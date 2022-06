Statistiques de croissance du marché de la santé numérique, estimation de la taille, tendances émergentes, perspectives jusqu’en 2030

Le marché mondial de la santé numérique était évalué à 145 milliards USD en 2020 et à 767 milliards USD d’ici 2027 , avec un TCAC de 17,9 % de 2021 à 2027. La santé numérique est définie comme la technologie du secteur de la santé, qui permet l’accès universel aux soins de santé. , améliore la qualité des soins de santé et améliore le bien-être physique et émotionnel des consommateurs. La portée de la santé numérique comprend la santé mobile, les technologies de l’information sur la santé, les appareils portables, la médecine personnalisée, la télésanté et la télémédecine. Il utilise des plates-formes informatiques, des logiciels, une connectivité et des capteurs pour les soins de santé et les utilisations connexes. Il offre un diagnostic précis de la maladie et traite la maladie pour fournir des soins de santé de qualité à l’individu.

Le marché mondial de la santé numérique est principalement motivé par une augmentation alarmante de la prévalence des maladies chroniques, telles que le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires et l’hypertension, l’augmentation des initiatives gouvernementales en faveur de la santé numérique, l’augmentation de la demande de mHealth, l’avancement de la technologie de soins de santé et augmentation de l’adoption des smartphones. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2020, environ 10 millions de décès ont été signalés en raison de divers types de cancer. Selon la même source, en 2019, 1,5 million de décès ont été signalés en raison de diabétiques. De plus, en août 2020, le gouvernement indien a lancé la National Digital Health Mission, qui vise à révolutionner le secteur de la santé en Inde. Cette initiative devrait accroître l’adoption de la santé numérique dans les systèmes de santé en ligne. De plus, en mai 2020, MyMedicNow, une entreprise de technologie de la santé, a lancé une nouvelle application de santé mobile pour combler le fossé entre les médecins et les patients. Cette application permet au patient de rechercher une condition médicale et de trouver rapidement et efficacement des prestataires de soins de santé connexes. Ainsi, une augmentation de la demande d’applications de santé mobiles et une augmentation de la prévalence des diabétiques et des cancers devraient propulser la croissance du marché.

Au contraire, les préoccupations liées à la garantie de la conformité réglementaire concernant les appareils et services de santé numériques devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’augmentation de l’adoption de la santé mobile, de la cybersanté et des technologies de l’information (TI) de la santé conduit à l’amélioration du secteur de la santé numérique. Cela encourage de nombreux acteurs clés à pénétrer les marchés émergents, offrant ainsi une opportunité de croissance lucrative sur le marché de la santé numérique. Le marché mondial de la santé numérique est segmenté en produit et service, composant, utilisateur final et région. Par produit et service, le marché est classé en mHealth et eHealth. Le segment mHealth est en outre classé en appareils mHealth et services mHealth. Le segment des appareils mHealth est en outre divisé en un lecteur de glycémie et des moniteurs de pression artérielle, une oxymétrie de pouls, moniteurs neurologiques, moniteurs cardiaques, moniteurs d’apnée et de sommeil, dispositif de capteur de fitness portable et compteurs de fréquence cardiaque, et autres. En outre, le segment des services mHealth est classé en services de prévention, services de diagnostic, services de surveillance, services de traitement et solutions de bien-être et de renforcement du système de santé. Le segment de la cybersanté est classé en dossiers de santé électroniques (DSE), archives indépendantes du fournisseur (VNA) et système d’archivage et de communication d’images (PACS), systèmes d’information de laboratoire (LIS), télésanté, solutions de prescription, applications médicales, systèmes d’aide à la décision clinique ( CDSS), les systèmes d’information pharmaceutiques et autres. le segment des services mHealth est classé en services de prévention, services de diagnostic, services de surveillance, services de traitement et solutions de renforcement du système de santé et de bien-être. Le segment de la cybersanté est classé en dossiers de santé électroniques (DSE), archives indépendantes du fournisseur (VNA) et système d’archivage et de communication d’images (PACS), systèmes d’information de laboratoire (LIS), télésanté, solutions de prescription, applications médicales, systèmes d’aide à la décision clinique ( CDSS), les systèmes d’information pharmaceutiques et autres. le segment des services mHealth est classé en services de prévention, services de diagnostic, services de surveillance, services de traitement et solutions de renforcement du système de santé et de bien-être. Le segment de la cybersanté est classé en dossiers de santé électroniques (DSE), archives indépendantes du fournisseur (VNA) et système d’archivage et de communication d’images (PACS), systèmes d’information de laboratoire (LIS), télésanté, solutions de prescription, applications médicales, systèmes d’aide à la décision clinique ( CDSS), les systèmes d’information pharmaceutiques et autres.

