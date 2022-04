Séquençage de nouvelle génération (NGS) Taille du marché, part, analyse des applications, perspectives régionales, tendances de croissance, acteurs clés, stratégies concurrentielles et prévisions jusqu’en 2029

Rapport d’activité sur le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) doté d’une analyse et de prévisions complètes du marché, d’une définition du marché, des moteurs du marché et des contraintes du marché, de la part de marché, de la segmentation du marché et de l’analyse des principaux acteurs du marché. Les tendances émergentes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités du marché sont identifiés et analysés apparemment lors de la génération de ce document marketing. Les clients obtiennent des informations et une connaissance inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés respectifs à partir de ce rapport de marché.

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) est en croissance avec des facteurs tels que la diminution du coût du séquençage génétique par base, l’augmentation de l’adoption de la pharmacologie axée sur le génome, le large portefeuille de produits offert par un acteur majeur agit également comme un facteur majeur pour la croissance du marché. En outre, l’utilisation du séquençage de nouvelle génération dans le développement de médicaments et la tendance croissante à la personnalisation des médicaments ont également donné un essor au marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 17,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et est devrait atteindre 29 307,13 millions USD d’ici 2029. Le large portefeuille offert par les principaux acteurs et l’utilisation du NGS dans le développement de médicaments devraient servir de moteur à la croissance du marché du séquençage de nouvelle génération (NGS).

Scénario de marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS)

Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial du séquençage de nouvelle génération (NGS) en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Le leader du marché est Illumina, Inc., qui représente une part de marché estimée à environ 26,10 % sur le marché mondial. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant de nouveaux produits de séquençage de nouvelle génération (NGS).

En novembre 2021, Illumina Inc. a annoncé un partenariat avec Sequoia Capital China pour établir les premières start-ups à rejoindre Genomics Incubator en Chine. Cela augmentera les plans de recherche et de développement de l’entreprise vers la génomique et a aidé l’entreprise à établir une bibliothèque de génomique en Chine.

