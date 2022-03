Si prevede che il mercato dei tessuti per cordoni pneumatici raggiungerà 8.351,4 milioni di dollari entro il 2028

La crescente domanda di tessuti per cordoni per pneumatici ecologici, la crescente capacità di acquisto e l’uso di veicoli passeggeri in tutto il mondo e l’aumento delle vendite di attrezzature per l’industria mineraria e da costruzione hanno portato a un aumento del mercato dei tessuti per cordoni per pneumatici.

Dimensioni del mercato dei tessuti per cordoni per pneumatici: 5.529,8 milioni di dollari nel 2020, crescita del mercato – CAGR del 5,20%, tendenze del mercato: aumento della domanda di tessuti per cordoni per pneumatici ecologici

globale dei mercato raggiungerà gli 8.351,4 milioni di dollari entro il 2028, secondo un nuovo report di Reports and Data. Il fattore principale che contribuisce all’espansione del mercato è l’industria automobilistica in continua espansione. Oltre a ciò, vari altri fattori di mercato stanno sostenendo la crescita del mercato. Uno dei fattori degni di nota al riguardo è il cambiamento delle preferenze tra gli utenti finali, che stanno aprendo nuove strade per il funzionamento del mercato. Negli ultimi anni è osservabile un aumento della consapevolezza tra i consumatori sui prodotti eco-compatibili. Tale mutevole andamento del mercato ha un impatto positivo sulla crescita del mercato. Ha aumentato la domanda di tessuti ecologici per cordoni pneumatici.

Oltre ai fattori sopra specificati, il crescente potere d’acquisto dei clienti nelle regioni in via di sviluppo ha portato a un aumento della produzione di autoveicoli. L’aumento degli acquisti di autovetture eleva la necessità di sostituzioni e manutenzioni dei veicoli, che hanno un impatto positivo sulla domanda di questo tessuto. Le materie prime sono facilmente reperibili e anche il processo di produzione di questi tessuti è semplice. Si traduce nel supportare i produttori nell’aumentare la loro capacità produttiva.

Contestualmente alla regione, l’Europa occupa una posizione di primo piano nel mercato. La quota di mercato occupata dall’Europa è attribuita alla presenza di un’industria automobilistica ben consolidata, all’elevato potere d’acquisto dei consumatori e all’elevata necessità di sostituzione delle autovetture acquistate.

I partecipanti chiave includono Hyosung Corporation, Indorama Ventures Public Company Limited, Kolon Industries Inc., Kordsa Teknik Tekstil AS, SRF Ltd, Century Enka Limited, Toray Industries Inc, Teijin Ltd., Firestone Fibers & Textile Company e Shenma Industrial Co. Ltd.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che

il mercato dei tessuti per cordoni pneumatici deteneva una quota di mercato di 4,50 miliardi di dollari nell’anno 2018. Si prevede che assisterà a un tasso di crescita del 5,0% nel periodo di previsione.

Per quanto riguarda la tipologia di pneumatico, il segmento dei pneumatici radiali ha generato il fatturato più alto di 3,06 miliardi di dollari nel 2018, con un tasso di crescita del 5,2% nel periodo di previsione. La sua maggiore preferenza tra gli utenti finali è dovuta ai suoi vantaggi come una maggiore flessibilità rispetto ai pneumatici a tele diagonali che aumentano il comfort di marcia e una migliore maneggevolezza del veicolo, contribuendo così alle entrate generate da questo segmento.

Nel contesto del tipo di veicolo, il segmento delle autovetture ha prodotto un fatturato maggiore di 2,79 miliardi di dollari nel 2018 con un CAGR più rapido del 5,7% durante il periodo di previsione. L’aumento del potere d’acquisto dei clienti nelle regioni in via di sviluppo, come l’India e la Cina, e la conseguente elevata produzione, vendita di autovetture e conseguente aumento della domanda di questo tessuto contribuiscono alle entrate generate da questo segmento.

Nel contesto delle Materie Prime, il segmento Nylon ha generato il fatturato più alto di 2,48 miliardi di dollari nel 2018, con un tasso di crescita del 5,3% nel periodo di previsione. Le sue caratteristiche come l’elevata resistenza, la leggerezza e la facile lavorabilità in fibre, contribuiscono alle entrate generate da questo segmento.

Per quanto riguarda l’applicazione, il segmento della sostituzione occupa una quota di mercato maggiore del 69,0% nel 2018, con un tasso di crescita più rapido del 5,4% nel periodo di previsione. La quota di mercato detenuta dal segmento della sostituzione è attribuita all’aumento degli acquisti di autovetture, all’esigenza associata di sostituire le parti del veicolo con l’aumento dell’età del veicolo e all’accessibilità economica della sostituzione rispetto all’installazione di nuove parti.

Per quanto riguarda la regione, il Nord America occupa la terza quota di mercato dello 0% nel 2018, con un CAGR del 5,3% durante il periodo di previsione. La quota di mercato detenuta dal Nord America è attribuita al consolidato settore automobilistico, all’elevata capacità di acquisto dei privati, al forte OEM e all’aftermarket automobilistico in Nord America.

Ai fini di questo rapporto, Reports and Data hanno segmentato il globale mercato dei tessuti per cordoni pneumatici in base al tipo di pneumatico, al tipo di veicolo, alla materia prima, all’applicazione e alla regione:

Outlook sul tipo di pneumatico (volume, kilo tonnellate; entrate, miliardi di dollari; 2018-2028)

Pneumatici radiali Pneumatici

ad alte prestazioni Pneumatici

diagonali

Tipo di veicolo Outlook ( Volume, kilo tonnellate; Entrate, miliardi di USD; 2018-2028)

Veicoli commerciali

Autovetture

Tipo di materia prima Outlook (Volume, kilo tonnellate; Entrate, miliardi di USD; 2018-2028)

Poliestere

Rayon

Nylon

Altro

Tipo di applicazione Outlook (Volume, kilo tonnellate; Entrate, miliardi di dollari; 2018-2028)

sostitutive

[OEM]

Automation Testing Market Prospettive regionali (entrate, milioni di dollari; 2018-2026)

Nord America

Europa

APAC

RoW

Medio Oriente e Africa

