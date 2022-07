Société du marché de la poudre de cumin, région, applications, moteurs, tendances et prévisions jusqu’en 2028

La poudre de cumin est également connue sous le nom de cumin moulu ou poudre de jeera. Il est préparé en torréfiant à sec les graines de cumin. Les graines de cumin sont riches en vitamine E et ont des propriétés anti-âge. Ils contiennent des substances naturelles qui fonctionnent comme des antioxydants. Ceux-ci ont également des propriétés anticancéreuses. En raison de sa saveur distinctive et de son arôme puissant, la poudre de cumin est utilisée dans de nombreux plats.

Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de la poudre de cumin avec une segmentation détaillée du marché par type et canal de distribution. Le marché mondial de la poudre de cumin devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de la poudre de cumin et présente les principales tendances et opportunités du marché.

La liste des entreprises :

1. ALIMENTS JIVAORGANIQUES

2. La voie des épices

3. Produits alimentaires EVEREST Pvt. Ltd.

4. Marque Pushp Pvt. Ltd.

5. AVADOR Groupe d’Affaires Inc

6. Botaniques Naturevibe

7. Ferme Arya

8. Produits Vitagreen Pvt. Ltd.

9. Aliments Shan

10. Géo frais bio

La poudre de cumin a une saveur distinctive et un arôme puissant. C’est une épice de base dans les soupes et les currys car elle ajoute une sensation chaleureuse et terreuse aux plats. Il y a donc plus de demande pour le produit dans la préparation de nombreux plats. En outre, diverses propriétés de santé associées au produit, telles que les propriétés antioxydantes et anticancéreuses, contribuent à la croissance du marché. Cependant, les mauvaises conditions météorologiques peuvent entraver la croissance du marché.

Le marché mondial de la poudre de cumin est segmenté en type et canal de distribution. Par type, le marché de la poudre de cumin est classé en biologique et conventionnel. Par canal de distribution, le marché de la poudre de cumin est classé en supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres.

Le rapport comprend également les profils des principales entreprises ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché sur le marché de la poudre de cumin. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des trois dernières années, le développement critique au cours des cinq dernières années.

