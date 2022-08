Spun Bond Non-Woven Market  Revenue, Major Players, Consumer Trends, Analysis & Forecast Till 2028

L’analyse récente du marché des non-tissés Spun Bond suggère que le marché devrait croître à un TCAC de 7,8 % et devrait détenir une valeur marchande de 26,56 milliards USD d’ici la fin du cadre de prévision en 2028. -le polymère tissé est une fibre thermoplastique qui est produite sans utiliser les méthodes traditionnelles de fabrication de tissu en étendant les intrants thermoplastiques en une série de filaments continus. Ils possèdent des propriétés telles que l’extrême flexibilité, la résistance à la chaleur et aux produits chimiques, la douceur, la respirabilité et sont également respectueux de l’environnement. La croissance du marché des non-tissés Spun Bond est le résultat de ses propriétés souhaitables qui peuvent être utilisées dans de multiples domaines. L’augmentation du revenu disponible et l’adoption de niveaux de vie élevés ont rapidement aidé le marché.

Autres principales conclusions du rapport :

Le marché des non-tissés Spun Bond est alimenté par la croissance des industries personnelles et de l’hygiène qui utilisent ces matériaux en raison de ses qualités telles que la flexibilité, l’absorbabilité, etc. Il représente près de 54% de la part de marché.

Après le polypropylène comme matériau, les polyesters sont également largement demandés en raison de leur robustesse et de leur durabilité, principalement dans les secteurs de l’automobile, de l’agriculture et de la médecine.

Des acquisitions stratégiques ont conduit à des gains sur le marché susmentionné. Par exemple, en 2020, Fibertex a acquis une société brésilienne DUCI. Cela a aidé l’entreprise à saisir les opportunités inexploitées sur le marché sud-américain qui ne détient que 5% de la part de marché.

L’Europe est un marché à croissance rapide étant principalement le siège des principaux acteurs du marché, associé à un revenu disponible élevé et à une prise de conscience parmi les gens.

La Corée et le Japon représentent la part de marché importante de l’Asie-Pacifique sur le marché donné, environ 5 à 6 principaux acteurs du marché des non-tissés Spun Bond sont situés

La deuxième plus grande application avec un TCAC élevé est l’industrie médicale. Il détient cette quantité élevée en raison des propriétés souhaitables des matériaux comme la non-toxicité, la non-réactivité et la facilité de jetable

Les biens durables représentaient près de 46 % du marché total des non-tissés Spun bond. Ceci est principalement utilisé dans l’industrie automobile car il s’agit d’un polymère résistant à la chaleur.

Segments couverts dans le rapport :

Le marché a été segmenté dans les termes suivants pour prévoir la croissance des revenus parmi les sous-segments.

Type de matériel (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Non-tissé filé en polyester

Polypropylène Spun Bond Non-tissé

Polyéthylène Spun Bond Non-tissé

Polyuréthane non tissé

Polyamide Spun Bond Non-tissé

Fonctions (Revenus, millions USD ; 2020-2028)

Jetable

Non jetable

Utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2020-2028)

Agriculture

Automobile

Médical

Emballage

Les autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2020-2028)

Amérique du Nord Etats-Unis Canada

L’Europe  ROYAUME-UNI France Allemagne Espagne Italie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Reste de l’Asie

Amérique latine Brésil

Moyen-Orient et Afrique

