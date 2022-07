service par acteurs clés, type et applications Prévisions jusqu’en 2028

La taille du marché mondial énergie en tant que service devrait atteindre 127,63 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse par Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à la préférence croissante du secteur de l’énergie pour la production d’électricité décentralisée. Le besoin croissant de production d’énergie de manière durable, rentable et fiable est un autre facteur majeur qui stimule la demande d’énergie décentralisée et soutient la croissance des revenus du marché mondial de l’énergie en tant que service.

L’autonomisation des entreprises, des consommateurs locaux et des communautés à l’aide de l’énergie décentralisée, car les petites centrales électriques peuvent être connectées au réseau, stimule l’utilisation régulière des services de distribution d’électricité décentralisés. L’industrie de l’énergie a connu une évolution vers les ressources énergétiques distribuées afin de surmonter les problèmes de fiabilité du réseau, les phénomènes météorologiques violents, les pannes d’équipement, la réduction des coûts des ressources énergétiques distribuées, entre autres, sont d’autres facteurs clés qui stimulent la croissance de l’énergie mondiale en tant que service. marché.

Le rapport Global Energy as a Service Market évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché mondial de l’énergie en tant que service étudie le scénario de marché pour offrir des projections de croissance pour l’industrie de l’énergie en tant que service pour la période de prévision 2021-2028. Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance potentielles et les limites auxquelles les principaux acteurs de l’industrie pourraient être confrontés pendant toute la durée de la prévision.

Principaux acteurs impliqués :

WGL Energy, ENGIE, Schneider Electric, Siemens, Johnson Controls, General Electric, EDF Renewables, Edison International, Alpiq et Enel X.

Principaux faits saillants du rapport

En décembre 2020, STMicroelectronics a conclu un partenariat avec Schneider Electric sur la neutralité carbone et le co-développement de solutions écoénergétiques. Schneider Electric devrait aider STMicroelectronics à réduire son empreinte environnementale mondiale.

Le segment des services d’approvisionnement énergétique représentait la plus grande part des revenus en 2020. L’augmentation des offres d’approvisionnement énergétique, qui se composent de combustibles fossiles, de sources d’énergie renouvelables, de biocarburants et de biomasse, stimule la demande de services d’approvisionnement énergétique pour un approvisionnement énergétique plus efficace.

Les revenus du segment commercial devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. Le modèle d’énergie en tant que service est conçu pour aider les propriétaires de bâtiments commerciaux du secteur privé avec une expertise technique et des détails liés au capital pour mettre en œuvre des projets d’efficacité énergétique, ce qui devrait stimuler sa demande de déploiement dans les bâtiments commerciaux.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’énergie en tant que service en fonction du type de service, de l’utilisation finale et de la région :

Type de service Perspectives (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

exploitation et de maintenance Services

d’approvisionnement énergétique Services d’

efficacité et d’optimisation énergétiques

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Industriel

Commercial

Analyse régionale :

Cette section du rapport offre des informations précieuses sur la segmentation géographique du marché de l’énergie en tant que service, ainsi que l’estimation de l’actuel et les valorisations futures du marché basées sur la dynamique de l’offre et de la demande et la structure des prix des principaux segments régionaux. De plus, les perspectives de croissance de chaque segment et sous-segment ont été méticuleusement décrites dans le rapport.

Le rapport classe le marché mondial de l’énergie en tant que service dans diverses régions, notamment:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE )

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Questions clés auxquelles répond le rapport :

quelle sera la croissance estimée rythme du marché de l’énergie en tant que service d’ici 2028 ?

Quels sont les principaux distributeurs, vendeurs et fabricants du marché?

Quels sont les facteurs moteurs et restrictifs de la croissance du marché de l’énergie en tant que service tout au long de la période de prévision?

Quelles sont les tendances actuelles et futures du marché de l’énergie en tant que service?

Quelles sont les ventes et l’analyse des prix du produit par types, applications et régions ?

Quelles sont les opportunités attendues pour les entreprises et les nouveaux entrants dans les années à venir ?

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Pour obtenir plus d’informations sur le rapport personnalisé et le plan de personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous fournirons le rapport personnalisé bien adapté.