Dynamique du marché mondial de la santé numérique

Facteurs déterminants : augmentation de la prévalence des maladies chroniques

La disponibilité des technologies de santé numériques pour la surveillance et le traitement sans fil des patients souffrant de différentes maladies chroniques, telles que l’asthme, le cancer, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le diabète, les maladies respiratoires et les maladies pulmonaires obstructives chroniques, est l’un des principaux facteurs qui stimulent la la croissance du marché. À l’échelle mondiale, les maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, sont les principales causes de mortalité et de morbidité. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2021, divers types de maladies chroniques, telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires et le diabète, sont responsables d’environ 17,9 millions, 9,3 millions, 4,1 millions et 1,5 million de décès, respectivement. Selon la même source, 41 millions de personnes meurent chaque année des suites d’une maladie chronique, ce qui équivaut à 71 % de tous les décès dans le monde.

De plus, la montée des modes de vie sédentaires, tels que le tabagisme, une mauvaise alimentation, l’inactivité physique et la consommation nocive d’alcool, augmente le risque de maladie chronique. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2021, il a été signalé que la consommation de tabac, l’inactivité physique et l’apport excessif de sodium/sel sont responsables d’environ 7,2 millions, 1,6 million et 4,1 millions de décès, respectivement, chaque année. Par conséquent, cette augmentation de la prévalence des maladies chroniques et l’augmentation des troubles du mode de vie sont les principaux facteurs qui augmentent la demande de services de santé numériques.

Contraintes : Préoccupations liées à la garantie de la conformité réglementaire

Les applications de santé numérique sont proposées par différents acteurs clés du marché. Cependant, avant de lancer toute application dans le domaine de la santé, les acteurs clés doivent vérifier la conformité de la nouvelle solution avec un ensemble de règles obligatoires prédéfinies dans la région. De plus, dans certains cas, les applications doivent passer une procédure de certification, ce qui leur permet de traiter une donnée particulière telle que les données de santé générées par le patient. De plus, le processus de certification est également vital car il permet à l’application d’offrir certaines fonctions telles que la connexion à des appareils portables ou médicaux intelligents. Par conséquent, les applications de santé numérique sont soumises à des processus de certification et de test intenses, ce qui peut entraîner des retards d’approbation. De plus, les applications peuvent également faire face au rejet de l’App Store, ce qui est une affaire coûteuse. Ainsi,

Opportunités : augmentation de l’adoption des appareils et des technologies de santé numériques

Entrelacées avec les concepts de télésanté et de télémédecine, d’information et de technologie de santé et de médecine de précision, la santé numérique offre des fonctionnalités pour surveiller activement et à distance les paramètres physiologiques. Par exemple, en mars 2021, Amazon Care a lancé une offre de télésanté dans 80 États américains, permettant aux individus et aux familles d’accéder à des soins et des conseils médicaux de haute qualité. Selon les données publiées dans le New England Journal of Medicine (NEJM) Catalyst, en 2021, il a été signalé que les régimes de santé à but non lucratif avaient lancé la télésanté pour accroître l’accessibilité et l’abordabilité des patients.

Par exemple, en février 2021, des ingénieurs de l’Université de Californie à San Diego ont développé un patch cutané qui peut être porté sur le cou pour suivre la tension artérielle et la fréquence cardiaque tout en surveillant les niveaux de glucose, de lactate, d’alcool et de caféine de l’utilisateur. On dit que l’appareil est le premier appareil numérique qui suit simultanément les signaux cardiovasculaires et plusieurs niveaux biochimiques dans le corps. De plus, Verizon a lancé BlueJHeans Telehealth pour améliorer le système de santé. BlueJheans est une application de visioconférence dans laquelle le patient profite de sa pré-visite pour remplir au préalable des questionnaires. Ainsi, la croissance de l’adoption de la santé numérique devrait offrir une opportunité pour la croissance du marché de la santé numérique.

Portée du rapport

L’étude classe le marché de la santé numérique en fonction des produits et services, des composants, des utilisateurs finaux et des régions.

