Si prevede che il mercato del rilevamento delle anomalie raggiungerà 8,80 miliardi di dollari entro il 2027

L’aumento dei crimini informatici e il rapido aumento della generazione di volume di dati è uno dei fattori significativi che influenzano la crescita del mercato.

Dimensione del mercato del rilevamento delle anomalie: 2,76 miliardi di dollari nel 2019, crescita del mercato – CAGR del 15,3%, tendenze del mercato: utilizzo crescente nei test del software

Il mercato globale del rilevamento delle anomalie dovrebbe raggiungere gli 8,80 miliardi di dollari entro il 2027, secondo un nuovo rapporto di Reports e Dati. L’uso crescente di Internet of Thing (IoT) è tra i principali fattori trainanti del mercato del rilevamento delle anomalie. Il crescente utilizzo dell’IoT ha portato a una rapida crescita di minacce e attacchi, tra cui denial of service, operazioni dannose, controllo dannoso, rilevamento del tipo di dati, scansione, spionaggio e configurazione errata che possono causare un errore del sistema IoT. Secondo una ricerca del 2018, circa il 15,0% delle organizzazioni ha implementato soluzioni di intelligenza artificiale ed è stato stimato che circa il 31,0% incorporerà soluzioni di intelligenza artificiale nel prossimo anno. Inoltre, circa il 50,0% delle organizzazioni ha osservato un aumento del valore delle frodi dal 2018; e quasi il 25,0% delle entrate perse non è mai stato recuperato.

L’incidenza di un’anomalia nel flusso di dati è spesso un segno della presenza di un errore di programmazione e il rilevamento di tali anomalie può essere utilizzato per il rilevamento di errori e l’aggiornamento della qualità del software. Inoltre, il rilevamento delle anomalie aiuta gli utenti finali a identificare i bug del software non appena si verificano, fornendo ai programmatori una nuova percezione del comportamento dei programmi, incluso il tracciamento degli errori nascosti che corrompono i risultati del programma o l’identificazione di rari casi d’angolo nella sequenza logica dei programmi.

I partecipanti chiave includono IBM, Hewlett Packard Enterprise, Dell Technologies, Trustwave Holding Inc., Wipro Limited, Teradata, Cisco Systems, Symantec Corporation, SAS Institute Inc., LogRythm Inc. e Securonix Inc., tra gli altri.

Studi clinici hanno dimostrato che la maggior parte dei pazienti COVID-19 soffre dell’infezione polmonare. Anche se una TC del torace è risultata essere un eccellente metodo di imaging per diagnosticare le malattie legate ai molluschi, la radiografia del torace trova un’ampia applicazione grazie al suo tempo di imaging più rapido e al costo notevolmente inferiore rispetto alla TC. Il rilevamento delle anomalie con l’aiuto dell’intelligenza artificiale può aiutare i radiologi nell’esaminare la grande quantità di immagini a raggi X del torace per uno screening COVID-19 efficiente e affidabile.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che

per componente, le soluzioni di rilevamento delle anomalie hanno contribuito a una quota di mercato più ampia nel 2019 ed è probabile che crescano a un tasso del 14,8% nel periodo di previsione. Un aumento di malware non identificato che compromette i sistemi interni, attacchi DDoS devastanti e altre minacce che eludono la sicurezza tradizionale hanno portato a soluzioni di monitoraggio della rete fornite con solide soluzioni di intelligenza artificiale chiamate Network Behavior Anomaly Detection. Questa soluzione monitora permanentemente il traffico di rete, analizzando la connettività per cercare anomalie ed esporre comportamenti sospetti consentendo una risposta a minacce alla sicurezza ancora non identificate e non rintracciabili da altre tecnologie.

In base alla modalità di implementazione, il cloud ha detenuto una quota di mercato maggiore nel 2019, grazie a numerosi vantaggi come l’economicità, il backup e il ripristino dei dati, la scalabilità e l’implementazione più rapida, tra gli altri.

Per applicazione, il rilevamento dell’infusione ha detenuto la quota di mercato più ampia nel 2019. Il predominio sul mercato di questo metodo è dovuto alla sua capacità di costruire modelli di comportamento normale della rete che vengono quindi utilizzati per identificare nuovi modelli che si allontanano notevolmente dai profili. Tali anomalie possono rappresentare vere e proprie intrusioni o semplicemente nuovi comportamenti che devono essere aggiunti ai profili.

Secondo l’utente finale, l’industria manifatturiera dovrebbe crescere a un tasso del 15,8% nel periodo di previsione. Nei sistemi di produzione, la riduzione dei tempi di fermo è fondamentale e il rilevamento delle anomalie consente la manutenzione predittiva per ridurre i problemi di fermo macchina. Di recente, l’apprendimento automatico viene applicato per rilevare anomalie nei processi di produzione.

Si stima che la regione dell’Asia del Pacifico cresca al tasso più veloce del 16,6% nel periodo di previsione, attribuito al settore IT in via di sviluppo nei paesi che comprendono, tra gli altri, Cina, India e Giappone.

Nel febbraio 2017, Hewlett Packard Enterprise (HPE), uno dei principali attori del mercato, ha annunciato l’acquisizione della società di analisi comportamentale, Niara, per aiutare le aziende a rilevare e prevenire gli attacchi informatici ai dispositivi IoT implementati sul posto di lavoro. Niara offre una soluzione che utilizza l’apprendimento automatico (ML) e l’analisi dei big data per identificare le minacce informatiche avanzate che hanno violato le difese perimetrali, inclusi i firewall.

Ai fini di questo rapporto, Reports e Data hanno segmentato i droni commerciali globali mercato in base a componente, modalità di distribuzione, applicazione, utenti finali e regione:

Componente Outlook (entrate, milioni di dollari; 2017-2027)

Soluzione comportamento di rete Rilevamento anomalie comportamento degli utenti

del servizio

Outlook (entrate, milioni di dollari; 2017-2027)

on-premise

basata su cloud

Outlook (ricavi, milioni di dollari; 2017-2027)

Rilevamento delle intrusioni Rilevamento delle

frodi

Monitoraggio dello stato del sistema

errori

Altri

utenti finali Outlook (entrate, milioni di dollari; 2017-2027)

BFSI

IT e telecomunicazioni

Governo e Difesa

Manifatturiero

Sanità

Altri

Prospettive regionali (entrate, milioni di dollari; 2017-2027)

Nord America

Europa

Asia Pacifico

America Latina

MEA

