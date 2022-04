Statistiques de croissance du marché des revêtements conformes automobiles 2022, tendances de l’industrie, taille, part, stratégies commerciales, données des principaux pays, analyse des acteurs, état de la demande et prévisions 2030

La taille du marché des revêtements conformes automobiles était de 1,5 milliard de dollars US en 2020. Le marché des revêtements conformes automobiles devrait atteindre 3,4 milliards USD d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,8 % au cours de la période de prévision 2021-2030.

Les facteurs influant

L’utilisation croissante de l’électronique dans les automobiles est le principal facteur qui alimente la croissance du marché.

En dehors de cela, de nombreuses avancées technologiques dans l’application de revêtement conforme automobile pourraient encore améliorer la croissance du marché dans les années à venir. Dow a présenté le DOWSIL CC-820 UV and Moisture Dual-Core Conformal Coating, le premier revêtement conforme en silicone sans solvant. Ces avancées devraient stimuler la croissance du marché.

La pollution croissante et la demande croissante d’appareils pour protéger les biphényles polychlorés (PCB) de l’humidité, de la poussière, de la chaleur et d’autres facteurs environnementaux agressifs accéléreraient la croissance du marché.

La croissance des secteurs de l’automobile, de l’électricité, de l’électronique et du médical alimenterait à terme la croissance du marché mondial des revêtements conformes pour l’automobile.

Le coût élevé des revêtements conformes a un impact négatif sur la demande. Cependant, en raison du coût élevé de ces revêtements, les producteurs s’efforcent de minimiser les coûts de production en développant de nouvelles technologies ou en réduisant le coût des matières premières. En conséquence, cela générerait des opportunités prometteuses pour la croissance du marché.

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide sur le marché mondial des revêtements conformes pour l’automobile. Cela est dû à des dépenses importantes dans l’industrie électronique en Chine, à Taïwan, en Corée du Sud et au Japon. De plus, l’adoption croissante de l’automobile dans les pays émergents pourrait favoriser l’expansion du marché dans les années à venir. En outre, le marché pourrait connaître une augmentation rapide des industries de l’électronique grand public et de la fabrication automobile en Inde. En conséquence, cela renforcerait la contribution régionale du marché.

Analyse d’impact Covid-19

L’épidémie de COVID-19 a bouleversé l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’écosystème automobile. L’effet pandémique a entraîné la fermeture de sites de production dans le monde. L’épidémie devrait avoir un impact négatif grave sur le marché mondial, car la croissance du marché des revêtements conformes pour l’automobile est étroitement liée à la production et au commerce des véhicules. De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’indisponibilité des matières premières ont été quelques autres facteurs de la baisse brutale de la croissance du marché mondial des revêtements conformes pour l’automobile.

Concurrents sur le marché mondial des revêtements conformes automobiles

Segmentation du marché

Par type de véhicule électrique

Véhicules électriques à batterie (BEV)

Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) / Véhicules électriques hybrides (HEV)

Par matériel

Acrylique

Silicone

Parylène

Époxy

Polyuréthane

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

