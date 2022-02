Services de transport dans la taille et les prévisions du marché des soins de santé (2022-2030) | Avec l’impact post-Covid-19 par les principaux acteurs : CJ Medical Transportation, Crothall Healthcare, DHL International GmbH, Empress EMS, GMTcare, MTM

Les services de transport sur le marché des soins de santé étaient évalués à 22 225,62 millions de dollars américains en 2022 et devraient atteindre 33 000,63 millions de dollars américains d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC estimé à 4,52 % sur la période de prévision.

Les rapports couvrent les développements clés du marché des services de transport dans les soins de santé en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion des activités et de la clientèle des acteurs du marché. Les payeurs du marché des services de transport dans les soins de santé prévoient des opportunités de croissance lucratives à l’avenir avec la demande croissante de services de transport dans le marché des soins de santé sur le marché mondial.

[En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact du COVID 19 sur les perspectives des marchés absolus qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte les services de transport mondiaux sur le marché des soins de santé]

Principaux acteurs influençant le marché :

CJ Medical Transportation, Crothall Healthcare, DHL International GmbH, Empress EMS, GMTcare, MTM, Inc., One Call, Patriot Medical Transport, Secure Transportation Company, Watts Healthcare, Xpress Non-Emergency Medical Transportation, Inc., et

Services de transport sur le marché de la santé

Par type

Transport médical Produits médicaux Transport de l’incubateur Services de traitement mobiles Transport des patients

Transport non médical Services de messagerie Services de salle de courrier Couvertures d’événements Services de rapatriement sanitaire



Par les utilisateurs finaux

Navette aéroport

Hôpitaux

Centres médicaux

Établissements de soins infirmiers

Clients Privés Payants

L’analyse détaillée du marché mondial des services de transport dans les soins de santé de l’industrie technologique avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des services de transport dans les soins de santé avec une segmentation détaillée du marché par composant, type de déploiement, secteur vertical et géographie. Le marché mondial des services de transport dans les soins de santé devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des services de transport dans les soins de santé et présente les principales tendances et opportunités du marché.

En outre, le rapport analyse les facteurs affectant le marché des services de transport dans les soins de santé du côté de la demande et de l’offre et évalue plus en détail la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions considérées dans le rapport Global Transportation Services in Healthcare Market.

