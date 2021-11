Solutions logicielles de santé pour surfer sur le marché de la bioimpression 3D

Le marché de la bioimpression 3D devrait connaître une exponentiation à l’avenir. L’IoMT (Internet-of-Medical-Things) transforme déjà tous les domaines de la vie, y compris les soins de santé. L’informatique médicale a permis aux patients et aux médecins de transporter/télécharger des informations les uns sur les autres n’importe où et n’importe quand via leurs smartphones/onglets. En d’autres termes, plus de connectivité se traduit par un meilleur accès aux données, offrant ainsi de meilleurs soins de santé aux patients. Ce serait l’avenir de la verticale de la santé dans la période à venir.

La bioimpression 3D est un processus de création de modèles cellulaires contrôlés spatialement en 3D, où la viabilité et la fonction cellulaire sont conservées dans la construction imprimée. L’industrie de la bioimpression 3D, qui est actuellement au stade embryonnaire de génération de tissu humain de remplacement, devrait valoir un milliard de dollars d’ici 2019.

Lancez-vous avec un exemple de rapport sur le marché de la bioimpression 3D ! https://www.persistencemarketresearch.com/toc/3255

La bio-impression 3D implique actuellement en grande partie la création de structures tissulaires simples en laboratoire, mais on estime qu’elle sera étendue pour impliquer la création d’organes complets pour les greffes. Cette technologie devrait être utilisée pour des tests de médicaments plus rapides et plus précis, car les composés médicamenteux potentiels pourraient être testés sur des tissus bio-imprimés avant le début des essais humains.

La bioimpression 3D est en train de devenir un domaine qui attire l’attention de nombreux académiciens. Certains des chercheurs ont récemment ouvert des start-up dans le but de commercialiser la technologie dans les années à venir. Un certain nombre de start-up ont récemment vu le jour pour développer des produits basés sur la bio-impression.

Obtenez une portée personnalisée pour répondre à vos besoins Demandez à un expert – sales@persistencemarketresearch.com

Certains sont issus de la recherche universitaire. Par exemple, Aspect Biosystems s’est concentré sur l’impression de modèles de tissus pour les tests de toxicité TeViDo BioDevices s’est concentré sur l’impression de tissus mammaires et SkinPrint s’est concentré sur le développement de la peau humaine.

Le marché de la bio-impression 3D se concentre particulièrement sur les bio-imprimantes commerciales et celles en cours de développement, leurs applications et l’évolution future attendue. Il est largement prévisible que le marché de la bioimpression 3D a un grand potentiel. Il nécessite des matériaux biocompatibles (bio-encre et bio-papier), des logiciels (CAO), du matériel (bioimprimantes); chacun a la capacité de se développer dans des industries de niche distinctes.

Le marché compte actuellement 14 bio-imprimantes parrainées par l’industrie, axées sur une variété d’applications commerciales. L’écart croissant entre l’offre et la demande de transplantations d’organes est un besoin non satisfait ; le but ultime des chercheurs est de pouvoir créer des organes bio-imprimés pour les greffes d’organes.

L’objectif de ce marché devrait passer de la recherche à la commercialisation. À ce stade, les applications telles que l’ingénierie tissulaire (peau et cartilage) et les tests médicamenteux (peau et cartilage) devraient être populaires.

Dans les années à venir, la bio-impression 3D, une industrie de plusieurs milliards de dollars possédant le succès précoce des greffes d’organes bio-imprimés, devrait offrir un élan supplémentaire dans les années à venir. La prochaine génération de bio-imprimantes offrira des fonctionnalités supplémentaires telles que des bras multiples et devrait être comparativement plus abordable, entraînant une adoption plus large.

Que diriez-vous de réinventer la roue méthodique sur le marché de la bioimpression 3D ? Basculez vers l’onglet « Méthodologie » ! https://www.persistencemarketresearch.com/methodology/3255

Aspect Biosystems réduirait considérablement le coût et le temps nécessaires pour développer et tester les médicaments permettant de guérir des maladies actuellement incurables et des options de traitement moins chères. Les entreprises du marché de la bioimpression comprennent SkinPrint qui développe une peau de remplacement pour les patients brûlés ou pour ceux qui souffrent de troubles cutanés. Aspect Biosystems qui développe des tissus imprimés pour les tests de dépistage de drogues.

La prise de conscience croissante de la bio-impression 3D a accru la concurrence entre les joueurs. Certains des principaux acteurs du marché mondial de la bioimpression 3D sont Advanced Biomatrix, 3D Biotek, 3D Systems, Avita Medical, Bespoke Innovations, Autodesk, EnvisionTEC, Cyfuse Biomedical, CMC Microsystems, Digilab, United Therapeutics, TeVido BioDevices, DTM, Bio3D Technologies, Helisys Inc. CMC Microsystems, InSphero AG et BD Biosciences, entre autres.

Les principaux acteurs du marché sont engagés dans des activités d’innovation de produits, de recherche et développement, ainsi que des lancements et des approbations de produits pour maintenir leur position par rapport à leurs concurrents. Outre les acteurs, diverses institutions sont également engagées dans la R&D de la bio-impression 3D.

Récemment, l’Institute for Technology Inspired Regenerative Medicine aux Pays-Bas et Aspect Biosystems ont collaboré pour faire des progrès dans l’impression 3D et la médecine régénérative. En 2018, plusieurs instituts de recherche et universités ont été impliqués dans le développement d’une haute efficacité et d’une meilleure qualité de bio-implants à faible coût.

La FDA des États-Unis a accordé une subvention de 2,5 millions de dollars aux cinq premiers instituts de recherche pour la recherche et le développement dans le domaine de la biofabrication, y compris la bio-impression 3D. Ces institutions étaient l’Université Carnegie Mellon, l’Université Harvard, le Georgia Institute of Technology, l’Université Rutgers et le Massachusetts Institute of Technology. En outre, l’Asie-Pacifique offre également d’énormes opportunités de croissance pour le marché mondial de la bioimpression 3D.

Garder un œil sur les acteurs clés du marché de la bioimpression 3D ? Allez à « Acheter maintenant » pour déchiffrer l’analyse concurrentielle de notre rapport sur le marché de la bioimpression 3D ! https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/3255

À propos de nous: recherche sur le marché de la persistance

Contactez-nous:

Etude de marché de la persistance

Adresse – 305 Broadway, 7ème étage, New York,

NY 10007 États-Unis

NOUS. PH. – + 1-646-568-7751

USA Canada sans frais – +1 800-961-0353

Ventes – sales@persistencemarkreearch.com