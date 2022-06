Statistiques du marché de l’emballage du vin, acteurs clés, croissance des ventes, projection de la taille et aperçu du marché d’ici 2030

Marché mondial de l’emballage du vin : par type d’emballage (verre, plastique, métal et carton), par fermeture (bouchons à vis en aluminium, bouchons synthétiques et bouchons naturels) et par région 2021-2027)

Le rapport sur le marché de l’emballage du vin couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire/régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie de l’emballage du vin.

Perspectives de l’industrie de l’emballage du vin

La taille du marché mondial de l’emballage du vin était évaluée à 3,7 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 6,1 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Le vin est surtout connu pour renforcer l’immunité, réduire le risque d’accident vasculaire cérébral et autres. Cela augmente la demande de vin parmi les consommateurs soucieux de leur santé. Le marché de l’emballage du vin a donc commencé à prendre de l’ampleur avec l’augmentation de la consommation de vin. Différents types de vin sont disponibles sur le marché, tels que le vin rouge, le vin blanc, le vin mousseux et autres.

Facteurs affectant le marché de l’emballage du vin au cours de la période de prévision :

Sur le marché de l’emballage du vin, le matériau à privilégier est le verre. Il le protège de la contamination ou de tout contact physique ; par conséquent, une part considérable est couverte par les emballages en verre sur le marché de l’emballage du vin.

Les emballages de vin choisissent principalement leurs bouteilles pour être attrayantes, et il est donc simple de façonner le verre comme on le souhaite, et la finition y apparaît cristalline. De plus, le verre peut être dimensionné différemment selon le choix, ce qui est aussi un avantage majeur du conditionnement du vin en verre par rapport aux autres matériaux de conditionnement.

Des réglementations plus strictes pour l’utilisation de certaines matières premières d’emballage entraveront la croissance du marché au niveau mondial.

Impact du COVID-19 sur le marché Emballage de vin :

Le COVID-19 affecte le système immunitaire de la personne, entraînant une diminution de l’immunité et une faiblesse. Le vin est connu pour offrir plusieurs avantages pour la santé, notamment le renforcement de l’immunité. Ce fait a donc augmenté la demande de vin car il a une faible teneur en ABV et a été beaucoup consommé par les consommateurs soucieux de leur santé. Par conséquent, la demande pour le marché de l’emballage du vin a progressivement augmenté à mesure que la consommation de vin augmentait au milieu de l’épidémie de COVID-19.

Portée du rapport

Le rapport décrit le marché mondial de l’emballage du vin en fonction du type d’emballage et de la fermeture.

Le marché de l’emballage du vin a été segmenté en fonction du type d’emballage –

Verre

Plastique

Métal

Carton

Le marché de l’emballage du vin a été segmenté en fonction de la fermeture –

Bouchons à vis en aluminium

Bouchons synthétiques

Bouchons Naturels

Marché de l’emballage du vin : perspectives régionales

Le marché de l’emballage du vin a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial de l’emballage du vin, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché de l’emballage du vin au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial de l’emballage du vin comprennent –

Le marché de l’emballage du vin a une présence de quelques acteurs du marché à travers le monde. Les principaux acteurs du marché de l’emballage du vin opérant sur le marché mondial comprennent–

Amcor Limitée

Groupe Ardagh SA

Société Avery Dennison

Société de balle

CCL Industries Incorporée

Verre Encore Incorporé

SPA énoplastique

Groupe Exal

Entreprises G3 incorporées

Gerresheimer Molded Glass GmbH (Allemagne)

Hoover Container Solutions Incorporé

Entreprises Maverik Incorporée

Incorporation multicolore

Groupe Owens-Illinois Incorporé

Groupe Smurfit Kappa.

Le rapport sur le marché de l’emballage du vin fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des emballages de vin couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de l’emballage du vin comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

Marché de l’emballage du vin : public cible