Par produit et service

m-santé Dispositifs de santé mobile Lecteur de glycémie Moniteurs de TA Oxymétrie de pouls Moniteurs neurologiques Moniteurs cardiaques Moniteurs d’apnée et de sommeil Dispositifs de capteur de forme physique portables et compteurs de fréquence cardiaque Les autres Services de santé mobile Services de prévention Services diagnostiques Services de surveillance Services de traitement Solutions de renforcement du système de bien-être et de santé

eSanté Dossiers de santé électroniques (DSE) Archivage indépendant des fournisseurs (VNA) et systèmes d’archivage et de communication d’images (PACS) Systèmes d’information de laboratoire (LIS) Télésanté Prescrire des solutions Applications médicales Systèmes d’aide à la décision clinique (CDSS) Systèmes d’information de pharmacie Autre



Par composant

Logiciel

Matériel

Prestations de service

Par utilisateur final

Les fournisseurs de soins de santé

Payeurs

Consommateurs de soins de santé

Les autres

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

On estime que mHealth, par produit et service, est le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision

Le marché mondial de la santé numérique a été segmenté en mHealth et eHealth en fonction du produit et du service. En 2020, mHealth représentait le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 22,5 % sur le marché mondial de la santé numérique au cours de la période de prévision et une part des revenus de 31,70 %.

Une augmentation de la demande de mHealth, une augmentation de l’adoption d’Internet et des initiatives gouvernementales favorables sont les facteurs clés de la croissance du marché. Le segment mHealth occupait la plus grande part du marché en 2020 et devrait conserver son avance au cours de la période de prévision, en raison de facteurs tels qu’une augmentation de la demande pour la gestion des maladies chroniques, la gestion des soins post-aigus et une augmentation de la population gériatrique. . Par exemple, en 2020, l’American Telemedicine Association (AAA) a lancé une nouvelle ressource pour guider les applications mHealth basées sur la qualité.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché de la santé numérique.

En fonction de la région, le marché mondial de la santé numérique a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique a un taux de croissance de 21,1 % et une part des revenus de 20,5 % dans le monde au cours de la période de prévision. Le marché de la santé numérique en Asie-Pacifique est analysé au Japon, en Chine, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. Ces pays offrent des opportunités lucratives aux acteurs opérant sur le marché de la santé numérique. L’Asie-Pacifique était le deuxième contributeur du marché en 2020 et devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de laboratoires de recherche, d’une augmentation du nombre d’habitants, des progrès de la technologie pour la santé numérique et d’une augmentation dans les initiatives gouvernementales.

Le marché de la santé numérique en Asie-Pacifique connaît une croissance importante, en raison de l’augmentation du nombre de la population, de l’augmentation de la prévalence des maladies chroniques et de la sensibilisation accrue à l’utilisation des appareils et services de santé numériques, qui sont les principaux facteurs responsables de la croissance du marché. Les pays d’Asie-Pacifique ont d’énormes populations, la Chine étant le premier pays avec 1 397 715 habitants et l’Inde étant le deuxième pays le plus peuplé avec 1 366 417,75 habitants en 2019. Par conséquent, la région a le potentiel d’offrir une énorme base de patients atteints de maladies chroniques, telles que comme le diabète, le cancer et l’hypertension, ce qui devrait stimuler la croissance du marché de la santé numérique en Asie-Pacifique. Selon le Groupe de la Banque mondiale, la prévalence du diabète en Inde en 2019 était de 10,4 %. En outre, l’augmentation de la population gériatrique, qui est plus vulnérable aux maladies chroniques, alimente la croissance du marché au cours de la période de prévision. Selon Pékin, en 2019, il a été signalé que plus de 180 millions de personnes gériatriques en Chine vivaient avec une maladie chronique. Selon les données publiées dans Evolution of Radiology, en 2019, environ 76 % des professionnels de la santé en Inde utilisent des dossiers de santé numériques.

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial de la santé numérique est fragmenté en quelques acteurs majeurs et autres fabricants/fournisseurs locaux, petits et moyens, qui se concentrent principalement sur le développement des technologies de l’information sur les soins de santé. Allscripts Healthcare Solution, Inc., Cerner Corporation, Cisco Systems, eCLINICALWORKS, General Electric company, Koninklijke Philips NV, Honeywell International Inc., Mckesson Corporation, Siemens Healthcare AG et Qualcomm technologies, Inc. ont obtenu la part de marché maximale en 2020. Ces acteurs du marché adoptent des stratégies de croissance pour renforcer leur position sur le marché. Les lancements de produits et les partenariats sont les principales stratégies de croissance adoptées par les différents acteurs clés du marché.