Statistiques de croissance du marché du charbon actif, estimation de la taille, tendances émergentes, perspectives jusqu’en 2030

Marché mondial du charbon actif : par type de produit (en poudre, granulaire et autres), par utilisation finale (traitement de l’eau, transformation des aliments et des boissons, pharmaceutique et médical, automobile et autres), par application (phase liquide, phase gazeuse, métal Extraction, et autres), et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché du charbon actif couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie du charbon actif.

Perspectives de l’industrie du charbon actif

La taille du marché du charbon actif était évaluée à 5,2 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 8,9 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Le charbon actif, également appelé charbon actif, se caractérise par de nombreux pores minuscules à sa surface. Plus le nombre de pores est élevé, plus la surface sera grande, ce qui augmente la capacité d’adsorption de l’élément. Le charbon actif aide également à purifier l’eau, et de nos jours, les entreprises de cosmétiques et de produits de beauté utilisent également la technologie du charbon actif dans leurs crèmes.

Facteurs affectant le marché du charbon actif au cours de la période de prévision :

La demande croissante de décontamination de l’eau et de traitement des eaux usées est le principal moteur de la croissance du marché mondial du charbon actif.

Le charbon réactivé devrait offrir des opportunités de croissance aux fabricants de charbon actif en maximisant les bénéfices.

L’industrialisation et les lancements de produits offrent des opportunités d’investissement majeures pour le marché du charbon actif.

Les réglementations gouvernementales strictes concernant l’extraction du mercure des unités de production de gaz naturel et les émissions des centrales électriques devraient offrir une croissance considérable au marché du charbon actif à travers le monde au cours de la période de prévision.

Le coût élevé des matières premières est l’un des principaux freins à la croissance du marché mondial du charbon actif.

Impact de COVID-19 sur le marché du charbon actif :

La pandémie de COVID-19 en cours devrait avoir un impact modéré sur le marché du charbon actif. La demande de charbon actif dans la fabrication des masques filtrants au charbon actif augmente dans le monde entier. La demande d’équipements de protection individuelle dans le monde au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours a connu une croissance exponentielle, en raison de laquelle les masques à filtre à charbon actif connaissent une augmentation de la demande, offrant de nombreuses opportunités aux participants opérant sur le marché du charbon actif. Plusieurs études ont de plus en plus indiqué que les filtres à charbon dans les masques jouent un rôle clé dans l’amélioration de la capacité pulmonaire et des muscles respiratoires. La demande de charbon actif devrait augmenter à un rythme considérable pendant la pandémie de COVID-19.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial du charbon actif en fonction du type, de l’application et de l’utilisation finale.

Le marché du charbon actif a été segmenté en fonction du type –

Charbon actif en poudre

Charbon actif granulaire

Autres (charbon actif granulé)

Le marché du charbon actif a été segmenté en fonction de l’application –

Phase liquide

Phase gazeuse

Extraction de métaux

Autres (Médecine)

Le marché du charbon actif a été segmenté en fonction de l’utilisation finale –

Traitement de l’eau

Transformation des aliments et des boissons

Pharmaceutique et médical

Automobile

Les autres

Marché du charbon actif : perspectives régionales

Le marché du charbon actif a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial du charbon actif, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché du charbon actif au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial du charbon actif comprennent –

Le marché du charbon actif est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du marché du charbon actif opérant sur le marché mondial comprennent –

ADA-ES inc.

Albemarle Corp.

Groupe Arkema

Cabot Corporation

Calgon Carbon Corporation

Société au charbon actif

Ressources de carbone LLC

Carbotech

Groupe Clarinex

Evoqua Water Technologies LLC

PLC Haycarb

Indo German Carbons Ltd.

Jacobi Carbons AB

Kuraray Co. Ltd

Société Kureha

MeadWestvaco Corporation

Ningxia Huahui Activated Carbon Company Ltd.

Osaka Gas Chemical Co. Ltd.

Oxbow Corporation

Siemens Water Technologies Corp.

Le rapport sur le marché du charbon actif fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché du charbon actif couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché du charbon actif comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

