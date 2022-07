Segments non identifiés du marché des tests E Coli – La plus grande opportunité de 2022

Escherichia coli est un type de bactérie ou de germe qui peut être trouvé dans l’environnement, les aliments et les intestins des personnes et d’autres animaux à sang chaud. Le marché mondial des tests d’Escherichia coli est stimulé par l’augmentation du financement gouvernemental et l’émergence de médicaments formes résistantes d’Escherichia coli (E. coli). L’un des principaux facteurs qui ouvrent des perspectives favorables pour le marché est la prévalence croissante des troubles d’origine hydrique tels que la diarrhée et le syndrome hémolytique et urémique (SHU), ainsi que le besoin croissant de de l’eau potable propre dans le monde entier.

La dernière étude publiée sur le marché mondial des tests E Coli par AMA Research évalue la taille, la tendance et les prévisions du marché jusqu’en 2026. L’étude de marché sur les tests E Coli couvre des données de recherche importantes et prouve qu’il s’agit d’un document de référence pratique pour les gestionnaires, les analystes et les experts de l’industrie. et d’autres personnes clés pour avoir une étude prête à accéder et auto-analysée pour aider à comprendre les tendances du marché, les moteurs de croissance, les opportunités et les défis à venir et sur les concurrents. Ce rapport couvre également les données de l’acteur émergent, notamment : la situation concurrentielle, les ventes, les revenus et la part de marché mondiale des principaux fabricants tels que : Alere (États-Unis), Becton, Dickinson and Company (États-Unis), BioMérieux (France), Meridian Bioscience (États-Unis), Accugen Laboratories (États-Unis), Bio-Rad Laboratories (États-Unis), Diasorin (Italie), EIKEN CHEMICAL (Japon), Enzo Life Sciences (États-Unis), InstantLabs (États-Unis)

Tenez-vous au courant des dernières tendances du marché et de l’évolution de la dynamique en raison de l’impact du COVID et du ralentissement économique à l’échelle mondiale. Maintenez un avantage concurrentiel en vous adaptant aux opportunités commerciales disponibles sur les différents segments et territoires émergents du marché des tests E Coli.

Tendances du marché :

Forte demande pour le segment des substrats enzymatiques

Facteurs de marché:

Augmentation de la prévalence de la diarrhée et du syndrome hémolytique et urémique (SHU)

Augmentation du nombre de maladies d’origine hydrique

Opportunités de marché :

Accroître le soutien gouvernemental et le développement d’espèces d’Escherichia coli (E. coli) résistantes aux médicaments

Vastes activités de recherche et développement (R&D) dans le domaine de la microbiologie

Les segments du marché mondial des tests E Coli et la répartition des données du marché sont illustrés ci-dessous:

par type (essais immunologiques enzymatiques (EIA), tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR), autres), tests environnementaux (méthodes de substrat enzymatique, filtration membranaire (MF), fermentation en tubes multiples (MTF)), utilisateur final (méthodes d’essais cliniques, laboratoires de diagnostic , hôpitaux, cabinets médicaux, tests environnementaux, fournisseurs d’eau en bouteille, fournisseurs d’eau domestique et potable, autres (agences gouvernementales, etc.), organisations de traitement des eaux usées)

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie , Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

