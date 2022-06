Solutions d’échange d’informations sur la santé (HIE) Facteurs clés du marché de la croissance et des opportunités éclairés par le nouveau rapport 2022-2029 | Allscripts, Cerner, Epic Systems

Présentation du marché mondial des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE):

Le marché mondial des solutions d'échange d'informations sur la santé (HIE) estime les valeurs du TCAC en pourcentages qui désignent la hausse ou la baisse survenant sur le marché pour un produit particulier pour la période de prévision spécifique. Ce rapport étudie les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d'approvisionnement qui se sont avérées utiles pour développer des stratégies de production pour l'industrie de la santé.

Le marché mondial des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE) devrait croître à un TCAC de 9,65 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les données statistiques et numériques collectées pour générer ce rapport sont principalement indiquées avec les graphiques, tableaux et graphiques requis. De plus, ce rapport de marché informe également les clients des moteurs et des contraintes du marché qui sont dérivés de l'analyse SWOT et fournit également toutes les projections du TCAC pour l'année historique 2020, l'année de base 2021 et la période de prévision 2022-2029.

Selon une étude de marché, l’échange d’informations sur les soins de santé est spécialement conçu pour que les médecins, les prestataires de soins de santé et d’autres établissements médicaux puissent partager les informations médicales du patient par voie électronique en toute sécurité et rapidité.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE) sont la demande croissante de solutions de DSE, la demande croissante pour améliorer la qualité des soins de santé, le besoin croissant de réduire le coût des soins de santé, la prévalence croissante de l’échange de données de santé et l’amélioration des infrastructures de santé.

Segmentation globale du marché des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE) :

Sur la base du type de configuration, le marché mondial des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE) est segmenté en HIE privé et HIE public.

Sur la base du type, le marché des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE) est divisé en échange dirigé, échange basé sur des requêtes et échange médiatisé par le consommateur.

Sur la base du modèle de mise en œuvre, le marché des solutions d’échange d’informations de santé (HIE) est divisé en modèle hybride, modèles centralisés/consolidés et modèle décentralisé/fédéré.

Sur la base de l’application, le marché des solutions d’échange d’informations de santé (HIE) est divisé en développement de portails Web, gestion des flux de travail, messagerie sécurisée, interfaçage interne et autres.

Sur la base des solutions, le marché des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE) est segmenté en centré sur le portail, centré sur la messagerie et centré sur la plate-forme.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE) est divisé en prestataires de soins de santé, payeurs de soins de santé et pharmacies.

Sur la base de Component, le marché des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE) est divisé en index principal des personnes d’entreprise, répertoire des prestataires de soins de santé, service de localisation des enregistrements, référentiel de données cliniques et autres.

Analyse géographique, APAC domine le marché des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE) au cours de la période de prévision de 2020 à 2029. Cela est dû à l’augmentation des dépenses de santé et aux initiatives gouvernementales croissantes qui devraient améliorer la demande du marché dans la région.

Principaux acteurs clés :

Allscripts Santé

Société Cerner

Société de texte ouvert

Epic Systems Corporation.

Informations

NXGN Management LLC

Groupe de sociétés Orion Health

Arcadie Solutions LLC

CareEvolution Inc.

Oracle

Optum inc.

eClinicalWorks

Société IBM

McKesson Corporation

InterSystems Corporation

Cette étude répond aux questions clés ci-dessous :

1 Quelle sera la taille du marché en 2029 et quel sera le taux de croissance ?

2 Quelles sont les principales tendances du marché ?

3 Quels sont les défis à la croissance du marché ?

4 Quels sont les principaux acteurs de ce marché ?

5 Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les principaux acteurs ?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des solutions d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE)

1 Aperçu du marché mondial des solutions d’échange d’informations sur la santé (HIE)

2 Global Competition Healthcare Information Exchange (HIE) Solutions marché par les fabricants

3 Capacité mondiale des solutions d’échange d’informations sur la santé (HIE), production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Offre mondiale de solutions d’échange d’informations sur la santé (HIE) (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale de solutions d’échange d’informations sur la santé (HIE), revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial des solutions d’échange d’informations sur la santé (HIE) par application

7 profils / analyse des fabricants de solutions mondiales d’échange d’informations sur les soins de santé (HIE)

8 Analyse des coûts de fabrication des solutions d’échange d’informations sur la santé (HIE)

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial des solutions d’échange d’informations sur la santé (HIE) (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

