Statistiques de croissance du marché de la cybersécurité, estimation de la taille, tendances émergentes, perspectives jusqu’en 2030

La taille du marché mondial de la cybersécurité devrait passer de 120,1 milliards USD en 2020 à 221,1 milliards USD d’ici 2027 , avec un TCAC de 11,1 % de 2021 à 2027. Les solutions et services de cybersécurité aident une organisation à surveiller, détecter, signaler et contrer les cybermenaces. , les tentatives basées sur Internet d’endommager ou de perturber les données ou les systèmes d’information et de pirater des informations critiques, d’utiliser des logiciels malveillants et des logiciels espions et d’hameçonner pour maintenir la confidentialité des données.

Les clusters de cybersécurité peuvent croître de manière organique ou se développer dans le scénario de marché actuel grâce à des actions intentionnelles, souvent descendantes, prises par les gouvernements locaux, et les réglementations et politiques gouvernementales jouent un rôle important dans leur développement. Cependant, plusieurs défaillances du marché nécessitent l’attention et l’action du gouvernement, à commencer par les préoccupations concernant les marchés imparfaits. Au Japon, par exemple, l’industrie de la cybersécurité s’est développée lentement en raison de sa dépendance vis-à-vis de grandes entreprises étroitement liées aux ministères et de la pratique de l’élaboration des politiques du haut vers le bas. Au contraire, aux États-Unis, il existe une pléthore d’entreprises de toutes tailles. En Israël, le gouvernement a créé des organisations faîtières globales avec un budget annuel d’environ 60 millions de dollars. Des organisations comme la Direction nationale de la cybersécurité d’Israël ont fusionné et incorporé plusieurs autres unités, y compris l’équipe d’intervention en cas d’urgence cybernétique. L’industrie mondiale de la cybersécurité, en particulier dans les clusters Big3, se consolide rapidement en ce qui concerne l’ampleur de la consolidation de l’industrie. Par exemple, 393 entreprises dans le monde ont été acquises par des entreprises plus grandes et plus établies dont le siège social se trouve dans les clusters de cybersécurité Big3. Cependant, l’industrie reste fragmentée en raison de l’entrée continue de nouveaux acteurs et n’est qu’au stade 2 (sur 4) de la courbe de consolidation.

Dynamique du marché mondial de la cybersécurité

Facteurs : scénario de marché actuel et évolution des pratiques liées à la cybersécurité

Les cybermenaces sont des tentatives basées sur Internet pour mutiler ou perturber les systèmes d’information et pirater des informations critiques à l’aide de logiciels malveillants, de logiciels espions et de phishing. Les solutions de cybersécurité aident les entreprises à détecter, surveiller, gérer et signaler les cybermenaces afin de préserver la confidentialité des données. L’adoption de la cybersécurité dans les PME et les grandes entreprises est susceptible de croître avec la pénétration croissante d’Internet dans les pays développés et en développement. De plus, l’expansion du réseau sans fil pour les appareils mobiles a accru la vulnérabilité des données, faisant de la cybersécurité une partie importante et intégrale de chaque organisation à travers le monde.

Selon le Center for Strategic International Research (CSIS) et McAfee, la cybercriminalité, y compris la corruption et la destruction de données, le vol d’argent, la perte de propriété, le vol de propriété intellectuelle et d’autres domaines, cause actuellement près de 600 milliards de dollars de pertes dans le monde chaque année. Soit 0,8% du PIB mondial. Les progrès de l’informatique, des technologies de communication et des réseaux intelligents modifient les schémas des infrastructures critiques et des réseaux d’entreprise dans tous les pays. Cependant, les progrès rapides de la technologie s’accompagnent de menaces.

Les données personnelles sont précieuses, ce qui incite les cybercriminels à commettre un crime. Les informations personnelles et privées sont vendues sur le dark web pour aussi peu que 30 USD pour une identité complète, 5 USD pour un numéro de carte de crédit et jusqu’à 1 000 USD pour les dossiers médicaux. Ce sont quelques facteurs qui ont conduit à une demande accrue de cybersécurité. L’industrie des sciences de la vie et des soins de santé, à travers le monde, est également témoin de nombreuses violations de données, car les données liées à la santé évoluent rapidement vers des dossiers électroniques. Cela a conduit à une augmentation des dossiers médicaux/de santé électroniques, ce qui nécessite des solutions de sécurité robustes.

