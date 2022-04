Statistiques de croissance des entreprises du marché de la technologie féminine de 2020 à 2027 | Acteurs clés comme Athena Feminine Technologies, Sustain Natural, Sera Prognostics, HeraMED, iSono Health, Totohealth  

Le Marché mondial de la technologie féminine Le rapport de recherche publié par Emergen Research a été formulé à partir de l’analyse des principaux détails commerciaux et de la vaste répartition géographique de l’industrie du marché des technologies féminines. L’étude offre une couverture complète de l’analyse qualitative et quantitative du marché de la technologie féminine ainsi que des données statistiques cruciales sur le marché de la technologie féminine.

Le marché mondial des technologies féminines devrait atteindre 60,01 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La demande de l’industrie Femtech est principalement motivée par le fardeau croissant des maladies chroniques et infectieuses parmi la population féminine mondiale. Une augmentation du nombre de problèmes de santé liés aux femmes stimulerait la concurrence pour des solutions de soins de santé technologiquement innovantes. L’importance croissante accordée par les femmes à la santé reproductive et à l’autonomisation sexuelle dans les économies en développement encouragerait davantage le développement de l’industrie.

Une sensibilisation accrue des femmes à la détection et à la gestion des maladies précoces dans le cadre du programme de soins aux patients améliorerait les perspectives du marché. Divers efforts déployés par le gouvernement et d’autres organismes dans les pays en développement pour sensibiliser à la santé des femmes accéléreraient le développement de l’industrie. En outre, une tendance croissante vers des bilans de santé préventifs quotidiens, ainsi que l’avancement de la technologie conviviale pour suivre les problèmes de santé individuels, peuvent s’avérer bénéfiques pour les développements dans l’industrie de la santé des femmes.

L’application de soins de grossesse et d’allaitement est le principal contributeur au marché Femtech. L’application de soins de grossesse et d’allaitement de la région Amérique du Nord est le principal actionnaire du marché et détenait environ 40,2% du marché en 2019, attribuable à la demande croissante de produits et consommables innovants utilisés pendant la grossesse et l’allaitement favoriserait les tendances de consommation .

Quelques points saillants du rapport

Selon le type, le segment des appareils devrait augmenter avec un TCAC de 15,7 % au cours de la période de prévision, en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques et infectieuses au sein de la population féminine.

Les hôpitaux devraient croître avec un TCAC de 15,9 % au cours de la période de prévision, en raison de l’attitude croissante des femmes envers les établissements hospitaliers pour de multiples procédures non chirurgicales et chirurgicales.

Principaux acteurs du marché Athena Feminine Technologies, Sustain Natural, Sera Prognostics, HeraMED, iSono Health, Totohealth, Minerva, Nuvo, Elvie et BioWink, entre autres.

L’Amérique du Nord a dominé le marché de Femtech en 2019, en raison de la prévalence croissante des maladies liées aux femmes visant à améliorer la qualité de vie des femmes en promouvant le bien-être et la sécurité des femmes.

Le rapport fournit une étude méthodique des fragments du marché de la technologie féminine et une analyse approfondie de l’aperçu du marché. L’étude implique l’utilisation d’outils analytiques efficaces tels que l’analyse SWOT et les cinq forces de Porter pour inspecter les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces associées à la croissance des différents segments de marché. Le rapport fournit des détails cruciaux, tels que les parts de marché des principaux acteurs, qui aident le lecteur à obtenir une vision complète du marché de la technologie féminine.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des technologies féminines en:

Type Outlook (Revenus: USD Billion; 2017-2027)

Devices

Software

Services

End Use Outlook (Revenus: USD Billion; 2017-2027)

Direct-to-Consumer

Hôpitaux

Cliniques de fertilité

Centres chirurgicaux

Diagnostic Centers

Application Outlook (Revenu: USD Billion; 2017-2027)

Santé reproductive

Grossesse et soins infirmiers Soins de santé

pelviens et utérins Santé

générale et bien-être

Autres

Segment géographique couvert dans le rapport:

Le technologie féminine fournit des informations sur la zone de marché, qui est plus loin subdivisé en sous-régions et pays/régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Le document d’étude dissèque le potentiel de marché total des principales régions avec les forces, les opportunités et les défis, les contraintes et les dangers.

En identifiant les emplacements à forte amélioration, l’étude inspecte les entrées ouvertes, en gardant un œil sur les complices.

Il examine chaque sous-marché en termes d’une conception d’amélioration unique et sa contribution au marché.

Il examine les développements récents, tels que les avancées, les stratégies commerciales, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions.

Il dresse délibérément le profil des principaux acteurs du marché et étudie en profondeur leurs stratégies d’avancement.

Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1. Méthodologie et sources

Chapitre 2. Résumé analytique

Chapitre 3. Informations clés

Chapitre 4. Marché technologique féminin Analyse de segmentation et d’impact \

Chapitre 5. Marché de la technologie féminine Par Product Insights & Trends, Revenue (USD Billion)

Chapitre 6. Marché de la technologie féminine par Application Insights & Trends Revenue (USD Billion)

Chapitre 7. Marché de la technologie féminine par End Use Insights & Trends, Revenue (USD Billion)

Chapitre 8. Technologie féminine Perspectives régionales du marché

Chapitre 9. Paysage concurrentiel

