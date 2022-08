Solutions de gestion des soins Marché 2022 | Principaux pays leaders, entreprises, consommation, moteurs, tendances, analyse des forces, revenus, défis et prévisions mondiales 2029

La dernière mise à jour du marché mondial des solutions de gestion des soinsL’étude fournit des informations complètes sur les activités de développement par les acteurs de l’industrie, la taille du marché, les tendances, la part, les opportunités de croissance et la taille du marché pour les solutions de gestion des soins, avec une analyse par segments clés, acteurs principaux et émergents et zones géographiques. L’étude de 350 pages couvre l’aperçu commercial détaillé de chaque acteur profilé, son historique complet de recherche et de développement de marché avec les dernières nouvelles et communiqués de presse. Le rapport sur le marché mondial des solutions de gestion des soins offre un aperçu exhaustif des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. L’étude permet d’identifier et de suivre les acteurs émergents du marché et leurs portefeuilles,

Le marché des solutions de gestion des soins devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 16,25 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Multipliant les initiatives de promotion des soins de santé, il dynamise le marché des solutions de gestion des soins.

Les solutions de gestion des soins aident les prestataires de soins de santé à gérer les données relatives à leurs membres. Il permet également aux prestataires de soins de santé d’atteindre leurs objectifs plus rapidement et de prendre de meilleures décisions en fournissant des solutions de gestion de la population pour contrôler les coûts sans compromettre la qualité. Les organismes gouvernementaux, les groupes d’employeurs et les payeurs de soins de santé utilisent principalement des solutions de gestion des soins pour répondre aux besoins de gestion des soins de santé.

Scénario de marché des solutions de gestion des soins

La mise en œuvre croissante d’initiatives visant à transférer le fardeau du risque des payeurs de soins de santé aux prestataires de soins est le facteur essentiel de l’escalade de la croissance du marché, augmentant également les initiatives gouvernementales et les réglementations favorisant les soins centrés sur le patient, augmentant la population gériatrique, augmentant le besoin de réduire les coûts des soins de santé, augmentant les occurrences de maladies chroniques, adoption croissante de solutions technologiquement développées pour réduire la paperasserie, la duplication des tests et des coûts, pénétration rapide croissante de l’analyse de données, intelligence artificielle dans le système de santé, prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurologiques qui nécessitent des le suivi et le conseil des patients sont les principaux facteurs, entre autres, qui animent le marché des solutions de gestion des soins. En outre,

Cependant, l’augmentation du coût de déploiement et l’augmentation du nombre de violations de données sont les principaux facteurs, entre autres, qui entraveront la croissance du marché, tandis que le manque croissant d’interopérabilité mettra davantage à l’épreuve la croissance du marché des solutions de gestion des soins au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Les segments et sous-sections du marché des solutions de gestion des soins sont présentés ci-dessous:

Par composant (logiciels, services), mode de livraison (sur site, basé sur le cloud, basé sur le Web)

Par application (gestion des maladies, gestion des cas, gestion de l’utilisation, autre)

Par utilisateur final (payeurs de soins de santé, prestataires de soins de santé, autres)

La liste des TOP JOUEURS CLÉS dans le rapport sur le marché des solutions de gestion des soins est –

ExlService Holdings, Inc. et affiliés, Casenet LLC., Medecision, ZeOmega, Cognizant, Cerner Corporation, Allscripts, TCS Healthcare Technologies, Koninklijke Philips NV, IBM Corporation, Health Catalyst, WellSky, Salesforce, Inc., i2i Systems, Pegasystems Inc… …..

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie , Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Portée du marché mondial des solutions de gestion des soins et taille du marché

Le marché des solutions de gestion des soins est segmenté en fonction du composant, du mode de livraison, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des composants, le marché des solutions de gestion des soins est segmenté en logiciels et services.

Sur la base du mode de livraison, le marché des solutions de gestion des soins est segmenté en sur site, basé sur le cloud et basé sur le Web.

Sur la base des applications, le marché des solutions de gestion des soins est segmenté en gestion des maladies, gestion des cas, gestion de l’utilisation et autres.

Le marché des solutions de gestion des soins est également segmenté sur la base de l’utilisateur final en payeurs de soins de santé, prestataires de soins de santé et autres.

