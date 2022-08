Spécifications du marché des exhausteurs sexuels 2022, moteurs de croissance, prévisions d’analyse de l’industrie d’ici 2030

Le rapport de recherche sur le marché mondial des stimulateurs sexuels ajouté par Emergen Research est une étude approfondie de l’industrie et comprend une étude de plusieurs facteurs qui ont un impact sur la croissance du marché. Le rapport est formulé en tenant compte des politiques gouvernementales, du paysage du marché, des technologies, des risques du marché, des opportunités et des défis auxquels le marché est confronté. Le rapport analyse en outre les données historiques, les tendances actuelles et futures du marché, les développements technologiques récents, les principaux concurrents et la bifurcation régionale.

La taille du marché mondial des activateurs sexuels était de 220,15 millions USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’incidence croissante de la dysfonction érectile, l’augmentation des facteurs de risque entraînant des problèmes sexuels et les effets secondaires de divers médicaments, tels que les antidépresseurs, qui provoquent une baisse des pulsions sexuelles ou des dysfonctionnements sexuels, ainsi que la demande croissante des consommateurs pour des stimulants sexuels à base de plantes ou naturels sont majeurs. facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché.

Les stimulants sexuels sont des aliments, des boissons ou des médicaments qui aident à lutter contre la dysfonction érectile, favorisent l’excitation et la puissance pendant l’engagement sexuel et améliorent généralement la fonction érectile. Ces substances stimulent la libido en modifiant les concentrations de certains neurotransmetteurs ou hormones sexuelles dans le système nerveux central. Ces dernières années ont vu une popularité croissante des stimulants sexuels naturels ainsi qu’une augmentation de la demande de stimulants sexuels psychoactifs et/ou stimulants pendant les rapports sexuels, ou « chemsex », qui alimente la croissance des revenus du marché.

Le rapport couvre les revenus historiques et le volume des ventes, et les données sont ensuite validées pour fournir une estimation prévisionnelle du marché de la taille du marché et des chiffres des ventes pour les régions clés ainsi que les types et les applications de l’utilisateur final. De plus, le rapport inclut également des facteurs macroéconomiques et des politiques réglementaires relatives à l’industrie des stimulateurs sexuels à des fins d’évaluation et d’analyse prédictive.

En outre, le rapport comprend une analyse approfondie du paysage concurrentiel. Le segment couvre un aperçu complet des profils d’entreprise ainsi que les profils de produits, les capacités de production, les produits/services, l’analyse des prix, les marges bénéficiaires et les développements des processus de fabrication. Le rapport couvre également les mesures commerciales stratégiques prises par les entreprises pour gagner une part de marché substantielle.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

Scent Sciences Corporation, Electronics Sensor Technology, The eNose Company, ScentSational Technologies LLC, AIRSENSE Analytics GmbH, Scentcom Ltd., Smiths Detection Inc. et ams AG, entre autres.

Le rapport fournit des informations pertinentes sur les fusions et acquisitions récentes, les lancements de produits, les collaborations, les coentreprises, les partenariats, les accords et les accords gouvernementaux.

Segmentation régionale :

Sur la base de la répartition géographique, l’industrie des stimulateurs sexuels est segmentée en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. L’analyse régionale du marché Stimulateurs sexuels donne un aperçu des régions qui devraient détenir la plus grande part du marché. En outre, le rapport fournit des données précieuses sur la distribution, la production, les habitudes de consommation, les exportations/importations et le rapport entre l’offre et la demande.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des activateurs sexuels en fonction du type, du type de produit, du canal de distribution et de la région :

Type Outlook (Revenu, USD Million ; 2019 -2030) Enhancers sexuels masculins Enhancers sexuels féminins



Perspectives du type de produit (revenus, millions USD ; 2019-2030) Pilules et suppléments Gels et crèmes Huiles essentielles Autres



perspectives des canaux de distribution (revenus, millions USD ; 2019-2030) Pharmacies en ligne Pharmacies détail Pharmacies hospitalières



