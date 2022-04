Statistiques de croissance du marché des seringues intelligentes 2022, part de l’industrie, dernières tendances, aperçu, plans d’affaires, taille et prévisions jusqu’en 2030 | (TCAC) de 8,1 %

États-Unis – La taille du marché mondial des seringues intelligentes était de 7 990,1 millions de dollars américains en 2021. Le marché mondial des seringues intelligentes devrait atteindre 15 985,45 millions de dollars américains d’ici 2030 en augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1% au cours de la prévision période de 2022 à 2030.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol635

Les seringues intelligentes sont des dispositifs médicaux spécialement conçus pour réglementer les pratiques d’injection à risque. Ils sont conçus pour prévenir les blessures par piqûre d’aiguille et d’autres maladies comme le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Le dispositif trouve ses nombreuses applications dans la vaccination, l’administration de médicaments et la collecte de sang.

Facteurs influençant le marché

La prévalence croissante des maladies liées à la vie et la demande croissante de traitements efficaces feront progresser le marché des seringues intelligentes. En outre, la forte prévalence des transmissions par voie sanguine telles que l’hépatite B, C et le VIH due à des pratiques médicales inefficaces augmentera la demande de seringues intelligentes au cours de la période de prévision.

Le nombre croissant d’avancées et l’adoption croissante de technologies de pointe dans le segment des soins de santé contribueront à la croissance du marché mondial des seringues intelligentes. De plus, les recommandations obligatoires de l’OMS d’adopter des seringues intelligentes profiteront au marché pendant la période d’étude. Par exemple, Gerresheimer a dévoilé une seringue à sécurité intégrée et passive appelée Gx InnoSafe en décembre 2017. Cette seringue a pour but d’éviter les blessures par piqûre d’aiguille. De telles avancées sont susceptibles de profiter au marché global des seringues intelligentes au cours de la période d’étude.

Les dépenses de santé élevées et les progrès croissants dans le secteur de la santé accéléreront la croissance du marché. Au contraire, les coûts élevés associés aux seringues intelligentes peuvent limiter la croissance du marché.

Analyse d’impact de la COVID-19

Le sillage de la pandémie de COVID-19 a fait bondir la demande d’appareils de santé efficaces. Les seringues intelligentes devraient gagner du terrain dans les années à venir en raison du nombre important de programmes de vaccination contre la COVID-19 prévus par les organisations gouvernementales. De plus, la pandémie a alourdi la charge des organismes de santé, ce qui a stimulé les investissements publics et privés. En conséquence, il offrait de nombreuses opportunités de croissance pour la croissance du marché des seringues intelligentes.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol635

Analyse régionale

Le marché des seringues intelligentes en Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé. Cela est dû à la présence d’un large bassin de patients et à la sensibilisation croissante du grand public aux soins de santé. En outre, l’augmentation des dépenses de santé et la croissance des dépenses publiques contribueront de manière significative à la croissance du marché des seringues intelligentes. En outre, la sensibilisation accrue d’organismes de réglementation de premier plan tels que l’OMS, l’UNICEF et la Croix-Rouge améliorera l’infrastructure de santé de la région, ce qui profitera en fin de compte aux autres industries associées.

Concurrents sur le marché

B. Braun Melsungen AG

Becton, Dickinson et compagnie

Cardinal Health, Inc.

Gerresheimer SA

Mérite médical

Nipro Corporation

Technologies rétractables, Inc.

Révolutions Medical Corporation

Groupe Smiths Plc.

Société Terumo

Autres joueurs de premier plan

Segmentation du marché

Par produit Perspectives du marché

Désactivation automatique des seringues

Seringues de sécurité active

Seringues à sécurité passive

Par perspectives du marché des applications

L’administration de médicaments

Vaccination

Prélèvement d’échantillons sanguins

Par groupe d’âge Perspectives du marché

Pédiatrie

Adultes

Par perspectives du marché de l’utilisateur final

Hôpitaux et HMO

Patients diabétiques

Pratiques familiales (médecins)

Psychiatrique

Autres

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol635

Par perspectives régionales

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. – https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=Pol635

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une « solution unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Contactez-nous :

Report Ocean :

E-mail : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél : +1 888 212 3539 (US – SANS FRAIS)

Site Web : https : //www.reportocean.com/