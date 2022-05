Soportes y aparatos ortopédicos Análisis DAFO del mercado, indicadores clave y principales proveedores clave (J&J, DJO, Stryker, Ossur) | Previsión para 2029

Sinopsis del mercado mundial de aparatos ortopédicos y soportes:

El informe de la encuesta de mercado Soportes y aparatos ortopédicos analiza las tendencias cambiantes en la industria. Este informe de mercado es un análisis completo de antecedentes de la industria de la salud que incluye una evaluación del mercado matriz. En este documento de mercado, se discuten las políticas y planes de desarrollo, así como también se analizan los procesos de fabricación y las estructuras de costos. Intenta profundamente determinar el impacto de los compradores, sustitutos, nuevos participantes, competidores y proveedores en el mercado. El informe Soportes y aparatos ortopédicos ganador es un estudio de mercado profesional y detallado que se centra en los impulsores primarios y secundarios, la participación de mercado, los segmentos principales y el análisis geográfico.

Las tendencias de desarrollo de la industria y los canales de comercialización se analizan en el mejor Informe de mercado Soportes y aparatos ortopédicos. Ofrece un análisis detallado de la industria Salud con crecimiento y CAGR significativo durante el período de pronóstico 2022-2029 por análisis de los principales fabricantes, región, tipos y segmento de mercado por aplicaciones. El estudio de investigación de mercado de este informe se lleva a cabo para comprender el panorama actual del mercado global en 2022. Los principales actores del mercado Soportes y aparatos ortopédicos están realizando movimientos como lanzamientos de productos, empresas conjuntas, desarrollos, fusiones y adquisiciones que están afectando la industria del mercado y la atención médica en su conjunto y también afecta los valores de ventas, importación, exportación, ingresos y CAGR.

El mercado global Soportes y aparatos ortopédicos crecerá a una CAGR de 7.1% en el período de pronóstico de 2022-2029.

Según un estudio de investigación de mercado, los aparatos ortopédicos y soportes son equipos ortopédicos que se utilizan externamente para sujetar, alinear, corregir y sostener ciertas partes del cuerpo mientras se cura de una lesión. Están fabricados con materiales especializados con diseños inteligentes que ofrecen un apoyo intenso y específico para la columna vertebral, la rodilla, el pie, la parte superior del codo, el tobillo, el hombro, la cadera y otras partes del cuerpo. Los aparatos ortopédicos y soportes también ayudan a proteger las articulaciones después de las cirugías y ofrecen una sensación de movilidad a los pacientes que sufren problemas musculoesqueléticos.

The most significant key factors driving the growth of the Global Orthopaedic Braces and Supports Market are rise in the prevalence of orthopaedic disorders, upsurge in the adoption rate of orthopaedic products and commercialization of orthopaedic therapy, growing public awareness about the prevention of orthopaedic problems, the rise in the number of sports and accident-related injuries and creative tactics for promoting and branding orthopaedic surgery and products.

Global Orthopaedic Braces and Supports Market Segmentation:

Según el producto, el mercado de aparatos ortopédicos y soportes está segmentado en aparatos ortopédicos y soportes para tobillos , andadores y ortesis para pies, aparatos ortopédicos y soportes para cadera, espalda y columna vertebral, aparatos ortopédicos y soportes para rodillas, aparatos ortopédicos y soportes para hombros, aparatos ortopédicos y soportes para codos, aparatos ortopédicos y /aparatos ortopédicos y soportes de muñeca, y aparatos ortopédicos y soportes faciales.

Según el tipo, el mercado de soportes y aparatos ortopédicos se segmenta en aparatos ortopédicos blandos y elásticos, aparatos ortopédicos con bisagras y aparatos ortopédicos duros.

Según la aplicación, el mercado de soportes y aparatos ortopédicos está segmentado en atención preventiva, lesión de ligamentos, rehabilitación posoperatoria, osteoartritis, terapia de compresión y otros.

Análisis regional, la región de América del Norte lidera el mercado de aparatos ortopédicos y soportes debido a la creciente conciencia sobre los dispositivos de ortesis que ayudan a la movilidad y previenen más lesiones en esta región en particular. Se espera que Europa se expanda a una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico de 2022 a 2029 debido a la fuerte presencia de una infraestructura de atención médica bien desarrollada, la disponibilidad de productos avanzados y profesionales capacitados, junto con la creciente demanda de terapias y productos avanzados en el región.

Jugadores clave globales:

DJO, LLC

Zimmer Biomet

Medtronic

Corporación Stryker

Ossur

NuVasive, Inc.

Corporación Integra LifeSciences

globo medico

OTTOBOCK

Ingeniería de moldes de CA limitada

Servicios de Johnson & Johnson, Inc.

Weber Ortopedia LP

DBA Ubicación y Web

BSN médico

Ortopedia Becker

OPPO MÉDICO INC

Biomecánica de Langer

McDavid

Frank Stubbs Company Inc.

Industrias DeRoyal, Inc.

Ascenso Meditech Limited

Alcare Co., Ltd.

Los contenidos del informe incluyen

1 Análisis del mercado de aparatos ortopédicos y soportes, incluidos los ingresos, el crecimiento futuro y las perspectivas del mercado

2 Datos históricos y pronósticos

3 Análisis regional, incluidas las estimaciones de crecimiento

4 Analiza los mercados de usuarios finales, incluidas las estimaciones de crecimiento

5 Perfiles de aparatos ortopédicos y soportes, incluidos los productos, las ventas y los ingresos , y posición en el mercado

6 Aparatos ortopédicos y soportes Estructura del mercado, impulsores del mercado y restricciones

Mercado mundial de aparatos ortopédicos y soportes: tabla de contenido

1 Descripción general del informe 2022-2029

2 Tendencias de crecimiento global 2022-2029

3 Panorama de la competencia por jugadores clave

4 Análisis del mercado mundial de Soportes y aparatos ortopédicos por regiones

5 Análisis del mercado global de Apoyos y aparatos ortopédicos por tipo

6 Análisis del mercado global de Apoyos y aparatos ortopédicos por aplicaciones

7 Análisis del mercado global de Soportes y aparatos ortopédicos por usuario final

Perfil de 8 empresas clave

9 Análisis de costos de los fabricantes del mercado global Apoyos y aparatos ortopédicos

10 Canal de marketing, distribuidores y clientes

11 Dinámica del mercado

12 Pronósticos del mercado mundial Soportes y aparatos ortopédicos 2022-2029

13 Resultados de la investigación y conclusión

14 Metodología y fuente de datos

