Selon le rapport DBMR, le marché des vêtements de sport devrait atteindre 279,2 milliards de dollars, en croissance à un taux de 5,53 % de 2022 à 2029 La prise de conscience et le désir croissants d'un mode de vie sain conduisent à un mode de vie sain et actif et pour cette raison, les consommateurs sont encouragés à intégrer la forme physique et l'activité physique dans leurs routines quotidiennes. Pendant la pandémie de COVID-19, les gouvernements ont imposé des confinements dans de nombreux pays pour limiter l'exode des personnes.

Les vêtements de sport sont faits de matériaux qui permettent aux athlètes de se sentir à l’aise pendant les compétitions. Le type de matériel utilisé dépend de l’intensité de votre entraînement. L’équipement de yoga doit être fait d’un tissu très flexible pour permettre un mouvement facile, et ce matériau peut être nécessaire.

Dynamique du marché du sportswear

chauffeur

Protéger l’environnement

Les vêtements de sport aident à protéger l’environnement. Les entraînements en plein air lors des chaudes journées d’été nécessitent des vêtements amples et des tissus respirants. Cela vous aidera à rester au frais car vous ne surchaufferez pas. Pendant les mois froids d’hiver, portez des couches de vêtements pour vous protéger du froid. Cependant, il est utilisé comme couche extérieure car il est facile de réguler la température corporelle grâce à sa bonne respirabilité, ce qui devrait augmenter la demande de vêtements de sport et stimuler la croissance du marché.

Maintenir la performance globale

Des vêtements de sport spécialement conçus pour votre sport. Il soutient les bons groupes musculaires pendant les entraînements et les séances d’entraînement et offre une protection là où vous en avez le plus besoin, améliorant encore vos performances globales. Les vêtements de sport peuvent également vous aider à performer plus efficacement avec moins de blessures. Les vêtements de sport peuvent avoir un impact énorme sur la façon dont vos muscles et votre corps bougent pendant l’exercice et le jeu.

Possibilité

Le confort des vêtements de sport avec des fonctionnalités améliorées améliorant les performances, telles que la régulation de la température et la gestion de l’humidité pour prévenir les blessures et l’inconfort, a suscité l’intérêt des consommateurs, les consommateurs étant prêts à payer plus pour ces aides supplémentaires. Le nombre croissant de personnes participant à de nombreuses activités sportives est également une opportunité pour le taux de croissance du marché des vêtements de sport. Le prix élevé des vêtements de sport est un défi de taille pour le marché des vêtements de sport. En outre, la montée des marchés émergents et les partenariats stratégiques agiront également comme moteurs du marché, augmentant encore les opportunités lucratives sur le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des vêtements de sport

La prise de conscience et le désir croissants d’un mode de vie sain conduisent à un mode de vie sain et actif et pour cette raison, les consommateurs sont encouragés à intégrer la forme physique et l’activité physique dans leurs routines quotidiennes. Pendant la pandémie de COVID-19, les gouvernements ont imposé des confinements dans de nombreux pays pour limiter l’exode des personnes. Pour cette raison, l’intérêt des consommateurs pour les sports de plein air a changé. La baisse de la part de marché a transformé la croissance des revenus du marché.

Couverture du marché mondial des vêtements de sport

des sports

football

basketball

base-ball

Autre

ingrédient

la nature

synthétique

type d’impression

Mercure

estampage de silicone

transmission de réflexion

couleurs

photo imprimée

Autre



canal de distribution

Commerce électronique

Supermarché/Hypermarché

point de vente de la marque

magasin discount

Autre

utilisateur final

Masculin

Femme

enfants

