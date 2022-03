Statistiques du marché de l’électrophorèse, opportunités commerciales, paysage concurrentiel et rapport d’analyse de l’industrie d’ici 2028

La taille du marché mondial électrophorèse devrait atteindre 4,21 milliards USD en 2028 à un TCAC stable de 5,8 %, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La prévalence croissante du cancer, des maladies infectieuses et des troubles génétiques, et l’augmentation des investissements dans la recherche sur les techniques de protéomique, de génomique et d’électrophorèse sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus du marché. En outre, l’attention croissante portée à la recherche industrie-université et l’application croissante de l’électrophorèse capillaire avec spectroscopie de masse sont d’autres facteurs majeurs qui stimulent la croissance du marché mondial de l’électrophorèse. L’électrophorèse est également connue sous le nom de processus de cataphorèse. Elle implique la séparation et la migration des particules dans un fluide en utilisant un courant électrique. Le mouvement des particules ioniques dépend de la taille, de la forme, de la charge électrique et de la température des particules pendant le processus d’électrophorèse et est constant dans des conditions électrophorétiques spécifiques telles que la force ionique, la viscosité, la valeur du pH, la taille des pores et d’autres paramètres électriques.

Dans ce procédé, différents types de gels sont utilisés sous forme de plaques ou de tubes comme supports. Les plaques de gel sont plus fréquemment utilisées dans les laboratoires de recherche. Les gels d’agarose et de polyacrylamide sont les deux supports les plus couramment utilisés. Le gel d’agarose est largement utilisé lors de l’électrophorèse de l’ADN.

Le dernier rapport de recherche comprend une analyse approfondie des indicateurs micro et macroéconomiques qui influencent le développement du marché mondial au cours de la période de prévision 2020-2028. Les tendances actuelles du marché de l’électrophorèse, combinées à un large éventail d’opportunités de croissance, de moteurs clés, de contraintes, de défis et d’autres aspects critiques, ont été détaillées de manière détaillée dans le rapport sur le marché de l’électrophorèse. De plus, le rapport prend en compte diverses dynamiques de marché, qui, à leur tour, génèrent une pléthore de perspectives de développement pour les principaux acteurs impliqués dans l’industrie de l’électrophorèse.

Les chercheurs ont examiné tous les facteurs influençant la croissance du marché de l’électrophorèse à l’échelle mondiale et régionale. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché de l’électrophorèse. La pandémie a perturbé les chaînes d’approvisionnement et le scénario économique du marché et a entravé la croissance du marché. Le rapport examine en détail l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché Électrophorèse et ses segments clés. Le rapport offre également un impact actuel et futur de la pandémie de COVID-19 sur le marché.

Perspectives concurrentielles :

Le marché mondial de l’électrophorèse est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Ces entreprises sont connues pour investir massivement dans des projets de recherche et développement. De plus, ils contrôlent une part considérable de la part de marché globale, limitant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Le rapport sur le marché mondial de l’électrophorèse étudie les tactiques prudentes entreprises par les principaux acteurs du marché, telles que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les coentreprises.

Analyse segmentaire

Le marché mondial de l’électrophorèse est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Électrophorèse. L’analyse sectorielle aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Quelques conclusions clés du rapport :

En septembre 2020, Promega a lancé l’instrument d’analyse d’ADN de table par électrophorèse capillaire Spectrum Compact. Cet instrument permet aux scientifiques de la vie d’effectuer le séquençage Sanger et l’analyse des fragments sur le banc.

Le segment des réactifs d’électrophorèse devrait enregistrer un TCAC de 6,3 % tout au long de la période de prévision. La demande croissante d’électrophorèse 2D pour la séparation des protéines est un facteur clé de la croissance des revenus dans ce segment.

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC de revenus le plus rapide tout au long de la période de prévision. L’augmentation des investissements des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques dans la recherche en protéomique et en génomique et la demande croissante de thérapies personnalisées sont des facteurs clés qui propulsent la croissance des revenus du marché dans cette région.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Thermo Fisher Scientific, Bio-Rad Laboratories, Merck Group, Agilent Technologies, Danaher Corporation, GE Healthcare, PerkinElmer, Harvard Bioscience, Shimadzu Corporation et Sebia Group.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’électrophorèse en fonction du produit, de l’application, de l’utilisation finale et des régions :

Product Outlook (Revenu, Milliards USD ; 2018-2028) électrophorèse Réactifs électrophorèse protéique Réactifs acide nucléique Systèmes d’ électrophorèse Logiciel de documentation sur gel



Type d’application Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) recherche et validation des processus Diagnostics



Perspectives d’utilisation finale (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Instituts universitaires et de recherche Hôpitaux Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques Autres



Perspectives régionales (chiffre d’affaires : milliards USD ; 2018-2028) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni BENELUX Italie Espagne Suisse Russie Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste de la MEA