Contraintes : manque de professionnels de la cybersécurité

L’une des principales causes de la croissance des cyberattaques est le manque de personnel qualifié en cybersécurité dans chaque secteur. Les professionnels expérimentés de la cybersécurité, en particulier en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient, sont inférieurs aux besoins en professionnels de la sécurité, qui sont nécessaires pour gérer les cybermenaces pour les instituts financiers et les organisations gouvernementales, ainsi que les entreprises du secteur privé/industriel .

Selon les données ISC2, le nombre de professionnels travaillant dans l’industrie de la cybersécurité est estimé à 879 157 aux États-Unis en 2020. Dans des pays peuplés comme le Brésil et le Mexique, la main-d’œuvre de la cybersécurité est également importante, s’élevant à 626 650 et 421 750, respectivement, dans 2020.

L’Amérique latine, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique ont un plus petit nombre de main-d’œuvre en cybersécurité, étant donné qu’il existe un degré élevé d’activités commerciales dans ces régions, ce qui en fait les pays les plus attractifs pour les cyberattaques. En Europe et en Amérique du Nord, les cyber-lois ne sont pas bien définies. De plus, la majorité des professionnels de la cybersécurité travaillant dans cette région ne sont pas suffisamment expérimentés pour faire face à l’intensité des cybermenaces entrantes. Par exemple, environ 30 % de tous les effectifs de la cybersécurité au Moyen-Orient ont un peu plus de dix ans d’expérience dans l’industrie. 60% de ces professionnels ont plus de cinq ans d’expérience. Cependant, les experts de l’industrie suggèrent que, pour répondre aux besoins croissants de la région, au moins 56 % de la main-d’œuvre devrait idéalement avoir une expérience de plus de dix ans.

Opportunités : augmentation de la tendance pour l’IoT, le BYOD, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique dans la cybersécurité

Selon les données d’IoT Analytics, la base totale d’appareils IoT installés dans le monde est estimée à 30,9 milliards d’unités d’ici l’exercice 2025, une forte augmentation par rapport aux 13,8 milliards d’unités prévues pour l’exercice 2021. En outre, Bring-your-own-device (BYOD) politiques sont devenues courantes au sein des entreprises.

Selon Sapho, le travailleur moyen gagne 81 minutes de productivité par semaine en utilisant un appareil personnel au travail, et 78 % des employés affirment que les politiques BYOD favorisent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cependant, la sécurité a toujours été le plus grand défi pour les appareils BYOD. L’activité des utilisateurs est considérée comme la cause la plus fréquente des failles de sécurité.

Les promesses de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle stimulent les spécialistes du marketing et les médias. Le buzz pour la cybersécurité AI est palpable. Au cours des deux dernières années, la promesse de l’apprentissage automatique et de l’IA a captivé et attiré les spécialistes du marketing et les médias, avec de nombreuses victimes pour présenter des idées fausses et des différenciations de produits floues. Au sens le plus pur, la cybersécurité AI en est encore à ses balbutiements, et on prévoit qu’elle n’aura évolué davantage qu’après 2020.

D’autre part, l’apprentissage automatique offre des avantages dans la détection des valeurs aberrantes, au grand bénéfice de la cybersécurité. Les machines peuvent gérer des milliards d’événements de sécurité en une seule journée, clarifiant l’activité d’un système et signalant tout ce qui est inhabituel pour examen humain.

Portée du rapport

L’étude classe le marché de la cybersécurité en fonction des composants, du type de sécurité, du déploiement et des industries d’utilisation finale, aux niveaux régional et mondial.

Par composants (revenus, milliards USD, 2017-2027)

La solution Renseignements sur les menaces Chiffrement Violation des données Management des menaces unifiées Sécurité du pare-feu IDP/IDS reprise après sinistre Déni de service distribué Les autres

Prestations de service Conception et intégration Évaluations des risques et des menaces Assistance et entretien Les autres



Par type de titre (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2027)

Sécurité Internet

Sécurité infonuagique

Les autres

Par déploiement (revenu, milliards USD, 2017-2027)

Basé sur le cloud

Sur site

Par industries d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2027)

BFSI

Médical

Télécom

Fabrication

Transport

Les autres

Par région (chiffre d’affaires, milliards USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment de la gestion des identités et des accès du marché de la cybersécurité devrait croître avec un taux de croissance sain

Sur la base du mode de fonctionnement, le marché de la cybersécurité a été segmenté en électrique, pneumatique et autres. Le segment de la cybersécurité représentait la plus grande part de 68,3 % du marché mondial de la cybersécurité en 2020. L’identité numérique est devenue cruciale pour faire respecter les contrôles d’accès. Par conséquent, la gestion des identités et des accès est devenue une priorité importante pour les entreprises modernes. L’IAM, qui était considérée comme un problème opérationnel de back-office, gagne désormais en visibilité au niveau du conseil d’administration et fait suite à plusieurs violations de haut niveau en raison de l’incapacité des organisations à contrôler et à gérer efficacement l’accès des utilisateurs. L’importance de la gestion des identités et des accès a été encore renforcée par l’évolution du paysage réglementaire et des tendances, telles que l’adoption du cloud et le BYOD (Bring your Own Device).

