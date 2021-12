Statistiques du marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle 2021, aperçu de l’analyse mondiale, informations sur l’industrie et pandémie de COVID-19 présentant les opportunités futures 2028

Les technologies AR et VR sont actuellement utilisées dans diverses applications telles que les films de science-fiction, les jeux et autres applications de divertissement depuis leur création. Ces derniers temps, ils se sont lancés dans de nombreuses autres applications pour offrir une expérience vivante aux consommateurs. Les entreprises utilisent ces technologies pour attirer les clients et leur fournir plus de fonctionnalités dans l’expérience d’achat ou de prise de décision.

Les applications AR et VR Market sont largement réparties dans différents secteurs verticaux, tels que l’éducation, le divertissement, la formation, la médecine, le sport et autres. Les applications avancées de la RA devraient avoir un impact sur la façon dont les clients achètent dans un avenir proche, les solutions de RA auront principalement un impact sur les attitudes d’achat des clients et devraient offrir une expérience passionnante aux clients.

Marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle – par technologie

Réalité augmentée

Réalité virtuelle

Marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle – par composants

Capteurs

Composants semi-conducteurs

Autres

Marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle – par secteur d’utilisateur final

Divertissement

Éducatif

Industriel

Médical

Immobilier & Architecture

Vendre au détail

Aérospatial et Défense

Autres

Principaux acteurs clés du marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle :

Pixels augmentés Inc.

Blips

attrape

DAQRI, LLC

EON Réalité, Inc

Google Inc.

Innovega, Inc.

Dernières technologies

écran BV

Marxent Labs LLC

Microsoft Corporation

Oculus VR, LLC

Immersion totale

Société Vuzix

Zugara, Inc.

