Statistiques de croissance du marché des réfrigérants avec analyse concurrentielle et prévisions 2028

La demande croissante de réfrigérants dans le sous-segment respectueux de l’environnement, associée à des investissements élevés dans la R&D des réfrigérants, alimente la croissance du marché.

Taille du marché – 26,60 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 5,82 %, tendances du marché – Augmentation de la demande de réfrigérants du segment des climatiseurs.

Le dernier rapport d’analyse de l’industrie de Reports and Data intitulé « Marché mondial des réfrigérants » fournit au lecteur un aperçu exhaustif de l’industrie des réfrigérants. Le rapport comprend un résumé concis du marché et contient des projections du marché basées sur la situation actuelle du marché, la taille actuelle du marché et le taux de croissance des revenus. Le rapport détaille la dynamique clé du marché, y compris les moteurs de croissance du marché, les opportunités, les menaces et les défis. Dans ce rapport, les analystes de marché de Reports and Data ont souligné les modèles de croissance du marché en constante évolution et l’environnement dynamique de l’industrie. Les principales attractions du rapport comprennent la liste des tableaux et des figures, la méthodologie de recherche, le paysage concurrentiel, l’analyse régionale, les percées technologiques et les développements futurs du marché.

Principales entreprises présentées dans le rapport : Daikin Industries, Ltd., Asahi Glass Corporation, The Chemours Company, Sinochem Group, Honeywell International Inc., Gujarat Fluorochemicals Limited, Airgas Refrigerants Inc., Linde Group, Mexichem, SRF Limited.

Perspectives régionales

Les principales régions couvertes par le rapport sont les suivantes :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Segmentation du marché :

Type de réfrigérants Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

CFC

HCFC

HFC

Hydrocarbures

Réfrigérants inorganiques

Mélanges

Perspectives d’impact géographique (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Respectueux de la nature

Non écologique

Perspectives des applications (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Climatiseurs

Réfrigérateurs

Refroidisseurs

Pompes à chaleur

Appareils électroniques

Table des matières:

Présentation du rapport

1.1 Portée de la recherche

1.2 Principaux segments de marché des fluides frigorigènes

1.3 Principaux acteurs

1.4 Analyse du marché par type de produit

1.5 Analyse du marché par application

1.6 Chronologie du rapport

Tendances de la croissance mondiale

2.1 Taille du marché mondial des réfrigérants

2.2 Dernières tendances du marché régional

2.3 Tendances de croissance émergentes

Perspectives concurrentielles

3.1 Acteurs clés du marché mondial des réfrigérants

3.2 Taille mondiale des réfrigérants par les fabricants

3.3 Produits des principaux acteurs

3.4 Barrières à l’entrée sur le marché des réfrigérants

3.5 Fusions, acquisitions, coentreprises et autres alliances stratégiques