Selon IdentityForce, en 2019, environ 14,4 millions de consommateurs, soit environ une personne sur 15, ont été victimes d’usurpation d’identité. En dehors de cela, environ 33% des adultes américains ont été victimes d’un vol d’identité, soit près du double de la moyenne mondiale. De plus, une personne âgée sur quatre, âgée de plus de 55 ans, a été victime d’un vol d’identité. De tels développements font de l’IAM un élément essentiel de la cybersécurité. Le vol d’identité est directement lié au nombre de cas de fraude dans le monde, car la plupart des violations sont utilisées pour obtenir des avantages monétaires. Selon les données publiées par la Federal Trade Commission en 2020, l’entité a reçu plus de 2,1 millions de rapports de fraude de consommateurs au cours de l’année. Les escroqueries par imposteur ont subi le type de fraude le plus courant, suivies des achats en ligne.

On estime que la région Asie-Pacifique croîtra avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché de la cybersécurité

Sur la base des régions, le marché mondial de la cybersécurité a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. En Asie-Pacifique, trois pays principaux, à savoir la Chine, l’Inde, le Japon, sont analysés. L’Asie-Pacifique occupe la troisième position sur le marché mondial de la cybersécurité. La Chine représentait une part importante de ce marché en 2020, et l’Inde devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision.

Les cyberattaques croissantes dans le pays ont poussé la Chine à renforcer ses capacités défensives. Cependant, le pays est également une source majeure de cyberattaques dans d’autres parties du monde. Microsoft a accusé un groupe de cyberespionnage chinois d’avoir attaqué son logiciel de serveur de messagerie en mars 2021. Le Threat Intelligence Center de Microsoft a attribué les attaques avec une grande confiance à Hafnium, un groupe considéré comme parrainé par l’État et opérant depuis la Chine. En Inde, la cellule de cybersécurité du Maharashtra a noté l’activité accrue des pirates informatiques soutenus par l’État chinois ciblant de nombreux secteurs en Inde. Alors que les acteurs chinois de la menace sont des acteurs connus de la cybercriminalité dans le monde entier, la récente augmentation de l’activité des pirates survient à la lumière des tensions géopolitiques accrues dans la vallée de Galway, à la frontière indochinoise. La cellule a en outre noté 40,

De plus, selon le rapport de la British Bankers ‘Association (BBA), en mars 2021, 30% des cyberattaques mondiales provenaient de Chine. La cybersécurité attire progressivement l’attention dans d’autres industries également, par exemple l’industrie automobile. L’Internet des véhicules améliore l’expérience de conduite des utilisateurs, mais en même temps, pose des défis majeurs pour la sécurité des voitures et d’Internet.

L’adoption croissante du cloud computing public conduit un plus grand nombre d’entreprises à réaffecter leurs systèmes commerciaux aux plates-formes cloud. Les questions concernant la sécurité des données, l’isolation des locataires, le contrôle d’accès, etc., sont progressivement devenues un point central de ces entreprises. L’infrastructure de surveillance omniprésente de la Chine, rendue possible par un cryptage faible ou parfois inexistant, a laissé de nombreuses données exposées à la manipulation et à l’espionnage en Chine. De nombreux sites Web et portails de connexion sur les services gouvernementaux, les infrastructures nationales critiques ou les plateformes de médias sociaux n’ont pas mis en œuvre le protocole de transfert hypertexte HTTPS (sécurisé), garantissant que la connexion du visiteur à un site Web reste confidentielle et que le site Web est encore authentique.

Principaux acteurs du marché

Le marché de la cybersécurité est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels qu’IBM Corporation, Microsoft, BAE Systems, Inc., Check Point Software Technology Ltd., F5 Networks, EMC Corporation, FireEye, Inc., Proofpoint Inc. ., Sophos PLC, Fortinet, Inc., Cisco Systems Inc., Symantec Corporation, Juniper Networks, Palo Alto Networks, Inc. et Qualys Inc, entre autres. Ces acteurs se sont concentrés sur diverses stratégies gagnantes pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leader sur le marché.