Slider Zipper Pouch Market 2022 à 2030 Statistiques de croissance des entreprises

Selon MRH, le marché mondial des pochettes à glissière coulissantes représente XX milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre XX milliards d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Certains des facteurs clés influençant la croissance du marché sont la demande croissante des consommateurs, l’exigence croissante de protéger la qualité des produits après de multiples utilisations du produit et les nombreux avantages de la pochette à glissière. Cependant, l’utilisation réduite de plastique en raison des préoccupations environnementales entrave la croissance du marché.

Les pochettes à glissière à glissière répondent à diverses exigences de la vie moderne au rythme effréné en offrant un transport rapide et des solutions d’emballage faciles pour les besoins de restauration rapide. Ces produits garantissent l’anti-falsification et l’anti-contrefaçon grâce à leurs nombreuses options de personnalisation, permettant à une pochette d’avoir toutes les caractéristiques d’une pochette à fermeture éclair avec le curseur qui est mis à la disposition des consommateurs en fonction de leurs besoins.

Sur la base du produit, le segment Pinch Bottom Pouch devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision. Le fond pincé est le meilleur sac pour le contenu moyen et grand. Il est disponible avec ou sans gousset. Une variété de matériaux barrières sont disponibles pour préserver de manière optimale le contenu. Par géographie, le marché de l’Asie-Pacifique devrait afficher la croissance considérable attribuée à la croissance démographique, associée à l’augmentation du revenu disponible.

Certains des principaux acteurs du marché mondial des pochettes à glissière coulissantes sont Amcor Limited, Bemis Company, Inc., Berry Global Group, Inc., Coveris Holdings SA, Glenroy, Inc., Mondi Group Plc., Printpack, Sealed Air Corporation, Sonoco Products. Société et Winpak Ltd.

Type de fermeture couvert :

• Fermeture éclair coulissante

• Appuyez pour fermer la

capacité de la fermeture éclair couverte :

• Au-dessus de 30 oz

• 15 oz à 30 oz

• 7,5 oz à 15 oz

• 3 oz à 7,5 oz

• 1,5 oz à 3 oz

• Jusqu’à 1,5 oz

Produits couverts :

• Sachet à fermeture à 3 côtés • Sachet à fond plat • Sachet à fond pincé • Sachet à quadruple scellage •

Sachet à fond plat

Type de matériau couvert :

• Aluminium

• Papier

• Plastique

Utilisateurs finaux couverts :

• Automobile

• Produits chimiques

• Produits de consommation

• Cosmétiques et soins personnels

• Électricité et électronique

• Alimentation

• Santé et produits pharmaceutiques

• Industrie

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

• Ce que propose notre rapport :

o – Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux

o – Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants

o – Prévisions de marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments, sous-segments et marchés régionaux mentionnés

o – Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations)

o – Analyse stratégique : moteurs et contraintes, analyse produit / technologie, analyse des cinq forces de Porter, analyse SWOT, etc.

o – Recommandations stratégiques dans les segments d’activité clés sur la base des estimations du marché

o – Aménagement paysager concurrentiel cartographiant les principales tendances communes

o – Profil de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents

o – Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques

• Offres de personnalisation gratuites :

o Tous les clients de ce rapport auront le droit de recevoir l’une des options de personnalisation gratuites suivantes :

o Profilage de l’entreprise

o Profilage complet des acteurs du marché supplémentaires (jusqu’à 3)

o Analyse SWOT des acteurs clés (jusqu’à 3 )

o Segmentation régionale

o Estimations du marché, prévisions et TCAC de tout pays de premier plan selon l’intérêt des clients (Remarque : cela dépend de la vérification de faisabilité)

o Analyse comparative concurrentielle Analyse

comparative des principaux acteurs en fonction du portefeuille de produits, de la présence géographique et des alliances stratégiques.