Silikoni sähkö- ja elektroniikkamarkkina-analyysissä, koko, tutkimustrendin huipputrendit ja ennusteet 2021–2030

Silikonit ovat kestäviä materiaaleja, jotka kestävät useiden haitallisten olosuhteiden, kuten sähkömagneettisten häiriöiden, kosteuden ja auringonvalon, aiheuttamaa hajoamista. Silikonit kiinnittyvät useisiin materiaaleihin, kuten alumiiniin, teräkseen ja muoviin. Lisäksi ne ovat osoittaneet tehokkaasti estävän kosteutta ja kuumaa ja kylmää ilmaa lämpötilaherkässä elektroniikassa, kuten ilmastointilaitteissa ja jääkaapeissa. Lisäksi piikumia käytetään elektroniikkateollisuudessa sen tiivistys-, tiiviste- ja kiinnityskomponenttien käytön ansiosta.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden silikonimarkkinat ovat aiemmin kasvaneet nopeasti elektroniikkateollisuuden kasvun ja silikonituotteiden käytön lisääntymisen seurauksena loppukäytössä, kuten autoteollisuudessa, kulutuselektroniikassa ja tietoliikenteessä.

Markkinatilastot:

Tiedosto tarjoaa markkinoiden koon ja ennusteen viidessä ensisijaisessa valuutassa – USD, EUR GBP, JPY ja AUD. Se auttaa yritysjohtajia tekemään parempia valintoja, kun ulkomaiset rahanvaihtotiedot ovat helposti saatavilla. Tässä raportissa vuosia 2020 ja 2021 pidetään historiallisina vuosina, 2020 perusvuosina, 2021 arviovuonna ja vuodet 2021-2030 ennustejaksona.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden maailmanlaajuisten silikonimarkkinoiden arvoksi arvioitiin 1 708 miljoonaa dollaria vuonna 2016, ja sen ennustetaan nousevan 2 644 miljoonaan dollariin vuoteen 2023 mennessä, mikä tarkoittaa, että CAGR kasvaa 6,4 % vuosina 2017–2023. Tämä johtuu loppukäyttöteollisuuden nopeasta kasvusta. silikonin kysyntä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa ja silikonituotteiden nopea kulutus.

Tällä hetkellä globaaleilla silikonimarkkinoilla sähkö- ja elektroniikkamarkkinoilla on monia mahdollisuuksia, mikä johtuu silikonituotteiden kysynnän kasvusta kuluttajien keskuudessa. Lisäksi silikonitiivisteiden ja -liimojen käytön lisääntyminen kulutuselektroniikassa parantaa sään, säteilyn ja kemikaalien kestävyyttä. Lisäksi auto- ja televiestintärakenteiden parantamiseen liittyvien menojen kasvu kehittyvillä markkinoilla, kuten Kiinassa, Intiassa ja Koreassa, lisää silikonin käyttöä tiivisteiden, tiivisteiden ja vedeneristysmateriaalien muodossa elektronisissa sovelluksissa. Lisäksi leikkauskestävyys, alhainen haihtuvuus ja pienemmät pintajännitysominaisuudet tekevät silikoninesteistä ja elastomeereistä ihanteellisia elektroniikkateollisuudelle.

Globaalit elektroniikkamarkkinat on segmentoitu tyypin, loppukäytön ja maantieteellisen sijainnin perusteella. Tyypin perusteella se luokitellaan nesteisiin, elastomeereihin, hartseihin ja geeleihin. Nestesegmentti hallitsi globaaleja markkinoita vuonna 2016, ja sen odotetaan säilyttävän hallitsevan asemansa koko ennustejakson ajan. Loppukäytön perusteella markkinat luokitellaan autoteollisuuteen, kulutuselektroniikkaan, tietoliikenteeseen ja muihin. Maantieteellisesti sitä analysoidaan Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä LAMEAssa. Aasian ja Tyynenmeren alueen osuus kokonaisliikevaihdosta vuonna 2016 oli lähes kolmasosa, ja seuraavaksi tuli Eurooppa ja Aasian ja Tyynenmeren alue.

Tärkeimmät markkinatoimijat ovat investoineet suurelta osin T&K-toimintaan kehittääkseen edistyksellisiä tuotteita, jotka vastaavat loppukäyttäjien kysyntään. Elektroniikka-alan piimarkkinoiden tärkeimmät toimijat ovat:

Silchem, Inc.

ICM Products, Inc.

