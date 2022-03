Standardisation du marché du traitement de la gale, recherche, acteurs clés, impact économique et prévisions jusqu’en 2028

Le rapport d’analyse de marché complet souligne les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport présente des données pertinentes sur les différents dangers et difficultés envisagés par les différentes parties prenantes. Avec la bonne utilisation d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ce rapport de marché a été structuré. Le rapport de marché à grande échelle considère les points de vue indispensables sur les principaux acteurs du marché, par exemple, les points solides et faibles des concurrents et l’examen de leurs techniques en ce qui concerne le produit et le marché.

De plus, les principaux paramètres de marché du rapport sur le marché vont des perspectives de l’industrie en ce qui concerne les facteurs critiques de succès (CSF), la dynamique de l’industrie qui couvre principalement les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, les opportunités clés, les perspectives d’application et de technologie, les informations régionales ou géographiques. , analyse au niveau des pays, profils d’entreprises clés, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché de l’entreprise. Pour avoir connaissance de tous les facteurs ci-dessus, ce rapport de marché est rendu transparent, de grande envergure et de qualité suprême. Ce rapport de marché examine les différentes étapes qui améliorent la performance des entreprises. Un rapport complet est une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché mondial qui couvre plusieurs dynamiques de marché.

Le marché mondial du traitement de la gale augmente progressivement avec un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. La nature hautement contagieuse de la maladie augmente la taille du marché. Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché mondial du traitement de la gale sont Encube Ethicals, B. Jain Group of Companies, Perrigo, TRIO LIFESCIENCE PVT.LTD., Incepta Pharmaceuticals Ltd, Aktis Pharma India Pvt Ltd., Mankind Pharma, PalsonsDerma, Abbott , NuLife Pharmaceuticals, HH Pharma, Renovision Exports Pvt. Ltd., Salvepharma, Mark (Inde) Cosmed Pvt. Ltd., ARISTO Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Curatio Healthcare, entre autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial du traitement de la gale est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché du traitement de la gale pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial du traitement de la gale

La gale est une infection cutanée contagieuse qui se présente sous la forme de boutons comme des éruptions cutanées et des démangeaisons. Cette condition est causée par la croissance de petits acariens appelés Sarcoptes scabiei dans la peau. Ces acariens présentent leur cycle de reproduction dans la peau et peuvent se propager par contact physique d’une personne à l’autre. Ces acariens sont aussi appelés acariens de la gale. Cette maladie est de nature prurigineuse et affecte principalement le poignet, les coudes, les aisselles et la zone entre les doigts.

Facteurs de marché

L’augmentation des investissements dans la recherche et le développement de thérapies contre la gale par de nombreuses sociétés pharmaceutiques stimule la croissance du marché

Le taux de prévalence élevé de la gale devrait stimuler la croissance du marché

La sensibilisation accrue à la maladie et aux options de traitement disponibles stimule la croissance du marché

Le manque d’hygiène de la population est un autre facteur qui stimule la croissance de ce marché

Contraintes du marché

Les remèdes à domicile peuvent constituer un frein à la croissance de ce marché

Les effets secondaires associés aux médicaments utilisés pour la gestion de la gale entravent la croissance du marché

Des politiques réglementaires strictes pour l’approbation des médicaments limitent la croissance de ce marché

Segmentation : marché mondial du traitement de la gale

Par type

Gale typique

Gale nodulaire

Gale norvégienne

Par médicament sur ordonnance

Elimite

Lindane

Eurax

Les autres

Par médicaments en vente libre

Savons et crèmes au soufre

Lotion de calamine

Les autres

Par voie d’administration

Oral

Topique

Les autres

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Les autres

Par canaux de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie en ligne

Pharmacie de détail

Les autres

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Encube Ethicals a reçu l’approbation de la demande abrégée de nouveau médicament (ANDA) de la FDA américaine pour la perméthrine, un agent pyréthroïde utilisé pour le traitement de la gale et des acariens. Cette approbation fournira à l’entreprise les droits de fabrication et de commercialisation de la perméthrine et élargira la taille de l’entreprise.

En octobre 2017, la FDA américaine a publié de nouvelles directives pour la soumission de données cliniques au CDER et au CBER pour la perméthrine afin de mener des études biopharmaceutiques et cliniques. Ces directives créeront des politiques systémiques et strictes pour l’approbation de la perméthrine, suivies par les sociétés pharmaceutiques

