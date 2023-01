Selon le rapport DBMR, le marché des vêtements de sport croît à un taux de 5,53 % de 2022 à 2029.

Le marché des vêtements de sport est estimé à 181,51 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 279,2 milliards de dollars d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,53 % entre 2022 et 2029. Informations sur le marché telles que l’analyse d’experts, l’analyse des importations / exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de production et le comportement des consommateurs, la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché.

Les survêtements sont fabriqués à partir de matériaux avec lesquels les joueurs peuvent se sentir à l’aise tout en jouant. Le type de matériel utilisé dépend de l’intensité du sport. L’équipement de yoga doit être fait d’un tissu suffisamment souple pour permettre un mouvement facile.

Dynamique du marché du sportswear

chauffeur

protection environnementale

Les vêtements de sport peuvent aider à protéger l’environnement. Lorsque vous faites de l’exercice à l’extérieur pendant les chaudes journées d’été, des vêtements amples et des tissus respirants sont nécessaires. Cela aide à garder le corps au frais en l’empêchant de surchauffer. Pendant les mois froids d’hiver, portez plusieurs couches de vêtements pour vous protéger du froid. Cependant, comme il offre une respirabilité pour un contrôle facile de la température corporelle, il est également utilisé comme couche extérieure.En raison de ces facteurs, la demande de vêtements de sport devrait augmenter et stimuler la croissance du marché.

Maintenir la performance globale

Les vêtements de sport sont conçus spécifiquement pour votre sport. Pendant les entraînements et les entraînements, vous pouvez contribuer davantage à votre performance globale en soutenant les bons groupes musculaires et en protégeant les zones qui en ont le plus besoin. Les vêtements de sport peuvent également vous aider à performer plus efficacement avec moins de blessures. Les vêtements de fitness peuvent avoir un impact significatif sur la façon dont vos muscles et votre corps bougent pendant l’exercice et le sport.

occasion

Le confort des vêtements de sport avec des attributs améliorés tels que la gestion de la température, la gestion de l’humidité et d’autres caractéristiques qui améliorent les performances et préviennent les blessures et l’inconfort potentiels ont attiré l’attention des consommateurs prêts à payer plus pour ce soutien supplémentaire. . Le nombre croissant de personnes participant à de nombreuses activités sportives est également une opportunité pour le taux de croissance du marché des vêtements de sport. La nature chère des vêtements de sport est un défi majeur pour le marché des vêtements de sport. En outre, une coopération stratégique renforcée avec de nouveaux marchés émergents agira également comme un moteur de marché, augmentant encore les opportunités de marché bénéfiques.

L’impact du COVID-19 sur le marché des vêtements de sport

La conscience de soi croissante et le désir d’un mode de vie sain font que les consommateurs semblent actifs et en bonne santé, c’est pourquoi ils intègrent des activités physiques et sportives dans leurs routines quotidiennes. Pendant la pandémie de COVID-19, les gouvernements ont imposé des confinements dans plusieurs pays qui ont restreint les sorties en raison de l’évolution de l’intérêt des consommateurs pour les sports de plein air. Cette baisse de part a modifié la croissance des revenus du marché.

Étendue du marché mondial des vêtements de sport

des sports

football

panier balançoire

base-ball

Etc

ingrédient

Naturel

synthétique

type d’impression

Mercure

relief en silicone

transmission de réflexion

couleurs

photo d’entreprise

Etc

canal de distribution

commerce électronique

Supermarché/Hypermarché

point de vente de la marque

magasin discount

Etc

utilisateur final

Hommes

femme

enfants