Erikoissilikonituotteet

Wacker-Chemie GmbH

Evonik Industries AG

Hutchinson

Kemira Oyj

Quantum Silicones

Kaneka Corporation

The Dow Corning Corporation

KESKEISET EDUT SIDOSRYHMÄILLE

Raportti tarjoaa laajan analyysin ja laadullisen ja kvantitatiivisen analyysin nykyisten ja nousevien markkinoiden suuntauksista, arvioista ja mahdollisuuksista globaalissa silikonissa sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa ennustejakson aikana.

Raportissa on kattava analyysi tekijöistä, jotka ohjaavat ja rajoittavat markkinoiden kasvua.

Tarjolla on kattava alueellinen markkinoiden analyysi primaari- ja toissijaisten lähteiden perusteella.

Laaja markkina-analyysi tehdään seuraamalla keskeisten tuotteiden benchmarkingia, asemointia ja seuraamalla huippukilpailijoita.

Raportti tarjoaa laajoja laadullisia näkemyksiä merkittävistä segmenteistä tai alueista.

Se tarjoaa keskeisiä näkemyksiä eri yritysten strategisesta analyysistä ja markkinoiden arvoketjuanalyysistä.

COVID-19 vaikutus

COVID-19-pandemia vuonna 2019 nielaisi maailman. Se aiheutti maailmanlaajuisen pysähdyksen. Koko maailmantalous kärsi. Lisäksi monet ihmiset ovat myös menettäneet henkensä. Maailmassa on toistaiseksi raportoitu noin 252 297 094 COVID-19-tapausta ja 5 091 465 kuolemantapausta. Pandemia levisi lähes kaikkiin maailman maihin. Useimmilla toimialoilla pandemia johti jonkinlaiseen tappioon. Pandemian seurauksena myös globaalit kemikaalimarkkinat hidastuivat. Statista arvioi, että kemianteollisuuden maailmanlaajuinen kokonaistulo oli noin 3,94 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2019. Vuonna 2014 kemianteollisuuden liikevaihto oli 5,4 biljoonaa dollaria ennätyksellisesti.

Merkittävien globaalien yritysten välisen kilpailun astetta on kehitetty analysoimalla useita johtavia kemianmarkkinoita, mukaan lukien markkinakilpailu, markkinaosuus, alan viimeisimmät edistysaskeleet, innovatiiviset tuotelanseeraukset, kumppanuudet, fuusiot ja johtavien yritysten yritysostot.

Markkinasegmenttianalyysi: Asiakirja tarjoaa ensisijaisen katsauksen toimialasta sekä määritelmät, luokitukset ja yritysketjun muoto. Markkina-analyysi on tarkoitettu maailmanlaajuisille markkinoille, jotka sisältävät parannustrendejä, aggressiivista panoraamaarviointia ja avainalueiden kehitysmainetta. Valmistusstrategioiden lisäksi keskustellaan kehityspolitiikoista ja -suunnitelmista ja analysoidaan myös maksujärjestelmiä. Tämä tiedosto ilmoittaa lisäksi tuonti-/vientikulutuksen, tarjonnan ja kysynnän, maksun, myynnin ja bruttomarginaalit.

Silikoni sähkö- ja elektroniikkamarkkinoiden avainsegmenteissä:

Tyypin mukaan

Fluidit

Elastomeerit

Hartsit

Geelit

Loppukäyttöteollisuuden mukaan

Autot

Kulutuselektroniikka

Tietoliikenne

Muut

Maantieteen mukaan

Pohjois-Amerikka

Yhdysvallat

Kanada

Meksiko

Eurooppa

Ranska

Saksa Iso-

Britannia

Espanja

Italia

Muu Eurooppa

Aasia-Tyynenmeren

Intia

Kiina

Japani

Australia

Korea

Muu Aasia-Tyynenmeren alue

LAMEA

Brasilia

KSA

Etelä-Afrikka

Muu LAMEA

Muita arvoketjun toimijoita (profiilit eivät sisälly raporttiin) ovat:

Mesgo SPA

Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd.

Reiss Manufacturing Inc.

KCC Corporation

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Momentive Performance Materials Inc.

Ashland Incorporated

CRI-SIL Silicone Technologies, LLC.

