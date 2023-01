Statistiques de croissance du marché des cannabinoïdes, taille, perspectives jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des communications sécurisées quantiques devrait croître à un TCAC de 18,7 % de 2022 à 2030 .Les communications sécurisées quantiques, une application de niche de l’informatique quantique, impliquent l’utilisation de photons intriqués pour transférer des informations en toute sécurité. Des facteurs tels que la croissance des investissements dans le secteur de la défense. Par exemple, selon les données publiées par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales s’élevaient à 1 981 milliards USD en 2020, soit une augmentation de 2,6 % en 2019. Cela ouvrira la voie à la croissance du marché dans les années à venir à travers le globe. D’autres facteurs tels que l’avancement des technologies et la croissance des investissements en R&D stimuleront davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des communications sécurisées quantiques

Le COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché en raison de l’augmentation des cyberattaques pendant la pandémie. Le gouvernement et l’armée se concentraient davantage sur l’adoption de technologies, telles que la communication sécurisée quantique, pour protéger les données vitales contre les pirates. De plus, l’investissement croissant dans la défense en 2020 a encore soutenu la croissance du marché pendant la pandémie. Par exemple, selon les données du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), en 2020, les dépenses militaires américaines ont augmenté de 4,4 % pour atteindre 778 milliards de dollars. Alors que la Chine 1,9 %, l’Inde 2,1 %, la Russie 2,5 % et le Royaume-Uni 2,9 % ont augmenté leurs dépenses militaires en 2020. Par conséquent, le marché pendant le COVID-19 a connu une croissance positive.

Portée du marché mondial de la communication sécurisée quantique

L’étude classe le marché de la communication sécurisée quantique en fonction du type, du type de communication, du composant, du nombre de photons et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Distribution de clé quantique

Téléportation quantique

Par type de communication Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Direct

Indirect

Par composant Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Matériel

Logiciel

Par Photon Count Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Photon unique

Photon double

Autres

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Militaire

Organisme gouvernemental

Aérospatial

Affaires

Autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment militaire représente le TCAC le plus élevé du marché

Sur la base des applications, le gouvernement représentait la majeure partie du marché en 2021, soutenu par l’augmentation de la demande de communication quantique sécurisée pour sécuriser les informations vitales du gouvernement contre les cyberattaques ou les fuites de données. Les gouvernements de diverses économies, tant développées qu’émergentes, investissent considérablement dans la communication sécurisée quantique pour bénéficier de la technologie. Cependant, on estime que le segment militaire par application présente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les fonctions de sécurité et la communication sécurisée permettent aux militaires de gérer et de communiquer efficacement leurs opérations. Ces facteurs contribueront à la croissance segmentaire dans les années à venir.

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des communications sécurisées quantiques

Sur la base de l’analyse régionale, l’Asie-Pacifique représente la principale part de marché en 2021. La Chine est l’un des principaux pays à progresser dans la communication sécurisée quantique. Il a développé diverses technologies essentielles pour la communication sécurisée quantique spatiale avant les autres nations. De plus, la Chine offre à ses citoyens des services de communication quantique spatiale et plus encore. Ces facteurs, associés aux initiatives gouvernementales et à l’investissement croissant dans de tels projets, créeront des opportunités lucratives pour la croissance du marché dans la région.

Au Japon, les acteurs du marché et le gouvernement explorent et investissent dans le marché des communications sécurisées quantiques. En Inde, la croissance du marché n’en est qu’à ses balbutiements ; cependant, les principaux acteurs étendent leurs activités dans la région, y compris en Inde, pour explorer des marchés inexploités et répondre à la demande non satisfaite des utilisateurs finaux.

Acteurs du marché mondial de la communication sécurisée quantique

Les principaux acteurs opérant sur le marché investissent massivement dans les technologies avancées et la R&D pour améliorer les technologies de communication et répondre aux besoins des utilisateurs finaux sur le marché. En outre, les principaux acteurs opérant sur le marché adoptent diverses stratégies clés pour gagner une part de marché majeure sur le marché des communications sécurisées quantiques.

Les principaux acteurs du marché mondial des communications sécurisées quantiques sont :