Statistiques de croissance des activités du marché des vins fortifiés et aperçu des principaux acteurs 2021-2028

Selon un rapport de recherche « Prévisions du marché des vins fortifiés jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par type (Porto, Sherry, Vermouth, Autres); Canal de Distribution (Supermarchés et Hypermarchés, Magasins spécialisés, E-Commerce, Autres) et Géographie″ publié par TheInsightPartners. Les vins fortifiés sont les combinaisons de raisins et de différents millésimes. Les vins sont généralement fortifiés pour améliorer leur force et leur saveur. Ces vins sont souvent appelés « vins de dessert » en raison de leur degré élevé de douceur, couplé à leur tendance à être consommés après les repas. Le vieillissement réel du vin fortifié dépend du vin fortifié lui-même, et on constate que moins le vin fortifié est bon marché, moins le temps qu’il a fallu pour vieillir dans le chêne est long.

L’« Analyse du marché mondial des vins fortifiés jusqu’en 2028 » est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie des aliments et des boissons avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des vins fortifiés avec une segmentation détaillée du marché par type et canal de distribution. Le marché mondial des vins fortifiés devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des vins fortifiés et présente les principales tendances et opportunités du marché.

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

Bacardi Limited

Davide Campari-Milano SpA

The Wine Group

E&J Gallo Winery

Anchor Brewing Company

Atsby Vermouth

Gancia

Imbue

Symington Family Estates

Sogrape Vinhos, SA

Les principaux acteurs du marché et les fabricants sont étudiés pour aider à donner une brève idée à leur sujet dans le rapport. Les défis auxquels ils sont confrontés et les raisons pour lesquelles ils occupent ce poste sont expliqués pour aider à prendre une décision éclairée. Le paysage concurrentiel du marché du vin fortifié présente des informations détaillées sur les profils d’entreprise, les développements, les fusions, les acquisitions, la situation économique et la meilleure analyse SWOT.

La demande croissante de boissons alcoolisées telles que le vin fortifié lors de divers événements sociaux est le principal moteur de la croissance du marché dans les pays émergents. Les acteurs du marché lancent des arômes de vin fortifié innovants pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs et atteindre une clientèle plus étendue. Cependant, de nombreuses personnes participent activement à des campagnes de sensibilisation aux effets néfastes de la consommation d’alcool sur la santé, ce qui devrait entraver le marché des vins fortifiés.

Le rapport a été élaboré après avoir observé et étudié divers facteurs qui déterminent la croissance régionale tels que le statut économique, environnemental, social, technologique et politique de la région en question. Les analystes ont étudié les données sur les revenus, la production et les fabricants de chaque région. Cette section analyse les revenus et le volume par région pour la période de prévision de 2021 à 2028. Ces analyses aideront le lecteur à comprendre la valeur potentielle des investissements dans une région particulière.

Marché mondial des vins fortifiés : paysage concurrentiel

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Principaux points clés du marché des vins fortifiés

Aperçu du marché des vins fortifiés

Concours du marché des vins fortifiés

Marché des vins fortifiés, tendances des revenus et des prix

Analyse du marché des vins fortifiés par application

Profils des entreprises et chiffres clés du marché des vins fortifiés

Dynamique du marché

Méthodologie et source de données

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des vins fortifiés est segmenté en type et canal de distribution. Par type, le marché des vins fortifiés est classé en Porto, Sherry, Vermouth et Autres. Par canal de distribution, le marché des vins fortifiés est classé en Supermarchés & Hypermarchés, Magasins spécialisés, E-Commerce, Autres.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des vins fortifiés en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 concernant cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché des vins fortifiés par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des vins fortifiés du côté de la demande et de l’offre. En outre, il évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et les tendances futures. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud, après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des vins fortifiés dans ces régions.

REMARQUE : Notre équipe étudie le Covid-19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, le cas échéant, nous envisagerons l’analyse Covid-19 des marchés et des industries. Contactez-nous cordialement pour plus de détails.

