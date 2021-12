Spécifications du marché européen des caméras infrarouges 2020, moteurs de croissance, prévisions d’analyse de l’industrie – 2027 : Leonardo S.p.A., Opgal, Teledyne DALSA, Seek Thermal, LYNRED

La dernière documentation de recherche intitulée « Marché des caméras infrarouges en Europe » est une information récemment publiée sur le marché des entreprises qui couvre tous les aspects de Caméras infrarouges en Europe 2020 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, de la part, de la demande et Distribution. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché des caméras infrarouges en Europe pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2020 et 2027.

Les caméras infrarouges modernes sont capables de détecter des cibles à longue distance, ce qui permet aux forces de sécurité d’empêcher toute immigration non autorisée ou illégale. La demande pour de telles caméras IR avancées augmente continuellement parmi les forces de défense et les gouvernements. Par conséquent, plusieurs acteurs du marché des caméras infrarouges développent et introduisent des produits importants pour répondre aux demandes. Par exemple, FLIR Systems, Inc., un fabricant de caméras IR reconnu par l’industrie, a dévoilé en 2020 FLIR Ranger HDC MR, un système de surveillance des frontières infrarouge à ondes moyennes (MWIR) robuste et haute définition.

Voici les principaux fabricants européens de caméras infrarouges –

• Leonardo S.p.A.

• Opgal

• Téledyne DALSA

• Recherche thermique

• LYNRED

• Systèmes Thermoteknix Ltée

• Axe Communications AB

• FLIR Systems, Inc.

• Fluke Corporation

• Caméras infrarouges Inc.

Le rapport sur le marché des caméras infrarouges en Europe propose un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à la croissance la plus rapide et la plus lente sont répertoriés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Avec COVID-19, l’ensemble de la main-d’œuvre a connu une transition vers le travail à distance, ouvrant la voie à la solution et aux produits matériels de caméras infrarouges en Europe. La réduction du temps et des coûts de déplacement, l’importance d’impliquer les employés dans la détermination des objectifs stratégiques et le besoin croissant de salles de réunion virtuelles ont globalement augmenté les dépenses des entreprises en solutions de caméras infrarouges en Europe.

Marché des caméras infrarouges en Europe 2020-2027: points saillants

• TCAC du marché au cours de la période de prévision 2020-2027.

• Des données détaillées sur les facteurs qui aideront le développement du marché des caméras infrarouges en Europe au cours des cinq prochaines années.

• Évaluation de la taille du marché des caméras infrarouges en Europe et de son engagement envers le marché parent.

• Des prévisions sur les modèles à venir et les changements de comportement des acheteurs.

• Le développement du marché des Caméras Infrarouges en Europe.

• Analyse de la scène sérieuse du marché et données précises sur les vendeurs.

• Des détails complets sur les composants qui mettront au défi le développement des fournisseurs du marché des caméras infrarouges en Europe.

