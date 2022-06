SMC BMC-Marktwachstum stabil bei 6,7 % CAGR, um bis 2027 5.398,14 US-Dollar zu erreichen

Der SMC-BMC-Markt wurde 2018 auf 3.025,97 Millionen US-Dollar geschätzt und soll von 2019 bis 2027 mit einer CAGR von 6,7 % auf 5.398,14 Millionen US-Dollar bis 2027 wachsen.

Sheet Moulding Composite (SMC) oder Sheet Moulding Compound ist als spritzfertiges glasfaserverstärktes Polyestermaterial bekannt, das hauptsächlich beim Formpressen verwendet wird. Die Platte wird von den Herstellern in Rollen mit einem Gewicht von bis zu 1.000 kg geliefert. Alternativ kann das mit verwandten Materialien gekoppelte Harz vor Ort gemischt werden, wenn ein Hersteller eine bessere Kontrolle über die Chemie und den Füllstoff wünscht. Im Jahr 2018 entfiel der größte Anteil des globalen SMC-BMC-Marktes auf den asiatisch-pazifischen Raum. Der globale SMC-BMC-Markt wurde nach Fasertyp in Glasfaser und Kohlefaser unterteilt. Im Jahr 2018 dominierte das Glasfasersegment den globalen SMC-BMC-Markt.

Der globale SMC-BMC-Markt konzentriert sich auf wenige etablierte Akteure wie ASTAR S.A.; Kernformtechnologien; IDI Composites International; Toray TCAC Holding B.V.; MENZOLIT; Polynt SpA; SHOWA DENKO K. K.; HGGC, LLC; Continental Structural Plastics Inc.; und LORENZ.

Auswirkung von COVID-19 auf den SMC BMC-Markt:

Der Ausbruch von Covid-19 begann erstmals im Dezember 2019 in Wuhan (China) und hat sich seitdem in rasantem Tempo auf der ganzen Welt ausgebreitet. China, Italien, Iran, Spanien, die Republik Korea, Frankreich, Deutschland und die USA gehören zu den am stärksten betroffenen Ländern in Bezug auf bestätigte Fälle und gemeldete Todesfälle (Stand: März 2020). Nach den neuesten Zahlen der WHO sind ~332.930 bestätigt Fälle und insgesamt 14.510 Todesfälle weltweit. Der Ausbruch von Covid-19 hat Volkswirtschaften und Industrien in verschiedenen Ländern aufgrund von Sperrungen, Reiseverboten und Geschäftsschließungen in Mitleidenschaft gezogen. Die globale Chemie- und Werkstoffindustrie ist eine der wichtigsten Branchen, die infolge dieses Ausbruchs unter ernsthaften Störungen wie Unterbrechungen der Lieferkette, Absagen von Technologieveranstaltungen und Büroschließungen leidet. Beispielsweise ist China das globale Zentrum der Fertigung und der größte Rohstofflieferant für verschiedene Branchen.

Die SMC-Compounds mit niedriger Dichte sind eine Art Polyestermatrix, die aus einer Mineralladung (CaCO3) besteht, die durch unregelmäßige Glasfaserbündel zusammen mit hohlen Glasmikrokugeln (HGM) verstärkt wird. Um die Dichte einer Platte und Massenformmassen zu verringern, werden hochdichte anorganische Füllstoffe wie Calciumcarbonat entfernt und durch Thermoplaste ersetzt. Diese Compounds finden hauptsächlich Anwendungen in der Automobil- und Transportindustrie, da Verbundmaterialien erforderlich sind, um das Gesamtgewicht und den Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs erheblich zu reduzieren. Solche Materialien werden mit Hilfe von Formpressen für Massenanwendungen hergestellt. Die niedrige und ultraniedrige Dichte von SMC-Materialien bieten auch Kostenvorteile und eine einfache Verfügbarkeit gegenüber Alternativen wie Aluminium und Kohlefaserverbundwerkstoffen.

Der SMC-BMC-Markt ist basierend auf dem Harztyp in Polyester und andere Harze unterteilt. Im Jahr 2018 machte das Polyestersegment den größten Anteil des globalen SMC-BMC-Marktes aus, während das andere Segment im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer höheren CAGR wachsen wird. SMC- und BMC-Verbundwerkstoffe bestehen aus Polyesterharz, das mit verschiedenen Fasern gekoppelt ist. Solche Fasern wurden ursprünglich für den Massenverbrauch von Unternehmen wie der DuPont Corporation hergestellt. Aus Polyester hergestellte Fasern bestehen aus stabilen und starken Ionenmolekülen, Filamenten, Kabeln und Füllfasern, die die vier Grundformen von Polyester darstellen. Diese Verbundwerkstoffe werden in verschiedenen Endverbrauchsindustrien verwendet. Die Verarbeitung von Polyester ist einfach, kostengünstig und erfordert keine Nachhärtung. Anfänglich wurden Polyester aufgrund ihres Haltbarkeitsprofils gegenüber anderen Naturfasern von den Verbrauchern weitgehend angenommen. Derzeit arbeiten Polyesterhersteller an neuen und verbesserten Formulierungen mit besseren mechanischen Eigenschaften.

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR von 6,9 % wachsen wird. Mehrere inländische und internationale Unternehmen haben in Nordamerika ein starkes Standbein. In Nordamerika sind die USA ein wichtiger Markt für SMC BMC, gefolgt von Kanada und Mexiko. Die Region unterstützt das Wachstum des SMC-BMC-Marktes weitgehend durch effektive Herstellungs- und Handelsrichtlinien. SMC und BMC sind faserverstärkte Polymerverbundstoffe, die für höhere mechanische Festigkeit, hohe Dimensionsstabilität, hervorragende elektrische Eigenschaften und viele andere relative Eigenschaften bekannt sind. Diese Eigenschaften machen sie ideal für den Einsatz in verschiedenen Endverbrauchsbranchen wie Automobil und Transport, Luft- und Raumfahrt sowie Bau und Konstruktion.

