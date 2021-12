Smart Container Market Size 2021 with CAGR of 20.8%, Top Growth Companies: Ambrosus, Zillionsource Technologies, Globe Tracker

L’automobile, l’agriculture, l’alimentation et les boissons, l’électronique grand public, le pétrole et le gaz, les soins de santé et les produits chimiques, entre autres, sont parmi les principaux utilisateurs de conteneurs intelligents dans le monde. Commerce intérieur et à l’étranger de biens tels que les biens de consommation, le pétrole, les produits alimentaires, les médicaments et bien d’autres en raison de la demande croissante des clients provenant d’industries diversifiées. Dans l’industrie alimentaire, la demande de produits alimentaires transformés, semi-transformés, surgelés et biologiques est élevée à l’échelle mondiale. Dans le domaine pharmaceutique, le transport de médicaments est en augmentation grâce aux initiatives concernant la découverte de médicaments. De même, dans l’industrie pétrolière et gazière, le commerce du pétrole est en augmentation à travers le monde.

Avec l’augmentation du commerce mondial et la complexité de l’écosystème d’approvisionnement, le besoin de conteneurs intelligents avancés augmente. La demande de produits connectés, modulaires et flexibles contribuerait à améliorer l’efficacité du processus et faciliterait la visibilité et la surveillance des expéditions. Avec l’augmentation des volumes de livraison en ville, les conteneurs plus petits et les emballages innovants ont le potentiel de standardiser la logistique urbaine. Des matériaux améliorés, les progrès de l’automatisation aident au développement et à la commercialisation de chaînes d’approvisionnement efficaces et durables. L’application de solutions IoT de nouvelle génération dans l’emballage transformera la visibilité, la traçabilité et la sécurité.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport : Ambrosus, Zillionsource Technologies, Smart Containers Group AG, Globe Tracker, APS, Nexxoit AG, Orbcomm, Hapag-Lloyd, Philips Connect Technologies, Traxens et A.P. Møller – Mærsk A/S, entre autres.

Le rapport segmente le marché mondial des conteneurs intelligents en fonction de l’application, du type, du service, de la technologie et de la région. Chaque chapitre de cette segmentation permet aux lecteurs de saisir les détails du marché. Un examen agrandi de l’analyse par segment vise à donner aux lecteurs un aperçu plus approfondi des opportunités et des menaces du marché. Il aborde également les scénarios politiques qui devraient avoir un impact sur le marché à la fois petit et grand. Le rapport sur le marché mondial des conteneurs intelligents examine les scénarios réglementaires changeants pour faire des projections précises sur les investissements potentiels. Il évalue également le risque pour les nouveaux entrants et l’intensité de la rivalité concurrentielle.

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévisionnelles

Évaluation des parts de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

Marché des conteneurs intelligents segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