CSL Silicones Incorporated

Elkay Silicones

CHS sisällyttäminen

Sisällysluettelo:

LUKU 1: JOHDANTO

1.1. Raportin kuvaus

1.2. Keskeiset edut sidosryhmille

1.3. Tärkeimmät markkinasegmentit

1.3.1. Luettelo raportissa profiloiduista avaintoimijoista

1.4.Tutkimuksen metodologia

1.4.1.Toissijainen tutkimus

1.4.2.Primääritutkimus

1.4.3.Analyytikkotyökalut ja mallit

LUKU 2: TIIVISTELMÄ

2.1.Tutkimuksen keskeiset havainnot

2.1.1.CXO-näkökulma

LUKU 3: MARKKINOIDEN YLEISKATSAUS

3.1.Markkinoiden määritelmä ja soveltamisala

3.2.Tärkeimmät havainnot

TOC:n kattamat tärkeimmät pisteet:

Markkinakatsaus : Se koostuu kuudesta osasta, tutkimuksen laajuudesta, laajasta päättäjien peitosta, markkinapaikkafragmenteista tyypin mukaan, markkinapaikan osista hyödyllisyyden, opiskelutoiveiden ja tarkasteluvuosien mukaan.

Markkinamaisema : Maailmanlaajuisten markkinoiden oppositiota eritellään tässä palkkion, voittojen, tarjousten ja kakun osien perusteella agentuurien, markkinapaikkamaksun, katkonaisten tilanteiden Maiseman ja viimeaikaisten mallien, konsolidoinnin, parantamisen, saamisen ja osia huipputoimistojen yleisestä toimialasta.

Markkinoiden tila ja näkymät alueen kautta: Tässä vaiheessa raportissa tarkastellaan suunnilleen Internet-osaa, tarjouksia, tuloja, tuloa, yleisen teollisuuden osuutta, CAGR:ää ja markkinapaikan kokoa alueiden avulla. Täällä globaaleja markkinoita testataan perusteellisesti pääasiassa alueiden ja kansakuntien perusteella, kuten Pohjois-Amerikka, Eurooppa, Kiina, Intia, Japani ja MEA.

Sovellus tai loppukäyttäjä: Tämä tutkimuksen osio viittaa siihen, kuinka merkittävät kuluttaja-/ohjelmistoosiot lisäävät maailmanlaajuisia markkinoita.

Markkinaennuste: Tuotantopuoli: Tässä levyn kappaleessa tekijät ovat ottaneet huomioon luomisen ja adventin arvostusoletukset, avaintekijät sekä luomisen ja luomisen arvostusarvion tyypin avulla.

Tutkimustulokset ja johtopäätökset : Tämä on yksi asiakirjan viimeisistä osista, jossa esitetään tutkijoiden löydöt ja tutkimustutkimuksen loppu.

Markkinaraportin tavoitteet:

Luonnehdi, kuvaa ja arvaa vuotta 2030 tyypin, sovelluksen, loppuasiakkaan ja piirin mukaan. Osallistu ilmastotutkimuksen ja PESTEL-tutkimuksen ulkopuolelle. Anna organisaatioille järjestelmiä COVID-19:n vaikutusten hallitsemiseksi. Anna markkinoiden dynaamiselle tutkimukselle, mukaan lukien markkinaa ohjaavat muuttujat, markkinoiden etenemisvaatimukset.

Suorita markkinoiden läpikulkutekniikan tutkimus uusille tai markkinoille tuloa valmistautuneille toimijoille, mukaan lukien markkinaosien määrittely, asiakastutkimus, levikkimalli, tuotetiedot ja -paikannus sekä kustannusjärjestelmän tutkimus. Pysy tietoisena globaalien markkinoiden ajautumisesta ja tutki COVID-19-ruton vaikutusta merkittäviin osiin maailmassa. Tutki kumppaneiden markkinamahdollisuuksia ja anna markkinoiden pioneereille vakavia hienouksia.

Raportti välittää kattavan tutkimuksen osien suhteellisen suuresta määrästä ja tarjoaa tietoja tärkeimmistä havainnollisevista alueista. Tässä raportissa mainitaan lisäksi tuonti/lähetyskäyttö, luonnonmukaiset markkinaluvut, kustannukset, toimialan osuus, strategia, arvo, tulot ja bruttoreunat.

Miksi ostaa tämä raportti?

Raportissa esitellään nykyiset toimintasuunnitelmat ja järjestelmät uusien muutosten tekemiseksi toimintasuunnitelmiin viimeisimpien asioiden ja toiveiden mukaisesti.

Raportti hienosäätää markkinoiden tärkeitä rahallisia merkkejä.

Raportissa tarkastellaan kehityspoikkeamia ja arvioidaan mallikohtaisia ​​osia.

Raportissa analysoidaan markkinoiden fragmentteja vastapäätä muita markkinaosia.

Organisaatioiden rahallinen toteutus näyttää väreilystä ja läheisten toimialojen ylivoimaa tarkastellaan raportissa.

Raportti ratkaisee osion esteet ja vastaukset markkinoille pääsyä varten.

