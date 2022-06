Statistiques de croissance du marché de la modélisation des informations sur le bâtiment, estimation de la taille, tendances émergentes, perspectives jusqu’en 2030

Marché de la modélisation des informations sur le bâtiment : par composant (logiciel et service), par mode de déploiement (sur site et cloud) et par application (commercial, résidentiel et industriel), par région – dimensionnement global de l’industrie, croissance, tendance, opportunité, et prévisions (2021-2027)

Le rapport sur le marché de la modélisation des informations sur le bâtiment couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport proposera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché de la modélisation des informations du bâtiment.

Perspectives du secteur de la modélisation des informations du bâtiment

Le marché mondial de la modélisation des informations sur le bâtiment était évalué à 5,5 milliards USD en 2020 , et devrait atteindre 15,2 milliards USD d’ici 2027., enregistrant un TCAC de 14,6 % sur la période de prévision (2021-2027). La modélisation des informations du bâtiment (BIM) implique la génération et la gestion de la représentation numérique des caractéristiques fonctionnelles et physiques des lieux. La modélisation des informations du bâtiment est constituée de fichiers qui peuvent être extraits, échangés pour aider à la prise de décision concernant un bâtiment. Le BIM est un outil de conception de premier plan dans l’industrie de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction, aidant à analyser les aspects quantitatifs et qualitatifs de la construction tels que l’approvisionnement en composants, l’estimation des coûts et les délais. Il aide également à entreprendre des opérations liées au projet après l’achèvement, y compris les problèmes de maintenance et la gestion du cycle de vie du projet. De nos jours, le logiciel BIM est utilisé par les autorités du bâtiment, les entreprises, les particuliers et les gouvernements qui planifient, conçoivent, construisent, exploitent,

Dynamique du marché de la modélisation des informations sur le bâtiment :

Selon l’ONU, la population mondiale passera à 8,1 milliards en 2025 et atteindra 10 milliards d’ici 2050. Pour répondre à une population aussi nombreuse, il est impératif que l’industrie verticale de l’AEC propose des logiciels intelligents pour développer des infrastructures pour l’avenir. À mesure que les populations et les économies augmentent, les besoins en infrastructures et en logements stimuleront la croissance des secteurs de la construction à travers le monde. Avec une augmentation de la construction, qui augmentera le besoin de méthodes de travail efficaces, le BIM permet aux architectes, ingénieurs et professionnels de la construction de planifier, concevoir et gérer plus efficacement les projets de construction. Ainsi, l’approche basée sur le modèle 3D du BIM dans la réalisation de projets de construction gagne en popularité à l’échelle mondiale. Ce sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance mondiale de la modélisation des informations sur le bâtiment (BIM) au cours de la période de prévision.

De plus, l’ISO a publié les normes BIM en janvier 2019. Selon l’ISO, les normes fourniront un cadre essentiel pour aider les entrepreneurs et les concepteurs de divers pays à collaborer plus efficacement à toutes les phases des projets de construction. Après la publication de ces normes, divers pays ont rendu l’utilisation du BIM obligatoire. Ces normes sont principalement utilisées dans les projets d’infrastructure et commerciaux. Ces normes devraient être largement utilisées pour divers secteurs industriels, infrastructures et bâtiments au cours de la période de prévision.

Cependant, le coût initial élevé associé au logiciel BIM et nécessitant une longue durée de formation entraverait la croissance de la modélisation globale des informations sur le bâtiment (IBM) sur la durée prévue. De plus, l’apparition de la pandémie de COVID19 a eu un impact négatif sur l’industrie mondiale de la modélisation des informations sur le bâtiment (BIM). L’Associated General Contractors of America (AGC) rapporte qu’au moins 45 % des entrepreneurs connaissent des retards en raison de la pandémie. Ces retards sont dus aux pénuries de matériaux, d’équipements de construction et de pièces.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché de la modélisation des informations du bâtiment qui a été segmenté en type de composant, modèle de déploiement et application.

Sur la base du type de composant, le marché de la modélisation des informations du bâtiment est segmenté en

Logiciel

Service

Sur la base du modèle de déploiement, le marché de la modélisation des informations du bâtiment est segmenté en

O-locaux

Nuage

Sur la base de l’application, le marché de la modélisation des informations du bâtiment est segmenté en

Commercial

Résidentiel

Industriel

Marché de la modélisation des informations sur le bâtiment : perspectives régionales

D’un point de vue géographique, le marché des voitures électriques est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique (MEA). L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché sur le marché mondial de la modélisation des informations du bâtiment et devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la large adoption des logiciels BIM par les consultants, ingénieurs et architectes, à la présence d’acteurs clés, à l’adoption élevée de technologies avancées, à l’augmentation du pouvoir d’achat, à l’augmentation du développement des villes intelligentes et à l’augmentation de l’environnement et préoccupations énergétiques découlant des activités de construction. Ce sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance du BIM dans la région.

Après l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique devrait projeter le taux de croissance du TCAC le plus élevé pendant la durée de prévision. Cette croissance est due à l’augmentation des activités de construction en Inde, en Chine, au Japon et à Singapour. L’augmentation du développement des infrastructures, la croissance démographique et la forte pénétration d’Internet sont quelques-uns des facteurs qui alimentent la croissance d’IBM dans la région. Selon l’Indian Brand Equity Foundation (IBEF), le projet de métro ferroviaire d’Hyderabad est le plus grand partenariat public-privé (PPP) au monde dans l’industrie du métro, d’une valeur de 2,01 milliards de dollars.

Paysage concurrentiel–

Les principaux fabricants de modélisation des informations du bâtiment sur le marché mondial sont Autodesk Inc., Bentley Systems Inc., AECOM, GRAITEC et Dassault Systemes SA.

Parmi les autres fabricants de modélisation des informations sur le bâtiment figurent Nemeteschek AG, Beck Technology Ltd., Tekla Corporation, Pentagon Solutions Ltd., Asite Solution, Hexagon AB, Cadsoft Corporation, Trimble Ltd., ABB Ltd et AVEVA.

En juin 2020, Bentley Systems a acquis Note Vault pour étendre l’environnement de construction numérique SYNCHRO de Bentley avec une application mobile pour surveiller et gérer l’équipement, la main-d’œuvre et les matériaux.

En mai 2020, Autodesk a présenté la version mise à jour du logiciel Autodesk Construction Cloud, qui comporte plusieurs nouvelles API, permettant des connexions personnalisées pour BIM 360 et PlanGrid et 25 nouvelles intégrations natives. Ainsi, le nombre total de plates-formes directement intégrées dans cette application est supérieur à 140.

En mai 2020, ALLPLAN, filiale de Nemetschek, a conclu un partenariat avec Scalypso pour développer un plug-in disponible dans la version actuelle d’ALLPLAN 2020.

Le rapport sur le marché de la modélisation des informations du bâtiment fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

Le rapport sur le marché de la modélisation des informations du bâtiment couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

L’analyse régionale du marché de la modélisation des informations sur le bâtiment comprend:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA

