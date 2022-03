Si prevede che la dimensione del mercato di analisi del rischio raggiungerà i 65,0 miliardi di dollari con un CAGR del 14,6% entro il 2026

La necessità di rispettare le severe normative di settore, le crescenti preoccupazioni per i dati e le violazioni della sicurezza, l’aumento degli sviluppi strategici come partnership e accordi sono fattori chiave che contribuiscono all’elevato CAGR del mercato dell’analisi del rischio durante il periodo di previsione.

Dimensione del mercato: 22,3 miliardi di dollari nel 2018, crescita del mercato – CAGR del 14,6%. Tendenze di mercato – Aumento delle modernizzazioni nel settore Fintech e sviluppi strategici per il mercato Analisi del rischio.

Secondo l’attuale analisi di Reports and Data, il mercato globale di analisi del rischio è stato valutato a 22,3 miliardi di dollari nel 2018 e dovrebbe raggiungere i 65,0 miliardi di dollari entro il 2026, con un CAGR del 14,6%.

Le soluzioni nel mercato dell’analisi del rischio aiutano le organizzazioni a comprendere il rischio che esiste nelle loro aziende. Questi strumenti di soluzione aiutano le aziende a compiere scelte consapevoli del rischio e quindi a migliorare l’efficienza della propria azienda. Inoltre, gli strumenti di mercato dell’analisi del rischio migliorano i rendimenti degli investimenti e riducono i costi associati alla conformità normativa. Con le aziende che prosperano per ridurre le perdite disastrose, negli ultimi anni è stata osservata una tendenza al rialzo nell’implementazione di queste soluzioni nel mercato globale dell’analisi del rischio.

Queste soluzioni riducono i costi anticipando il rischio e aumentando i tassi di rendimento. Quasi tutti i tipi di organizzazioni implicano strumenti di analisi del rischio minimo, come le banche commerciali che devono coprire adeguatamente l’esposizione estera per controllare i prestiti. L’emergere dell’analisi del rischio in tempo reale e su richiesta alimenta la crescita del mercato. Questa soluzione permette di evitare guasti di sistema e tutto ciò che potrebbe ostacolare la normale impresa. I motori per il calcolo del rischio e gli strumenti per l’assistenza alla valutazione del rischio predicono i pericoli ed evitano le spese future per la gestione di tali rischi.

Organizzazioni di ogni dimensione e natura richiedono queste soluzioni per mitigare i rischi, ridurre le perdite e ridurre la complessità. L’implementazione di tali soluzioni riduce l’incertezza dei risultati, dei costi associati e delle responsabilità e delle perdite che ne derivano. Queste soluzioni aiutano le organizzazioni a conformarsi alle linee guida normative e riducono il costo della conformità. Questa soluzione aiuta a costruire un’architettura dinamica di mitigazione del rischio in grado di adattare e valutare facilmente diversi modelli di gestione, richieste dei clienti e modifiche normative.

Alcuni dei principali attori sono IBM, Oracle, SAP, SAS Institute, FIS, Moody’s Analytics, Verisk Analytics, Axiomsl, Gurucul e Provenir.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono:

il mercato dell’analisi del rischio sta crescendo più rapidamente con un CAGR del 7% in Asia Pacifico a causa della crescente automazione dei processi aziendali dovuta alla digitalizzazione nei paesi in via di sviluppo come l’India e la Cina

Gli strumenti ETL sono considerati il ​​segmento leader che ha un valore di 6,52 miliardi di dollari nel 2019, perché i vantaggi come Advanced Data Profiling and Cleansing e una migliore business intelligence

La necessità di dati unificati raccolti da diversi punti di contatto sta guidando la crescita del mercato dell’analisi del rischio Il

Nord America è la regione più grande con una quota del 38,5% nel mercato dell’analisi del rischio a causa del maggiore utilizzo di strumenti ETL e dei dati crescenti raccolti da diversi punti di contatto nella regione Il

segmento dei servizi gestiti è il segmento in più rapida crescita con un CAGR del 9,4% a causa della crescente necessità di riduzione della complessità dei dati nell’azienda

Necessità di gestire grandi silos di dati con l’utilizzo di soluzioni basate su cloud per promuovere l’implementazione nel cloud di questi sol zioni durante il periodo di previsione

si prevede che l’Europa rappresenterà il 30,1% del mercato globale dell’analisi del rischio a causa della crescente necessità di gestione del rischio in tutti i settori della regione

L’analisi del rischio in Fintech è l’ultima innovazione sul mercato.

Segmenti trattati nel rapporto:

ai fini dello studio, il presente rapporto e I dati hanno segmentato il mercato globale dell’analisi del rischio in base all’applicazione, all’utente finale e alle prospettive regionali:

Soluzione (entrate, miliardi di dollari; 2016–2026)

Strumenti ETL Strumenti

rischio Strumenti

visualizzazione Strumenti

analisi del dashboard

Software GRC

Altri

servizi (entrate, USD Miliardi; 2016–2026)

Servizi professionali Modello di distribuzione dei servizi

gestiti

(entrate, miliardi di USD; 2016–2026)

cloud

on-premise

(entrate, miliardi di USD; 2016–2026)

Strategico

Operativo

Finanziario

Altro

Utente finale (entrate, miliardi di USD ; 2016–2026)

Attività bancarie

Produzione

Assicurazioni

Trasporti

Telecomunicazioni

Altro

Prospettive regionali: (Entrate, miliardi di dollari; 2016–2026)

Nord America

Europa

Asia Pacifico

America Latina

Medio Oriente e Africa (MEA)

Market Report include i principali punti TOC:

analisi del rischio Panoramica del mercato

Impatto economico globale sul settore

Concorrenza sul mercato globale per produttori

Produzione globale, entrate (valore) per regione

Fornitura globale ( Produzione), consumo, esportazione, importazione per regioni

Produzione globale, entrate (valore), andamento dei prezzi per tipo

Analisi del mercato globale per applicazione

Analisi dei costi di produzione

Catena industriale, strategia di approvvigionamento e acquirenti a valle

Analisi della strategia di marketing, distributori/commercianti

Analisi dei fattori di effetto del mercato

Rischio Previsioni di mercato di analisi In

conclusione, tutti gli aspetti del mercato di analisi di rischio sono valutati quantitativamente e qualitativamente per studiare comparativamente il mercato globale e regionale. Questo studio di mercato presenta informazioni critiche e dati fattuali sul mercato fornendo uno studio statistico generale di questo mercato sulla base dei driver di mercato, dei limiti e delle sue prospettive future.

