur avancé fabriqué en 3D devrait faire ses débuts en 2020.

Le dernier rapport d’information sur le marché, intitulé « Global 3d Printing Metal Market », vise à fournir au public cible les informations nécessaires sur l’industrie mondiale de l’impression 3d Metal. Le rapport comprend une analyse détaillée des éléments vitaux du marché Impression 3D Métal, y compris les principaux moteurs, les contraintes, les opportunités, les limites, les menaces et les facteurs micro et macroéconomiques. Le rapport examine attentivement le scénario de marché actuel et les perspectives de croissance fondamentales. Le rapport comprend une base de données organisée de la dynamique du marché du métal d’impression 3D qui aide les analystes du marché à estimer le taux de croissance du marché mondial sur la période projetée.

Quelques points saillants du rapport

En septembre 2020, ExOne a annoncé le lancement de l’imprimante 3D InnoventPro, qui propose deux nouvelles tailles de construction pour 3/5 litre et un taux d’impression, atteignant 700 cc/heure pour le fabricant de pièces métalliques, composites et céramiques.

Les filaments métalliques d’impression 3D offrent les avantages de la fabrication de formes et de l’impression 3D simultanément avec deux métaux ou plus.

Le nickel et les alliages à base de nickel améliorent considérablement la résistance et la résistance à la corrosion des pièces produites et offrent un attrait esthétique accru. Fabricants de pièces automobiles alliages de nickel pour l’impression de composants de moteur.

Rapport sur le marché mondial du métal d’impression 3D – Table des matières:

Le chapitre 1 comprend l’introduction sur le marché mondial du métal d’impression 3D, suivi de l’étendue du marché, des offres de produits, des opportunités de croissance, des risques du marché, des forces motrices, etc.

Le chapitre 2 classe globalement le marché du métal d’impression 3D en fonction de la géographie et détermine les ventes, les revenus et les parts de marché de chaque région sur la période estimée.

Le chapitre 3 détaille les perspectives concurrentielles du marché du métal d’impression 3D, en se concentrant sur les principaux fabricants et le paysage des fournisseurs.

Le chapitre 4 étudie de manière exhaustive les principaux fabricants de l’industrie Impression 3D Métal, ainsi que leurs ventes et parts de revenus prévues.

Le chapitre 5 comprend la segmentation du marché en fonction du type de produit, de la gamme d’applications et des acteurs du marché.

Aperçu régional :

Le marché mondial des métaux d’impression 3D a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine et Moyen-Orient & Afrique. Il évalue la présence du marché mondial Impression 3D métal dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Principales entreprises présentées dans le rapport :

3D Systems Corporation, ExOne GmbH, Hoganas AB, Arcam AB, Materialise NV, Voxel Jet AG, GKN PLC, Equispheres, Renishaw PLC et Carpenter Technology Corporation, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’impression 3D sur la base de la forme, du type de métal, de la technologie, du secteur vertical et de la région :

Form Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

filament

poudre

Perspectives du type de métal en

Titane

Nickel

Aluminium

Acier inoxydable

Autres

perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

fusion sur lit de poudre

à dépôt d’énergie dirigé par

LiantJetting

Extrusion

Others

Industry Vertical Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Aerospace & Defense

Automotive

Medical & Dental

Marine

Others

Années de prévision : 2019-2027

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation du rapport, veuillez nous en informer. Nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.

