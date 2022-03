Software di consulenza finanziaria Analisi dei ricavi di mercato, quota di ricavi aziendali, previsioni globali fino al 2028

Il globale Il mercato del software di consulenza finanziaria è piuttosto competitivo e comprende vari attori chiave che operano a livello regionale e globale, secondo un recente rapporto pubblicato da Reports and Data (RND). La dimensione del mercato globale del software di consulenza finanziaria è stata significativamente robusta nel 2020 e si prevede che registrerà un CAGR delle entrate costante nel periodo di previsione. I fattori chiave che guidano la crescita dei ricavi del mercato sono l’espansione del business per sostenere il mercato competitivo e i progressi tecnologici nel settore finanziario. Negli ultimi anni è aumentato significativamente le piccole e medie imprese, portando ad un aumento della domanda di software di consulenza finanziaria.

Il software di consulenza finanziaria aiuta gli individui e le piccole e grandi imprese a gestire e far crescere la propria ricchezza e le proprie risorse. Questo software svolge una serie di attività per i clienti, come fornire informazioni finanziarie, previsioni finanziarie e assisterli nell’investimento dei loro soldi considerando i loro obiettivi a lungo ea breve termine. La consulenza finanziaria e la consulenza finanziaria sono mutualmente inclusive. In precedenza, il ruolo della società di consulenza finanziaria era limitato alla gestione degli aspetti transazionali di un’azienda. Gli imprenditori moderni, d’altra parte, richiedono servizi personalizzati per aumentare la produttività della loro azienda. Il software di consulenza finanziaria di oggi fornisce un servizio all-in-one che aiuta i propri clienti a prosperare in tutti gli aspetti fornendo consulenza finanziaria. Il software collabora con i loro clienti per ottenere una migliore comprensione delle loro risorse e un corretto utilizzo in futuro.

In base al tipo di applicazione, si prevede che l’applicazione 1 rappresenti una robusta crescita dei ricavi nel periodo di previsione a causa del numero crescente di minacce e sicurezza informatica nel settore sanitario e crescente applicazione delle TIC.

Geograficamente, si prevede che il mercato globale del software di consulenza finanziaria in Nord America rappresenterà la maggiore quota di entrate nel periodo di previsione. Fattori come l’aumento degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, la crescente adozione di dispositivi intelligenti, laptop, la presenza di attori del mercato dominanti, l’aumento dei rischi di fuga e sicurezza dei dati, l’elevata adozione di servizi cloud sono fattori chiave che alimentano la crescita del mercato del software di consulenza finanziaria nel Nord America.

Segmentazione del mercato del software di consulenza finanziaria:

le principali società profilate nel rapporto:

Fiserv

Ernst & Young

Bench

Wolters Kluwer

KPMG

McKinsey

PricewaterhouseCoopers

Deloitte Consulting

Healy Consultants

AlixPartners

Segmentazione dettagliata nel nostro rapporto:

ai fini di questo rapporto, il mercato globale del software di consulenza finanziaria è segmentato sulla base dell’implementazione, dei servizi offerti , applicazione e area geografica:

Deployment Outlook (Entrate, miliardi di USD; 2018-2028)

hosting

in

Outlook (Entrate, miliardi di USD; 2018-2028)

Consulenza

, supporto e manutenzione

Prospettive applicative (entrate, miliardi di USD; 2018-2028)

Individui

Enterprises

Region Outlook (Entrate, miliardi di dollari; 2018-2028)

Nord America

Europa

Asia Pacifico

America Latina

Medio Oriente e Africa

Domande chiave affrontate nel rapporto:

quali fattori chiave dovrebbero ostacolare la crescita del mercato globale durante il periodo di previsione?

Quali ricavi del segmento applicativo dovrebbero espandersi a un rapido CAGR tra il 2021 e il 2028?

Quale segmento regionale dovrebbe rappresentare la maggiore quota di entrate nel periodo di previsione?

