Solutions d’interopérabilité dans les soins de santé Taille du marché, croissance, tendances, perspectives, perspectives, analyse de l’industrie, demande, scénario commercial et rapport sur les prévisions 2027

Le marché mondial des solutions d’interopérabilité dans les soins de santé devrait atteindre 5,29 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research.

L’importance croissante accordée à la sécurité des patients, la nécessité croissante de soutenir ces dépenses de santé et les efforts politiques pour améliorer la qualité des soins aux patients sont les principaux moteurs du développement de la demande d’interopérabilité des soins de santé. L’interopérabilité des systèmes, le partage d’informations et l’accès aux données jouent un rôle essentiel dans l’amélioration des résultats de santé.

La mobilisation de données de santé individuelles sur l’ensemble des prestataires de soins de santé au sein des organisations de santé permet des soins coordonnés, sûrs et de haute qualité qui soutiennent les réformes de paiement, les efforts de transparence et la capacité des individus à gérer leur santé. Par conséquent, les avantages offerts par les logiciels d’interopérabilité pour les données de santé stimuleront la croissance de l’industrie au cours des prochaines années. Cependant, pour parvenir à la bonne utilisation des solutions d’interopérabilité et pour leur mise en œuvre réussie, les organisations de soins de santé travaillent de manière holistique sur des stratégies de partage et de mise en œuvre des données, couvrant l’ensemble du continuum de soins aux patients.

Le rapport de recherche sur les solutions d’interopérabilité dans les soins de santé comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu des activités, la planification stratégique et les plans d’expansion des activités qu’ils ont adoptés. . Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur une analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Les principaux participants incluent InterSystems Corporation, Allscripts Healthcare Solutions, Cerner Corporation Inc., Orion Health Group Limited, Koninklijke Philips NV, Epic Systems Corporation, ViSolve Inc., Infor Inc., iNTERFACEWARE et Quality Systems Inc., entre autres.

Les principales conclusions du rapport suggèrent:

Sur la base du niveau, la sémantique a généré un chiffre d’affaires de 0,66 milliard USD en 2019 et devrait augmenter avec un TCAC de 9,9% au cours de la période de prévision, car elle facilite le partage en ligne de détails médicaux entre des parties approuvées et des cliniciens distincts via des EHR éventuellement incompatibles et d’autres programmes visant à accroître la capacité, la protection, la cohérence et l’efficacité de la prestation des soins de santé.

Le type de solutions devrait croître avec un TCAC de 10,6 % au cours de la période de prévision en raison du besoin croissant d’une plus grande exposition aux connaissances sur la santé des patients et de l’adoption croissante des technologies informatiques de la santé pour améliorer la qualité du traitement et la satisfaction des patients.

L’application de diagnostic est le principal contributeur aux solutions d’interopérabilité sur le marché de la santé. L’application de diagnostic de la région Amérique du Nord est le principal actionnaire du marché et détenait environ 43,1% du marché en 2019, en raison d’un besoin croissant d’échange efficace de connaissances pour le diagnostic des maladies, de telles évaluations précises et précises permettent aux prestataires de soins de santé de mieux évaluer l’état des patients, y compris l’évaluation des connaissances, telles que l’historique des médicaments et des allergies.

Research s’est segmenté sur le marché mondial des solutions d’interopérabilité dans les soins de santé en fonction du niveau, du type, de l’application et de la région :

Perspectives

structurels

sémantiques

solutions

de services de

Diagnostics

Traitement

Autres

Analyse régionale :

L’analyse régionale comprend une étude approfondie des principales régions géographiques afin de mieux comprendre le marché et de fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le taux de croissance estimé du marché des solutions d’interopérabilité dans les soins de santé d’ici 2027 ?

Quels sont les principaux distributeurs, vendeurs et fabricants du marché?

Quels sont les facteurs moteurs et restrictifs de la croissance du marché des solutions d’interopérabilité dans les soins de santé tout au long de la période de prévision?

Quelles sont les tendances actuelles et futures du marché du marché Solutions d’interopérabilité dans les soins de santé?

Quelles sont les ventes et l’analyse des prix du produit par types, applications et régions ?

Quelles sont les opportunités attendues pour les entreprises et les nouveaux entrants dans les années à venir ?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

