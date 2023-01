Statistiques de croissance du marché des cannabinoïdes, taille, perspectives jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des dispositifs de journalisation automobile devrait passer de 13,6 milliards USD en 2021 à 18,7 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 4,1 % de 2022 à 2030 . Les systèmes de dispositifs de consignation automobile sont utiles pour vérifier périodiquement l’état des composants du véhicule ; il est également utile pour suivre et surveiller les activités du conducteur et l’état du véhicule. Un dispositif d’enregistrement automobile suit l’emplacement, les performances du moteur et les heures de travail et conserve également des enregistrements de l’heure, de la date et des performances.

Le marché des dispositifs de consignation automobile est actuellement dans sa phase de croissance et devrait enregistrer une croissance substantielle à l’avenir. Les facteurs qui stimulent la croissance du marché comprennent l’augmentation de la demande d’automobiles, les règles gouvernementales imposant l’incorporation du dispositif d’enregistrement automobile dans les véhicules pour enregistrer et respecter les heures de conformité du service, la numérisation accrue dans le transport et la logistique, et les tendances et technologies croissantes dans la surveillance de l’état des véhicules. .

Les nouvelles tendances technologiques récentes stimulent le marché des appareils de journalisation automobile, tels que les appareils de journalisation automobile sont actuellement connectés aux smartphones ; qui aide à afficher des informations sur les smartphones et les problèmes sont susceptibles d’être détectés. Une application pour smartphone de dispositif d’enregistrement automobile programme l’enregistrement des informations sur le véhicule, qui est le gestionnaire de la sécurité, de la conformité et de la sécurité du conducteur.

Définition du marché mondial des dispositifs de journalisation automobile

Les dispositifs de consignation automobile sont du matériel électronique utilisé dans un véhicule pour surveiller ou suivre les heures de travail des conducteurs de véhicules professionnels ; il est attaché et synchronisé aux moteurs des véhicules pour recueillir les informations essentielles.

Dynamique du marché mondial des dispositifs de journalisation automobile

Conducteurs : Tendances croissantes vers la surveillance de l’état des véhicules

Les dispositifs de journalisation électroniques automobiles sont multitâches et enregistrent des données pour une bonne organisation des documents. Les tendances et les technologies croissantes dans la surveillance des conditions des véhicules stimulent l’utilisation de l’enregistrement électronique automobile car il enregistre la durée du mouvement du camion et le temps pendant lequel le conducteur était en service et hors service. Les dispositifs de consignation électronique surveillent également l’état du moteur et informent le conducteur et les systèmes de surveillance de la flotte principale. Il suit l’état du véhicule et détecte le défaut de celui-ci. Ceux-ci facilitent la vue d’ensemble du problème et de l’état du véhicule; ces appareils offrent des fonctionnalités sécurisées et fiables pour le suivi de diverses conditions de véhicule. Les raisons ci-dessus augmentent la croissance du marché.

Contraintes : Adoption lente de la technologie dans les économies émergentes

Avoir un dispositif de journalisation électronique automobile dans un véhicule, il y a des difficultés technologiques et typiques telles que le passage des journaux papier aux journaux électroniques, la maintenance et le stockage des informations et des journaux ; ces choses prennent du temps et de l’apprentissage. La croissance de l’industrie automobile est lente dans les économies émergentes car le revenu disponible est moindre ; en raison de revenus moindres, de nombreuses personnes ne peuvent pas se le permettre.

Opportunités : Augmenter l’offre de services des entreprises de transport

Le secteur des transports connaît une croissance constante; par conséquent, la sûreté, la sécurité et le suivi sont essentiels. Dans le secteur du transport, de nombreux véhicules sont engagés pour l’exécution. Pour assurer les performances et les heures de service dans les transports, les dispositifs de consignation électronique automobile se multiplient. Par exemple, Automotive Logistics, une société basée aux États-Unis, a piloté un nouveau dispositif d’enregistrement électronique dans sa catégorie de véhicules, qui capture les performances des camions et des conducteurs, le GPS et les données sur les heures de service, et transmet les informations aux serveurs cloud, qui sont devrait faciliter le transport.

Étendue du marché mondial des dispositifs de journalisation automobile

L’étude classe le marché des dispositifs de journalisation automobile en fonction du type de service, du type de véhicule, des composants et des facteurs de forme aux niveaux régional et mondial .

Par type de service Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Niveau d’entrée

Intermédiaire

Haut niveau

Par type de véhicule Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Véhicules utilitaires légers

Camions

Bus

Voitures

Par composant Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Afficher

Unité télématique

Autres Câbles Connecteurs Montage



Par perspectives de facteur de forme ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Intégré

Embarqué

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment intermédiaire devrait représenter la plus grande part de marché, par type de service

En fonction du type de service, le dispositif de journalisation automobile est segmenté en niveaux d’entrée, intermédiaire et élevé. Le segment intermédiaire a été le plus grand contributeur au marché, avec une part de 39,9 % sur le marché mondial des appareils de journalisation. L’ensemble de services qui comprend des services d’entrée de gamme et certains services complémentaires est un type de service intermédiaire ; les services complémentaires incluent la conformité ELD, le suivi GPS et les alertes. Les propriétaires de flottes de taille moyenne et moyenne supérieure souscrivent à des services intermédiaires. Il est considéré comme le plus grand marché pour le type de service, car les régions d’Europe et d’Amérique du Nord ont d’importantes opérations de flotte de taille moyenne et grande, ce qui est lucratif pour la croissance du marché.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des dispositifs de journalisation automobile a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 6,7 % sur le marché mondial des dispositifs de journalisation automobile au cours de la période de prévision . Cela est dû aux avancées technologiques accrues et à l’augmentation des normes automobiles dans les pays en développement tels que l’Inde, la Chine et l’Indonésie. L’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide au monde. Il s’agit du marché le plus lucratif pour les appareils de journalisation automobile en raison de la disponibilité de technologies avancées haut de gamme, de la demande accrue d’électronique intelligente et de la croissance des industries manufacturières.

L’Asie-Pacifique est en tête du marché des dispositifs de journalisation automobile et devrait être le segment régional à la croissance la plus rapide à l’avenir, avec le TCAC le plus élevé. Les organisations de tous les secteurs réalisent l’importance des appareils de journalisation automobile pour garantir des conditions de travail efficaces.

Acteurs clés du marché dans le dispositif de journalisation automobile mondial

Les fournisseurs de dispositifs de consignation automobile, qui ont accès à de vastes ressources techniques et financières, devraient acquérir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents, car ils peuvent répondre aux exigences du marché. L’environnement concurrentiel sur ce marché devrait s’intensifier avec une augmentation des innovations technologiques, des extensions de produits et des différentes stratégies adoptées par les principaux fournisseurs.

Les principaux acteurs du marché automobile mondial sont :