Si prevede che il mercato della sicurezza della rete intelligente raggiungerà 12,84 miliardi di dollari entro il 2026

Dimensioni del mercato della sicurezza della rete intelligente: 5,97 miliardi di dollari nel 2018, crescita del mercato – CAGR di 9,9 %

Il mercato della sicurezza delle reti intelligenti dovrebbe raggiungere i 12,84 miliardi di dollari entro il 2026, secondo un nuovo rapporto

di Reports and Data. Lo sviluppo e l’integrazione costanti di nuove tecnologie innovative e di rete stanno migliorando le misure di sicurezza. Riconoscendo la complessità associata alla rete intelligente a causa della rete complessa, c’è un miglioramento dei fattori di rischio, tra cui riservatezza dei dati, sicurezza e vulnerabilità. Ciò potrebbe comportare un migliore attacco penetrando nella rete e guadagnandosi l’accesso al software e trasformando le condizioni di carico per invadere la rete, con conseguente aumento della domanda di soluzioni di sicurezza della rete intelligente. Inoltre, le crescenti iniziative del governo per la digitalizzazione del settore energetico verso la tecnologia delle reti intelligenti favoriranno la crescita del mercato durante il periodo di previsione. Ciò aiuta a migliorare la distribuzione e l’utilizzo riducendo la perdita di trasmissione durante la trasmissione di potenza.

Si prevede che il mercato nella regione dell’Asia del Pacifico assisterà al CAGR più alto del 10,3% durante il periodo di previsione. Il crescente sostegno del governo e le politiche auspicabili stanno spingendo la crescita del mercato. Si prevede che i prossimi piani per le città intelligenti nelle regioni emergenti offriranno un’opportunità durante il periodo di previsione.

I principali attori nel mercato delle Smart Grid includono Cisco Systems, Inc., BAE Systems PLC, Intel Security (Mcafee), Siemens AG, Symantec Corporation, IBM Corporation, N-Dimension Solutions, Inc., Elster Solutions, Alertenterprise, Leidos.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che

il mercato della sicurezza delle reti intelligenti dovrebbe raggiungere i 12,84 miliardi di dollari entro il 2026, con un CAGR del 9,9% durante il periodo di previsione.

L’implementazione del cloud ha rappresentato una quota maggiore del 65,8% del mercato nel 2018.

Nuovi e avanzati servizi di tecnologia cloud consentono a migliaia di clienti di utilizzare risorse correlate aiutando le aziende a ridurre le proprie spese. Il cloud consente alla tecnologia di adattarsi rapidamente al panorama in evoluzione e di adattarsi ai nuovi cambiamenti necessari. I fornitori di servizi cloud assicurano che le applicazioni possano essere configurate senza sforzo e creare intere soluzioni in breve tempo. Questi fattori aiutano le organizzazioni a concentrarsi sulle proprie competenze chiave, che a loro volta si traducono nella loro crescita complessiva.

Il segmento delle applicazioni per le risorse ad alta efficienza energetica ha rappresentato la quota maggiore del 29,3% del mercato nel 2018.

Si prevede che il tipo di sicurezza dell’applicazione assisterà al CAGR più alto del 10,3% durante il periodo di previsione.

La quota maggiore è rappresentata dal Nord America con una quota del 32,3% del mercato nel 2018. I cambiamenti tecnologici nell’IT hanno portato a continui miglioramenti nella regione.

Vari attori stanno sviluppando strategie per sottolineare la loro presenza nel settore.

Siemens ha esteso la sua alleanza strategica con Atos nel novembre 2016 e ha aumentato le sue capacità nel campo dell’intelligenza artificiale, della sicurezza industriale, delle tecnologie di miglioramento dei servizi, dell’analisi dei dati industriali e del Web dei sistemi.

Ai fini di questo studio, Reports and Data hanno segmentato il mercato in base a distribuzione, tipo di sicurezza, applicazione e area geografica:

Outlook distribuzione (entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

cloud

on-premise

Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2016-2026)

Sicurezza di rete Sicurezza

delle applicazioni Sicurezza

endpoint

Database Security

Application Outlook (Entrate, miliardi di USD; 2016-2026)

l’efficienza energetica Risorse

per l’energia rinnovabile

Contatori

intelligenti Applicazioni intelligenti

Altro

Prospettive regionali (Entrate, miliardi di USD; 2016-2026)

Nord America

Europa

Asia Pacifico

America Latina

Medio Oriente e Africa

Grazie per aver letto il nostro report. Il report può essere personalizzato in base alla segmentazione regionale e al panorama competitivo.

Grazie per aver letto il nostro rapporto. Per richieste di personalizzazione o ulteriori informazioni, ti preghiamo di connetterti con noi e ti assicureremo di ottenere il rapporto che soddisfi le tue esigenze.

