Si prevede che il mercato degli scanner per veicoli raggiungerà i 2.609,8 milioni di dollari entro il 2028

La crescente preoccupazione per la sicurezza da parte dei governi e gli sviluppi nelle infrastrutture stanno guidando il mercato degli scanner per veicoli.

Dimensioni del mercato degli scanner per veicoli: 1.638,8 milioni di dollari nel 2020, crescita del mercato – CAGR del 5,90%, tendenze del mercato – aumento delle attività terroristiche in tutto il mondo.

Si prevede che il mercato globale degli scanner per veicoli raggiungerà i 2.609,8 milioni di dollari entro il 2028, secondo un nuovo rapporto di Reports and Data. Uno scanner per veicoli è uno strumento elettronico utilizzato per diagnosticare e anche riprogrammare i moduli di controllo del veicolo.

Vari tipi di scanner, come quelli fissi e portatili, aiutano nell’illuminazione, nel rilevamento, nell’imaging, nella scansione e nell’elaborazione del veicolo. Questi scanner sono utili per la diagnostica di bordo dei veicoli. I consumatori richiedono veicoli che siano integrati con più caratteristiche di sicurezza e funzionalità di facile utilizzo. Gli OEM dei veicoli si stanno concentrando sulla fornitura di sistemi di facile utilizzo che possiedono funzionalità tecnologiche avanzate. Inoltre, una maggiore attenzione alle norme di sicurezza e protezione da parte dell’organizzazione dei governi di vari paesi insieme allo sviluppo delle infrastrutture, sono fattori che guidano il mercato dei sistemi di scansione per veicoli.

L’aumento della produzione di veicoli, l’aumento delle vendite di veicoli elettrici, i progressi tecnologici e le crescenti minacce da parte di estremisti e terroristi stanno spingendo la domanda del mercato. Anche l’aumento delle iniziative governative e il sostegno allo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti e normative stringenti stanno incoraggiando la crescita del mercato.

Si prevede che il Nord America guiderà il mercato degli scanner per veicoli a causa della forte domanda di scanner per veicoli portatili nei posti di blocco dei parcheggi. La regione è stata testimone di un numero elevato di attività terroristiche negli ultimi due anni e la preoccupazione per la sicurezza della popolazione ha aumentato la sicurezza sia nel governo che nei luoghi commerciali.

I partecipanti chiave includono Omnitec, Tescon AG, Godrej & Boyce, Secuscan, Leidos, El-Go Team, Gatekeeper Security, Uveye, Infinite Technologies e Intelliscan, tra gli altri.

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che

la portabilità dei sistemi di sorveglianza può influire in modo significativo su come (e se) il personale di sicurezza può schierarsi in situazioni di forte stress/rapide. I sistemi leggeri, durevoli e altamente mobili consentono un’implementazione rapida e semplice in qualsiasi situazione. Si prevede che lo scanner portatile/mobile crescerà con un CAGR del 6,9% durante il periodo di previsione.

Under Vehicle Surveillance Systems (UVSS) fornisce immagini cucite ad alta risoluzione della parte inferiore dei veicoli ed esegue la scansione di veicoli di tutte le categorie e dimensioni. L’UVSS può essere collegato in rete al monitoraggio centralizzato e al sistema di gestione del database.

Gli strumenti di scansione costano più dei lettori di codice e questi gadget sono dotati di diverse varietà di funzionalità che i lettori di codice non hanno. Forniscono l’accesso ai dati in tempo reale e registrati, possono facilitare le opzioni avanzate di risoluzione dei problemi e sono anche in grado di leggere i codici specifici del produttore.

Gli istituti governativi hanno una forte domanda di sistemi di scanner per veicoli per proteggere luoghi sensibili come impianti petroliferi e centrali nucleari. I governi stanno installando scanner per veicoli per salvaguardare strutture di difesa, basi militari e posti di blocco transfrontalieri. La protezione è estesa alle centrali nucleari, ai monumenti antichi e alle strutture carcerarie.

Si prevede che l’Asia Pacifico crescerà con un CAGR del 6,5% durante il periodo di previsione. L’alto livello di produzione di veicoli in paesi come Cina, Giappone e paesi in via di sviluppo come l’India sta incoraggiando la domanda del mercato.

Ai fini di questo rapporto, Report e dati sono stati segmentati nel veicolo globale Mercato degli scanner in base al tipo di scanner, al tipo di struttura, al tipo di tecnologia, all’applicazione e alla regione:

Tipo di scanner Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2018-2028)

Scanner fisso/statico Tipo di struttura scanner

portatile/mobile

Outlook (entrate, miliardi di dollari; 2018-2028)

Drive-Through

UVSS

Tipo di tecnologia Outlook (entrate, miliardi di USD; 2018-2028)

Rilevamento

Scansione

Elaborazione

Imaging

Illuminante

Applicazione Outlook (entrate, miliardi di USD; 2018-2028) Strutture

private o commerciali

Protezione delle infrastrutture critiche/governative

Prospettive regionali ( Entrate, miliardi di dollari; 2018-2028)

Nord America

Europa

Asia Pacifico

MEA

America Latina

