Si prevede che il mercato EMS e ODM raggiungerà 800,19 miliardi di dollari entro il 2028

Basso input di manodopera, collegamenti di transazione, vicinanza ai mercati, saturazione crescente nell’outsourcing dei PC, slancio crescente nella produzione di PC notebook, un mix di prodotti più diversificato e mercati finali sono fattori chiave che contribuiscono all’elevato CAGR del mercato globale EMS e ODM durante il periodo di previsione.

Dimensioni del mercato EMS e ODM – 574,10 miliardi di dollari nel 2020, crescita del mercato – CAGR del 4,26%, tendenze del mercato – aumento delle spedizioni di fornitori di telefoni cellulari come Apple, Xiaomi

Secondo l’attuale analisi di Reports and Data, EMS e ODMil mercato è stato valutato a 574,10 miliardi di USD nel 2020 e si prevede che raggiungerà 800,19 miliardi di USD entro il 2028, a un CAGR del 4,26%. Lo studio copre l’analisi approfondita di ODM (produttore di design originale) ed EMS (servizi di produzione elettronica) e le sfide che devono affrontare. Un produttore di design originale (ODM) è un’azienda che progetta e realizza prodotti secondo le specifiche fornite da un’altra azienda che alla fine lo marchia per la vendita. Gli ODM sono responsabili della ricerca e sviluppo e hanno la capacità di vendere il prodotto da soli, ad altri acquirenti o anche come « White label » (prodotto venduto con più nomi). Ad esempio, l’elettronica di consumo come caricabatterie e custodie per cellulari sono esempi di prodotti creati da ODM. Negli ultimi anni, gli ODM sono cresciuti rapidamente e la maggior parte di essi è in grado di gestire adeguatamente la produzione per più clienti, fornendo spesso una grossa fetta della produzione complessiva. D’altra parte, gli EMS (Electronic manufacturing services) sono produttori a contratto che creano un componente elettronico, dall’inizio (progettazione) alla produzione, test, distribuzione del prodotto finale approvato.

È inoltre responsabile della riparazione dei prodotti creati per gli OEM (Original Equipment Manufacturer, un’azienda che progetta e produce prodotti elettronici in base alle specifiche dell’acquirente). Oltre ai servizi relativi alla produzione, il provider EMS (noto anche come produzione elettronica a contratto) offre anche supporto in servizi come la gestione delle spedizioni, l’assistenza all’approvvigionamento per l’ottenimento di componenti aggiuntivi e la fornitura di servizi ai clienti per i prodotti che hanno creato. Vicinanza ai mercati, bassi input di manodopera, crescente saturazione nell’outsourcing dei PC, crescente slancio nella produzione di PC notebook, un mix di prodotti più diversificato e mercati finali sono alcuni dei fattori chiave che spingono la crescita del mercato nel settore.

I partecipanti chiave allo studio includono l’ industria Hon Hai, Pegatron, Flex, Wistron, Sanmina, Pegatron, Quantia Computer, Compal Electronics, Inventec.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che

attualmente gli ODM si stanno sviluppando più rapidamente in settori più maturi come l’elettronica di consumo e le telecomunicazioni rispetto a settori specializzati come la difesa, l’automobile e l’industria settore. Rispetto a EMS, è meno probabile che OEM (Original Equipment Manufacturer) opti per ODM per la produzione a contratto perché gli OEM hanno meno controllo sui diritti IP (protezione intellettuale), progetti di schede di controllo, PCB ecc. Pertanto, è probabile che gli ODM diventino possibili concorrenti degli OEM in futuro.

Gli ODM sono per lo più preferiti dalle PMI (piccole e medie imprese) e dagli OEM di avvio che hanno un budget inferiore poiché gli ODM hanno il proprio modello di progettazione.

Molti prodotti elettronici di consumo sono fabbricati in Cina grazie alla facile disponibilità delle materie prime, alla qualità, alla velocità e ai bassi costi di manutenzione. Città come Shenzhen stanno diventando un importante polo industriale che attrae famose aziende di elettronica di consumo come Apple.

Al giorno d’oggi EMS ha iniziato ad abbracciare settori non tradizionali come l’elettronica industriale, medica e di consumo. Inoltre sono visti per fornire servizi di progettazione anche nell’assistenza alla progettazione elettrica e software.

La concorrenza globale e le nuove innovazioni stanno costringendo le aziende a ridurre i costi. Inoltre, le aziende sono costrette a produrre beni secondo le preferenze dei consumatori in rapida evoluzione. Oltre a ciò, domanda incerta, catena di approvvigionamento globale complessa e sostenibilità del prodotto sono alcune delle sfide che l’EMS deve affrontare in questi giorni.

Foxconn è il principale fornitore di EMS al mondo, che rappresenta oltre il 50% delle entrate EMS.

Ai fini di questo rapporto, Reports and Data ha segmentato il globale Mercato EMS e ODM in base a produttori, applicazione e regione:

Produttori (ricavi, milioni di dollari; 2020–2028)

EMS-

Hon Hai Industry Pegatron Flex Wistron Sanmina



ODMs-

Pegatron Quanta Computer Compal Electronics Inventec



Applications (Entrate, milioni di USD; 2020–2028

Computer

Dispositivi di consumo Settore

automobilistico

Server e

reti

Prospettive regionali (Entrate in milioni di USD; 2020–2028)

Nord America

Europa

Asia Pacifico

Medio Oriente e Africa

America Latina

